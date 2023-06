„Jetzt Ölheizung noch bis 2024 erneuern oder austauschen“

Bis zum Ende des Jahres 2024 können Besitzer von Ölheizungen ihre Anlagen noch erneuern oder gegen eine moderne, umweltfreundliche Alternative austauschen.

Juni 2023 – Sind Sie noch im Besitz einer Ölheizung und unsicher, wie lange diese noch erneuert werden darf? Fragen Sie sich, was eine Erneuerung oder ein Austausch kostet und welche alternativen Heizungsoptionen verfügbar sind? Bei SEH Haustechnik, Teil der Wüstefeld Gruppe, finden Sie Antworten auf alle diese Fragen.

Viele Eigentümer stehen derzeit vor der Frage, ob sie ihre Ölheizung erneuern oder gegen eine andere Heizungsart, wie eine Wärmepumpe, eine Gasheizung oder eine Pelletheizung, austauschen sollten. Außerdem fragen sich viele, ob es Fördermittel für solche Projekte gibt und in welcher Höhe diese gefördert werden.

SEH Haustechnik bietet unverbindliche und kostenlose Beratungsgespräche an, in denen wir individuell auf Ihre Bedürfnisse und Fragen eingehen. Wir helfen Ihnen dabei, die richtige Entscheidung für Ihre Situation zu treffen, ob Sie nun Ihr bestehendes Gas oder Ölheizung erneuern oder gegen eine umweltfreundliche Option wie eine Wärmepumpe oder Pelletheizung austauschen möchten.

SEH Haustechnik ist Teil der Wüstefeld Unternehmensgruppe, die sich aus leistungsstarken Unternehmen zusammensetzt. Unser Antrieb sind Know-how, modernste Technik und eine ausgeprägte Servicementalität. Mit über 40 Jahren Erfahrung im Sektor sind wir ein vertrauenswürdiger Partner, der zukunftsorientiertes Denken und Arbeiten verkörpert.

Unsere Leistungen umfassen den gesamten haustechnischen Versorgungsbereich für den Neubau- und Sanierungssektor sowie Gewerbe, Hotels und Industrie. Wir bieten alle spezifischen Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen auf dem neuesten technischen Stand an.

Im Bezug auf Ölheizungen gibt es derzeit viele offene Fragen: Bis wann kann man noch erneuern? Was kostet der Austausch gegen eine Wärmepumpe, eine Gasheizung oder eine Pelletheizung? Was wird in welcher Höhe gefördert? SEH Haustechnik ist für Sie da und hilft Ihnen, Klarheit zu gewinnen und die besten Entscheidungen für Ihre spezifische Situation zu treffen.

Für weitere Informationen oder um ein Beratungsgespräch zu vereinbaren, kontaktieren Sie uns bitte

