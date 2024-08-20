  • JETZT [PR] startet neuen PR-Blog: Inspiration, Wissen und konkrete Werkzeuge für erfolgreiche Pressearbeit

    Sofort umsetzbaren Tipps für Unternehmen, Start-ups und Kommunikationsprofis

    BildJETZT [PR] launcht seinen neuen PR-Blog – eine zentrale Wissensplattform für Unternehmen, Start-ups, Vereine und PR-Profis, die ihre Öffentlichkeitsarbeit nachhaltig verbessern wollen. Der Blog vereint praxisnahe Tipps, strategische Leitfäden, saisonale Ideen und digitale Werkzeuge – mit dem Ziel, Pressearbeit effizienter, kreativer und wirkungsvoller zu gestalten.

    Mehr als nur News – der Blog als PR-Kompass

    Der neue Blog von JETZT [PR] ist kein klassisches Firmenjournal. Er versteht sich als praxisorientierte Ressource, die zeigt, wie Pressearbeit heute funktioniert – von der Themenfindung über die Texterstellung bis zum erfolgreichen Versand an relevante Medien.

    Leser:innen finden unter anderem:

    PR-Leitfäden: Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Erstellen von Presseverteilern, Formulieren professioneller Pressetexte sowie Tipps für Budget-freundliche Strategien in der Pressearbeit.

    Saisonale PR-Strategien: Beiträge wie „Sommerloch als Chance: Warum gerade jetzt gute PR wirkt“ oder „PR-Ideen für Herbst & Winter: Themen, Tipps und Strategien“ helfen, zur richtigen Zeit die richtigen Geschichten zu erzählen.

    Branchenspezifische Einblicke: Von der Arbeit mit Fachmedien über Pressearbeit für KMU und Start-ups bis zu Tipps für NGOs – der Blog liefert Inhalte, die direkt anwendbar sind.

    Strategischer Mehrwert für Kommunikationsprofis

    Die Inhalte richten sich nicht nur an PR-Einsteiger, sondern auch an erfahrene Kommunikator:innen, die ihre Medienarbeit optimieren wollen. Besonderer Fokus liegt auf Effizienz – etwa durch den gezielten Einsatz digitaler Tools, präzises Storytelling und den Aufbau langfristiger Medienkontakte.

    „Viele Unternehmen unterschätzen, wie viel Potenzial in gut geplanter Pressearbeit steckt. Mit unserem Blog wollen wir Hemmschwellen abbauen, Know-how vermitteln und direkt umsetzbare Strategien bereitstellen“, erklärt Wilhelm Fuchs von JETZT [PR].

    JETZT [PR] – Pressearbeit mit Reichweite und Relevanz

    Seit 2010 bietet JETZT [PR] maßgeschneiderte Presseversand-Lösungen im gesamten DACH-Raum. Mit über 225.000 Presse- und Blogkontakten und branchenspezifischen Verteilern sorgt der Pressedienst der Fachpresse für eine zielgerichtete Platzierung von Inhalten in den relevanten Medien. Die Kombination aus langjähriger PR-Erfahrung und innovativen Ansätzen macht JETZT [PR] zum verlässlichen Partner für erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit.

    Der Blog ist ab sofort erreichbar unter: https://jetzt-pr.de/blog

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    JETZT [PR] – Media & News Specialists
    Herr Wilhelm Fuchs
    Kaiserswerther Straße 215
    40474 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: +49-211-74 95 85 161
    web ..: https://jetzt-pr.de/
    email : team@jetzt-pr.de

    .

