Jeden Tag, so wie ich’s mag, geht es mir in jeder Hinsicht immer besser

Der Titel „Jeden Tag, so wie ich’s mag, geht es mir in jeder Hinsicht immer besser“ wurde vor etwa 100 Jahren von Cyrus Harry Brooks veröffentlicht. Jetzt erfolgt eine deutsche Neuauflage.

Das Buch erschien erstmals 1922 auf Englisch. Die neue deutsche Auflage entwickelte nun Benno Schmid-Wilhelm. Brooks thematisierte damals die sogenannte Coué-Methode, eine einfache und bewährte Variante der Autosuggestion. Heute sprechen wir in Anlehnung an dieses Verfahren häufig von „Affirmation“. Im Detail bedeutet die Methode, eine „Allgemeinformel“ in einem entspannten Dämmerungszustand regelmäßig zu wiederholen. Dies sollte zu Beginn und am Ende des Tages geschehen, so dass die Formel dem Unterbewusstsein einprogrammiert wird. Im Buch erfährt der Leser, wie die Methode im Detail funktioniert und was es alles zu beachten gilt, um Erfolge zu erzielen.

Der Schöpfer dieser Methode, Emile Coué, war ein französischer Apotheker, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Hypnose experimentierte. Schließlich fand er heraus, dass diese für eine wirksame Autosuggestion gar nicht notwendig ist. Zeit seines Lebens legte Coué Wert darauf, nicht als Heiler bezeichnet zu werden. Er betonte stets, dass er nur eine Anleitung zur Selbstheilung gebe.

Der Literaturagent Cyrus Harry Brooks war der erste Engländer, der Emile Coué im Jahre 1921 in seiner Klinik in Nancy im Nordosten Frankreichs aufsuchte, und an zahlreichen Konsultationen mit Patienten teilnahm. In der Folge entstand die Erstauflage des Buches.

„Jeden Tag, so wie ich's mag, geht es mir in jeder Hinsicht immer besser" von Emile Coué, Cyrus Harry Brooks ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-04377-0 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

