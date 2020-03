Jetzt ist endlich Zeit, zu Hause zu bauen! Wie wäre es einmal mit einem Bauset von LEGO® Ideas?

LEGO® Ideas ist eine Serie, unter der die dänischen Bausteinspezialisten die Ideen ihrer Fans umsetzen. Vielleicht genau das Richtige zur Corona-Zeit!

Geht es Ihnen auch so? Seit Tagen sitzen Sie zu Hause im Home Office, und das Leben daheim vermischt sich immer mehr mit dem Berufsleben. Auch die Kinder toben immer wieder durch die Wohnung und brauchen dringend eine Beschäftigung.

Seit der Corona-Krise mussten viele Menschen ins Home Office wechseln, um weiter ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen zu können. Damit die eigenen vier Wände nicht zu sehr zum Büro werden, brauchen immer mehr eine willkommene Abwechslung. Und die Bausteinexperten von LEGO® haben da einen Vorschlag für Sie.

Unter der Bezeichnung LEGO® Ideas gibt das Unternehmen aus Billund Bausets als Spielzeug für die ganze Familie heraus, die auf den Ideen der Fans beruhen. Erinnern Sie sich an das gelbe Uboot, das einst die Beatles besungen haben? Gibt es schon! Oder suchen Sie ein Schiff in einer Flasche? Können Sie mit LEGO® Ideas bauen. Und aktuell ist es möglich, das legendäre Café aus der Fernsehserie Friends nachzubauen. Mit in der Regel um die 1.000 Bausteinen bieten die Sets eine gelungene Abwechslung zum Büroalltag.

Wem die LEGO® Ideas – Reihe zu wenig Herausforderung bietet, kann auch auf die großen Bausets aus der Reihe LEGO® Creator zurückgreifen. Dort entsteht schon seit Jahren ein wunderschöner Straßenzug. Aktuell gibt es eine farbenfrohe Buchhandlung zu bauen. Mit rund 2.500 Steinen ist dann auch garantiert für eine stundenlange Beschäftigung gesorgt.

Und ganz nebenbei lässt sich damit auch noch Geld verdienen. Wie das gelingen kann? Ältere Bausets werden schon heute auf Auktionen deutlich über den Preisen verkauft, für die sie ursprünglich im Handel zu kaufen waren. Wenn Sie also ein paar Jahre warten, haben Sie sogar noch gute Chancen, aus dem Spaß am Bauen und Spielen von heute einen (kleinen) Profit zu schlagen.

