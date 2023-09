Jetzt neu bei pure & spice: Marinaden Sets in den Sorten „Curry Spice“ & „Smokey Paprika“

Ab heute sind die beiden Grillmarinaden, die sich hervorragend zum Verschenken eignen, in den Sorten „Smokey Paprika“ und „Curry-Spice“ erhältlich.

Die Purespice GmbH, ein Vorreiter in hochwertigen Gewürzextrakten, erweitert ihr Sortiment um zwei für das Start Up völlig neue Produkte: Marinaden Sets in zwei aufregenden Geschmacksrichtungen.

Was die pure & spice Marinaden ausmacht?

1. Super Geschmacksintensiv

Die neuen pure & spice Marinaden bieten eine leckere Mischung von Ge- würzextrakten, die durch ihr innovati- ves Herstellungsverfahren besonders intensiv im Geschmack sind.

2. 100% natürliche Inhaltsstoffe

Die Marinaden sind sorgfältig aus hochwertigen, natürlichen Zutaten hergestellt, die frei von künstlichen Konservierungsstoffen, Farbstoffen und Aromen sind.

3. Vegane Vielseitigkeit

Die pure & spice Marinaden sind vielseitig einsetzbar und eignen sich perfekt für eine große Auswahl von Gerichten, sei es Fleisch, Gemüse oder Tofu. So lassen sich ganz einfach un- vergessliche Mahlzeiten kreieren, egal wie man sich ernährt.

4. Das perfekte Geschenk für Genießer

Mit den pure & spice Marinierboxen ein kulinarisches Erlebnis verschen- ken – eine perfekte Geschenkidee für jede:n Grill- und Kochliebhaber:in.

Smokey-Paprika – Rauchig-pikanter Genuss mit Paprika-Note

Die „Smokey-Paprika“-Marinade verleiht Gerichten wie Paprika- Hähnchen und saftigen Spareribs eine würzige Intensität und eine dezent-rauchige Note. Die ausgewogene Mischung von Ge- würzextrakten kombiniert mit einem hochwertigen Speiseöl-Mix verleiht den Gerichten eine unverkennbare Note: Bekannter Ma- rinaden-Geschmack, nur deutlich intensiver. Die Kombination aus der Intensität der Marinadenmischungen und ihren natürlichen Bestandteilen machen sie so einzigartig.

Curry-Spice – Indische Note mit einer Extraportion Würze

Die „Curry-Spice“-Marinade bringt einen indischen Touch auf den Teller. Geschmacklich erinnert die Marinade an intensives Curry- pulver mit einer leicht fruchtigen Note – ähnlich zu marinierten Hähnchen-Spießen oder Putenbrustfilets, nur deutlich intensiver. Diese Mischung aus intensiven Gewürzextrakten in Verbindung mit der sorgfältig ausgewählte Öl-Zusammenstellung verleiht Gerich- ten wie Grillhähnchen und Gemüsespießen einen unvergleichlichen Gewürzmantel. Die Kombination von Gewürzextrakten entfaltet sich auf eine natürliche Weise, während die Zutaten ohne künst- liche Geschmacksverstärker auskommen.

Die neuen Marinaden-Sets: DIY-Marinaden im Handumdrehen

In beiden Sets sind jeweils eine 150 g Packung der super intensiven trockenen Marinaden aus echten Gewürzextrakten sowie eine 250 ml Flasche mit dem einzigartigen pure & spice Speiseöl-Mix aus Raps-, Sonnenblumen- und Kokosöl enthalten. Diese Kombination ermöglicht es Kochbegeisterten, eine Vielzahl von Gerichten zu kreieren. Mit einem einfachen Mischverhältnis von 20 g Marinadenmischung und 30 g Öl pro 1kg Mariniergut wird die Zubereitung mühelos.

Die beiden neuen Marinaden-Sets „Smokey-Paprika“ und „Curry-Spice“

sind jeweils zum Preis von nur 14,99 EUR erhältlich und können über die Webseite des Unternehmens www.purespice.de oder über Amazon bestellt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Purespice GmbH

Herr Nils Houken

Waltrup 16

48341 Altenberge

Deutschland

fon ..: +49 211 13866-170

web ..: https://purespice.de/

email : presse@purespice.de

Purespice GmbH ist ein renommiertes Unternehmen, das sich auf hoch- wertige Gewürzextrakte spezialisiert hat. Mit dem Ziel, das Koch- erlebnis zu bereichern und den Genuss von kulinarischen Köstlichkeiten zu fördern, bietet die Purespice GmbH eine breite Palette von Flüssigge- würzen, die ohne Geschmacksverstärker und künstliche Aromen auskom- men. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Produkte sind unter www.purespice.de zu finden.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

