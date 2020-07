Jetzt die Zukunft planen – mit dem neuen eShop von TÜV Seminare Saarland!

Für Weiterbildung bekannt – die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH. Vor Corona wurde der neue eShop live geschaltet, über den Seminare übersichtlich, schnell & einfach gebucht werden können.

Mit uns können Sie Weiterbildung sicher planen!

Die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH hat die Corona Zeit genutzt, um sich für die Zukunft aufzustellen. Der Bereich Marketing wurde neu strukturiert und erweitert. Offiziell ist seit Januar die neue Marketing-Leitung, Frau Astrid Friedrich, mit an Bord. Sie bringt umfangreiches und langjähriges Marketing-Know-How aus unterschiedlichen Branchen mit. Das Marketing-Team wurde zusätzlich im Bereich Online-Marketing erweitert. Das Unternehmen richtet sich somit nach Marktbedingungen und reagiert auf ein geändertes Kundenverhalten in der Nutzung unterschiedlicher Medien (analog / digital).

„TÜV Seminare Saarland hat eine besondere Nähe zum Kunden, die wir in Zukunft verstärkt nutzen wollen“, so die neue Marketing-Leitung. „Das Herzstück des Unternehmens und aller Aktivitäten ist der Kunde, und so definieren sich die Fokusthemen für die Zukunft. Aus strategischer Sicht steht die Vernetzung von digitalen und analogen Medien im Vordergrund, mit dem Ziel, einer weitestgehend automatisierten Multi-Channel Kommunikation. Neue, kundenorientierte Prozesse werden in der zielgruppenspezifischen Kommunikation eingeführt und über automatisierte Lösungen realisiert.“

Ein erstes Projekt der neuen Strategie wurde bereits erfolgreich realisiert. Anfang 2020 wurde der neue eShop online geschaltet, das Marketing-Team war hierbei bereits ab der Planung federführend involviert.

– Relaunch eShop

Der neue eShop basiert auf Shopware und hat viel zu bieten. Auf einer übersichtlichen und aufgeräumten Startseite werden aktuelle Themen, Weiterbildungsthemen und freie Plätze kommuniziert. Eine komfortable Suchfunktion ermöglicht ein schnelles Finden des benötigten Seminars. Die Navigation wurde intuitiv gestaltet und ermöglicht dem User über mehrere Klickwege zur gesuchten Weiterbildung zu finden oder sich durch das vielfältige Angebot an Seminaren, Lehrgangsreihen, Inhouse-Lösungen, Fachtagungen und Webinaren inspirieren zu lassen. Der Checkout-Prozess wurde komplett überarbeitet und für einen sog. One-Page-Checkout optimiert. Funktionen, wie Merkliste oder ein gänzlich neuer Kunden-bereich runden den aktuellen eShop ab.

Kunden und die, die es noch werden wollen, können weiterhin gespannt sein. TÜV Seminare Saarland arbeitet mit Hochdruck an der Erweiterung des eShops sowie an neuen Funktionen, wie beispielsweise eine zusätzlichen Sonder-Navigation, die immer mitgeführt wird, eine Gutschein-Funktion, ein FAQ-Bereich, diverse Cross-Selling-Möglichkeiten und vieles mehr.

– Daten & Prozesse

Herz des neuen eShops ist die intern entwickelte Datenbank. Als Basis wurde ein Bus-System erstellt, über das die Daten automatisiert zwischen Datenbank und eShop gesteuert werden. Hintergrund für den Einsatz des Bus-Systems ist die Gewährleistung einer hohen Performance von Datenbank und eShop sowohl für interne Anwender als auch für die Nutzer des eShops. Das Bus-System hat den Vorteil, die Daten flexibel in anderen Systemen nutzen zu können. Um die Vertriebsperformance zu messen und zu überwachen, wurde ein separates Tracking-System erstellt, das in Echtzeit Auswertungen nach Umsatz, Segmenten, Zielgruppe, Gebiet, Kanal etc. erstellt.

Als nächsten technischen Baustein wird die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH die vorhandene Datenbank konsolidieren. Durch dieses Projekt wird eine größtmögliche Flexibilität im Daten-Handling erreicht.

– Clusterung der Kunden

Aufgrund einer Kundenzufriedenheitsanalyse in den vergangenen Jahren wurden die Kundencluster neu strukturiert, um eine zielgruppenspezifische Kommunikation aufzubauen. Erweitert wurden die Kundencluster durch Filter, die mehrdimensional mit den Kundenclustern kombiniert werden können.

– E-Mail Marketing

Der Bereich E-Mail Marketing wurde komplett überarbeitet und neu konzipiert. E-Marketing wird künftig als ergänzender Baustein mit allen anderen Medien und Kanälen eingesetzt. Auch hier wird ein intelligenter Prozess eingesetzt, der sowohl Themen als auch Aktionen steuert. Am besten gleich für den Newsletter registrieren und über aktuelle Weiterbildungen informiert sein.

Neugierig geworden? Weitere Inhalte zum Unternehmen bzw. das gesamte Weiterbildungs-angebot finden Sie unter: www.tuev-seminare.de

