Jala, Taru und das Menschendorf – Die spannende Reise einer Elefantenfamilie durch Afrika

Christine Rudolph erzählt in „Jala, Taru und das Menschendorf“ eine tiefgründige Geschichte und vermittelt Wissenswertes über Afrika.

Wasser ist für Elefanten lebensnotwendig – so wie auch für Menschen und alle anderen Tiere. Allerdings ist es in Afrika nicht immer einfach, trinkbares Wasser zu finden. So macht sich eine Elefantenherde auf die Suche nach Wasser, aber auch nach allgemein besseren Lebensverhältnissen. Die Elefantenherde erlebt auf dieser Suche, die sie durch Namibia und Botswana führt, abenteuerliche Dinge. Als sie den einheimischen Menschen begegnet, ereignet sich leider ein schlimmes Unglück. Doch gegenseitige Wertschätzung und Nächstenliebe führen zu einer eindrucksvollen und lehrreichen Wendung, welche die Leser sowohl unterhalten und bewegen als auch ein wenig schlauer machen wird.

Das lehrreiche und kurzweilige Buch „Jala,Taru und das Menschendorf“ von Christine Rudolph eignet sich für Leser bzw. Zuhörer ab acht Jahren. Die Autorin war über 40 Jahre als Ausbilderin in der Sozialversicherung tätig. Nach Beendigung ihres aktiven Berufslebens widmet sie sich neben vielen Ehrenämtern ihren Leidenschaften, dem Reisen in ferne Länder und dem Schreiben. Als begeisterte Yogalehrerin versucht sie mit ihren Geschichten den Weisheitsgehalt der Yogalehre für Kinder verständlich und erfahrbar zu machen. „Onyma – Eine Geschichte über einen kleinen schwarzen Wüstenkäfer, das Leben , die Liebe und über Yoga“ ist auch bereits bei tredition erschienen.

„Jala,Taru und das Menschendorf“ von Christine Rudolph ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23938-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Platzl Hotels München: Personal-Strategie neu aufgestellt – Emotion trifft Effizienz