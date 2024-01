Jedes Leben und jede Liebe ist der Rede wert. Isabell Maurer findet die passenden Worte.

Isabell Maurer ist seit 2019 Freie Rednerin und erschafft mit ihren Reden für Hochzeiten, Beerdigungen und Tier-Trauerfeiern einmalige Momente, die für immer in wundervoller Erinnerung bleiben.

Wann fehlen uns meist die passenden Worte? In Momenten der tiefen Trauer und in den Augenblicken, in denen uns das Glück den Atem raubt. Doch das ist nicht schlimm. Denn zum Glück gibt es Menschen wie Isabell Maurer.

Ob trauriger oder fröhlicher Anlass, sie findet immer die richtigen Worte.

Seit 2019 lebt sie ihre Berufung als Freie Rednerin und begleitet als Traurednerin Paare bei ihrer Hochzeit bzw. als Trauerrednerin Angehörige, die sich bei einer Trauerfeier von einem geliebten Menschen oder einem Haustier verabschieden müssen.

Dabei ist es ihr wichtig, dass ihre Worte und ihre Reden die Menschen berühren. Gemäß ihrem Motto: „Worte von Herzen für Herzen“ gestaltet sie dabei jede Zeremonie höchst individuell und damit 100% passend für ihre Paare bzw. die Verstorbenen.

Auf die Frage, ob es nicht schwierig sei, solch unterschiedliche Lebensfeste – also die fröhlichen und die traurigen – zu begleiten, antwortet sie mit einen breiten Lächeln im Gesicht: „Nein, im Gegenteil. Denn es geht immer um die Liebe. Einmal um die zwischen zwei Menschen und einmal um die für eine*n Verstorbene*n oder ein geliebtes Tier. Was kann es schöneres geben, als Liebes- und Lebensgeschichten erzählen zu dürfen? Für mich ist es ein großes Geschenk, dass ich mit meinen Worte Freude verbreiten oder aber Halt und Hoffnung geben darf.“

Dass Isabell Maurer in ihrem Beruf wahrlich mehr sieht als nur einen Job und diesen als Berufung bezeichnet, spürt jeder, der mit ihr in Verbindung tritt. Und auch die Rückmeldungen ihrer Kunden geben ihr Recht. Volle 5 Sterne bei über 130 Google-Bewertungen. Stolz ist sie darauf auch, doch noch mehr Freude bereiten ihr die echten Emotionen, die ihr während der Zeremonien entgegengebracht werden. Selten bleibt ein Augen trocken, selten wird nicht mindestens einmal geschmunzelt – auch bei Trauerfeiern. Denn Dank ihrer empathischen und lebensbejahenden Art schaffen es ihre Worte immer dorthin, wo sie wirken sollen: in den Herzen der Menschen.

