Jetzt offiziell Ökostrom-zertifiziert: Check24 und Verivox listen PLAN-B NET ZERO ENERGY in höchster Kategorie

OK-Power zertifiziert PLAN-B NET ZERO

Zug/Mühlheim, 08.08.2024: Die PLAN-B NET ZERO ENERGY GmbH, deutsche Tochtergesellschaft der Schweizer PLAN-B NET ZERO AG hat es geschafft, in die höchsten Kategorien der wichtigsten Vergleichsportale Verivox und Check24 aufgenommen zu werden. Diese Listung und die nun erfolgte neue Ökostrom-Zertifizierung durch OK-Power unterstreichen die Vorreiterrolle des Unternehmens im Bereich der erneuerbaren Energien.

Die PLAN-B NET ZERO ENERGY GmbH wurde bei Verivox in die exklusive Filterung „ÖkoPlus – nur nachhaltige“ aufgenommen. Bei Check24 erfolgte die Listung in der hochselektiven Kategorie „Ökostrom PLUS 100% erneuerbar“. Besonders hervorzuheben ist, dass PLAN-B NET ZERO ENERGY der einzige Anbieter eines dynamischen Tarifs in dieser Filterung ist. Zudem wird das Unternehmen auf Preisvergleich durch das visuelle Label hervorgehoben.

Ein entscheidender Schritt für diese Aufnahme war dabei die Zertifizierung durch OK-Power. PLAN-B NET ZERO ENERGY erhielt das renommierte OK-Power-Plus Label, das nur an Stromanbieter vergeben wird, die strenge Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit erfüllen.

Die Zertifizierung durch OK-Power bestätigen die herausragende Position des Unternehmens als Anbieter von wirklich nachhaltig produziertem Strom. Diese Zertifizierungen untermauern außerdem das Vertrauen der Verbraucher in PLAN-B NET ZERO ENERGY und erhöhen die Sichtbarkeit des Unternehmens.

„Die Listung in den höchsten Öko-Kategorien von Verivox und Check24 sowie die Zertifizierung durch OK-Power sind ein wichtiger Beweis für unsere Arbeit und unser Engagement für nachhaltige Energielösungen. Sie bestätigen unsere Vorreiterrolle und helfen uns, unsere Marktposition weiter zu stärken sowie das Vertrauen unserer Kunden zu rechtfertigen,“ erklärt Bradley Mundt, Gründer und Head of Strategy von PLAN-B NET ZERO.

PLAN-B NET ZERO ENERGY bietet als erster Anbieter auf Check24 einen nachhaltigen dynamischen Tarif an. Zudem ist das Unternehmen auch der erste Anbieter eines dynamischen Tarifs auf Preisvergleich. Bei dynamischen Tarifmodellen orientiert sich der Kundenpreis am tatsächlichen Börsenstrompreis und belohnen so eine entsprechende Verbrauchsoptimierung des Kunden. Durch die Implementierung von Smart-Metering-Lösungen erhalten Kunden außerdem bessere Transparenz und können ihren Energieverbrauch entsprechend steuern.

Mit diesen wichtigen Meilensteinen kommt PLAN-B NET ZERO ENERGY seinem Ziel näher, möglichst viele Haushalte und Unternehmen mit wirklich nachhaltigem Strom zu versorgen und damit einen signifikanten Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen zu leisten. Die bestmögliche Zertifizierung ist laut Bradley Mundt „ein wichtiger Schritt, um unser Nachhaltigkeitsversprechen zu untermauern und den Mitgliedern unserer Community zu zeigen, dass sie bei uns richtig sind.“.

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

