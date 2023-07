Jenna und Joe – eine Stadt steht Kopf: Roman für junge Leserinnen und Leser

Katharina Müller war als Stadtschreiberin in Gotha und hat sich dort zu einem spannenden Jugendroman inspirieren lassen.

Jenna, 14 Jahre alt, lebt mit ihren Eltern, der kleinen Schwester Siri und ihrem Islandpferd Bronco in Boilstädt-Gotha in Thüringen. Sie liebt Tiere und die Natur und hat gern ihre Ruhe. Doch dann verlässt ihre Mutter Knall auf Fall die Familie. Und in der Schule soll Jenna, statt weiter vor sich hinzuträumen, ein Umweltprojekt auf die Beine stellen.

Zunächst etwas widerstrebend macht sie sich an die Arbeit. Zum Glück hilft ihr der exzentrische und tatkräftige gleichaltrige Joe, und nach und nach engagieren sich auch andere junge Leute. Nach ein paar Monaten und einer aufregenden Frankreich-Reise ist Gotha auf dem besten Weg, ein autofreies Öko-Paradies zu werden. Nach französischem Vorbild werden sogar ein paar vierbeinige MitarbeiterInnen eingestellt.

Unterdessen sortiert Jennas Familie sich neu. In Jennas Leben stehen einige große Veränderungen an. Und auch die Liebe kommt bei alledem nicht zu kurz …

„Das Buch ist von meinem Stadtschreiberinnen-Stipendium in Gotha inspiriert“, berichtet Katharina Müller. „Ich lese gern daraus in Schulen und Bibliotheken, freue mich über angeregte Diskussionen und habe auch Tipps und Ideen für eigene Öko-Projekte. Man kann es aber auch gern einfach zum Spaß lesen.“

_Über die Autorin:_

Katharina Müller hat sich früher viel in Frankreich und auch längere Zeit in Süddeutschland herumgetrieben. Heute lebt sie als Autorin und Dolmetscherin in Berlin. 2020 verbrachte sie ein Jahr als Stadtschreiberin in Gotha, wo sie die Stadt erkundete, Texte für Thüringer Zeitungen schrieb, im Thüringer Wald spazierte und die Kuchenspezialitäten probierte. Die Stadt gefiel ihr so gut, dass sie sie als Schauplatz für ihren aktuellen Jugendroman auswählte.

Katharina Müller:

Jenna und Joe – eine Stadt steht kopf

189 Seiten | EUR 18,00

ISBN 978-3-943624-82-3

Angelika Lenz Verlag

Beethovenstraße 96

63263 Neu-Isenburg

06102 723509

info@lenz-verlag.de

https://www.lenz-verlag.de

www.facebook.com/AngelikaLenzVerlag

