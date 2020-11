Jasha – ein Versprechen wert!

Pure Schönheit – die dekorative Naturkosmetik Linie von Jasha by Sharon Janz!

Wir zeigen Ihnen unsere Leidenschaft zur Naturkosmetik. Lassen Sie sich durch unsere Serien SPA, RELAX, Skincare, Düfte und Make-up für reine Natural-Beauty inspirieren.

Haben Sie auch genug von Versprechungen die in naturkosmetischen Produkten nicht zu finden sind?

Wir auch! Deshalb sind unsere Produkte 100 % reine Naturkosmetik. Keine leeren Worte sondern nur reine Naturrohstoffe befinden sich in unseren Kosmetika. Nachhaltigkeit und Natur beginnt schon bei der Gewinnung der Rohstoffe, dessen Weiterverarbeitung und dem professionellen Einsatz in das Produkt.

Unterstreichen Sie deshalb die Natürlichkeit der Haut mit unseren Pflegeprodukten.

Wir zeigen Natur pur in unseren neuen Make-up Produkten die nicht nur talkumfrei und parfümfrei sind sondern auch titandioxidfrei.

Zur Auswahl stehen der Natural Bronzer Multicolor golden leopard oder auch die Natural bronzing powder in den Farbnuancen sun shimmer und golden sun sowie sunset.

Diese Vier zaubern im Handumdrehen einen zart gebräunten, strahlenden Teint wie frisch nach dem Urlaub. Speziell mit dem Bronzer Multicolor können Sie sich genau den Teint selbst mischen den Sie tragen möchten.

Sie gehören zu den absoluten Must-haves von Jasha, weil diese durch Handmade Manufactoring erzeugt werden.

Die mit rein natürlichen Pigmenten und Ölen angereicherten Powder fangen jeden Sonnenstahl ein und intensivieren den Effekt des Lichts auf der Haut. Sie kaschieren kleine Makel und sorgen für ein glattes, perfektioniertes Hautbild mit weich gezeichnetem Finish. So schenken sie dem Teint eine einzigartige, natürliche Strahlkraft und eine herrliche Ebenmäßigkeit.

Gleichzeitig legen sich die Puder schützend, aber federleicht auf die Haut, um diese vor den strapaziösen Auswirkungen schädlicher Umwelteinflüsse zu bewahren. Die Bronzing-Puder sind ein unverzichtbarer Beauty-Begleiter für einen strahlenden Teint zu jeder Zeit!

Unsere Produkte sind dazu auch tierversuchsfrei und vegan.

Dazu gehört ein unverzichtbares Equipment für jede Handtasche, der Kabuki Taschenpinsel. Dieser Powderpinsel ist in einer geschlossenen Metall-Hülle und hinterlässt keine Puderreste.

Kompaktes extra feines braunes Synthetikhaar macht das Auftragen des Puders zum Wohlfühlerlebnis. Unser Taschen-Kabukipinsel kann einfach gereinigt werden und ist mit nur 8,5 cm ideal für zu Hause und unterwegs.

Kurzzusammenfassung

Jasha steht für reine Naturkosmetik. Die neuen Bronzer sind talkumfrei, parfümfrei, titandioxidfrei, rein nur aus natürlichen Substanzen und zaubern im Handumdrehen einen zart gebräunten, strahlenden Teint. Sie gehören zu den absoluten Must-haves von Jasha, weil diese durch Handmade Manufactoring erzeugt werden. Die Bronzing-Puder in Kombination mit dem Kabuki-Taschenpinsel sind ein unverzichtbarer Beauty-Begleiter für einen strahlenden Teint zu jeder Zeit!

Die Jasha GmbH hat sich ganz und gar der Idee einer 100 % naturreinen Hautpflege verschrieben. Dazu entwickelte das Start-up naturkosmetische Pflegeprodukte, die ausschließlich unveränderte, naturreine Stoffe enthalten und die in ihrer jeweiligen Zusammensetzung innovative Kompositionen darstellen. Selbst das, von der Jasha GmbH entwickelte und zum Patent angemeldete, Konservierungssystem ist rein natürlich. Getragen wird die junge Firma von der innovativen Idee Ihrer Gründerin Sharon Janz. Als studierte Chemikerin, mit Berufserfahrung in der Kosmetikbranche und ärztlich geprüfte Fachkosmetikerin sind die Produkte speziell auf die Bedürfnisse des Hautalters entwickelt. Edles Produktdesign mit hochwertigem rein natürlichem Inhalt vereint sich in den beiden Pflegelinien YOUNG SKIN und MATURE SKIN.

