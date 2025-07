Jetzt auf Spotify: Warum reguliert die EU-Taxonomie jetzt (fast) alle Immobilienunternehmen?

Unsere Themen:

Wie wird die EU-Taxonomie angewandt?

Taxonomie-Fähigkeit versus -Konformität?

Über welchen Mechanismus werden viele Unternehmen zur Taxonomie gezwungen?

Wird Kreditvolumen sinken?

Im Expertengespräch mit Christian Schulz MRICS, Standortleiter, Seidl & Partner und Guido Radlspeck, Leiter Bewertungsteam München, JLL Jones Lang LaSalle

Unsere Gesprächsthemen:

+ Wie wird die EU-Taxonomie angewandt?

+ Was sind die Unterschiede zwischen Taxonomie-Fähigkeit und -Konformität?

+ Über welchen „Hintertür“- Mechanismus werden mittelständische Unternehmen zur Taxonomie gezwungen?

+ Wie beeinflusst die Taxonomie die Kreditvergabe?

+ Mit welchen Maßnahmen werden Kreditinstitute reagieren?

Auswahl genutzter Research-Quellen:

https://www.bmuv.de/faqs/taxonomie-und-die-rechtliche-grundlage

https://www.freshfields.com/de/unser-denken/briefings/2021/07/esg-reporting-zentraler-baustein-der-esg-entwicklungen

https://www.roedl.de/themen/esg-news/breaking-news/nachhaltigkeitsberichterstattung-eu-kommission-veroeffentlichung-omnibus-entwurf-berichtspflichten-vereinfachung

https://www.roedl.de/themen/esg-news/breaking-news/stop-the-clock-vorschlag-eu-parlament-verschiebung-nachhaltigkeitsberichterstattung-omnibus

Zur Person:

Frank Esslinger ist Dipl.-Kaufmann (Universität zu Köln) und CEMS Master (HEC Paris, Stockholm School of Economics) und ist seit 2014 Mitglied der Geschäftsleitung der Schmack Immobilien Gruppe und verantwortlich für den Bereich Finanzen/Mergers & Acquisitions.

Zuvor war Herr Esslinger viele Jahre im Investment Banking in London, u.a. im Bereich Mergers&Acquisitions bei JP Morgan, tätig. Seine Karriere begann er bei Deloitte & Touche in Düsseldorf. In den vergangenen Jahren übernahm Herr Esslinger Vortrags- und Dozententätigkeiten u.a. an der HEC Paris, Institut IREBS (Universität Regensburg) und der Hochschule Fresenius in München. Darüber hinaus ist er Herausgeber des Podcast „Basispunkte – Makrotrend Immobilienmarkt“, in dem ersich mit aktuellen Themen des Immobilienmarktesbeschäftigt.

Wichtiger Hinweis: Die Inhalte des Podcasts können unvollständig und/oder fehlerhaft sein. Es wird keinerlei Haftung übernommen. Die Schmack Immobilien Gruppe, insbesondere Ferdinand Schmack jun. GmbH, bietet keine finanziellen, steuerlichen, juristischen oder anderen Beratungsdienstleistungen an. Daher sind die Inhalte des Podcasts zu keinem Zeitpunkt als Beratung bzw. Empfehlung, insbesondere als Investitions- oder Anlageempfehlung, für Unternehmen oder Individuen zu betrachten. Die Inhalte des Podcasts stellen die persönliche Meinung des bzw. der Gesprächsbeteiligten und nicht die Meinung der Unternehmender Schmack Immobilien Gruppe dar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ferd. Schmack jun. GmbH

Herr Frank Esslinger

Straubinger Straße 30

93055 Regensburg

Deutschland

fon ..: 0941830230

web ..: https://schmack-immobilien.de/home

email : podcast@schmack-immobilien.de

