JETZT WIRD’S WICHITG!! DantseLogik- Die Welt der Lösungen und die Chance für den Erfolg

Dantse Dantse Live in Rehau – Teilnehmer/innen waren überwältigt

Volkskrankheiten, Beziehungskonflikte, Lebenskrisen, Probleme im sexuellen Bereich, berufliche oder familiäre Schwierigkeiten- Die DantseLogik ist tatsächlich die Antwort für jedes Anliegen und die Lösung für jedes Problem.

Bereits zum zweiten Mal besuchte der geschätzte Wissenslehrer, Bestsellerautor und Medienunternehmer Dantse Dantse unsere Stadt Rehau. Die begehrten Einzelcoaching- Termine waren im Handumdrehen ausgebucht. Die Menschen waren, wie auch beim letzten Mal beeindruckt von seiner Persönlichkeit, seinem einzigartigen Coaching und berührt von seiner Art, Menschen vorwärts zu bringen und über sich hinauszuwachsen. Die Effektivität seiner unvergleichbaren Lebenslehre DantseLogik zog Teilnehmer/innen aus nah und fern an. Von Dantse Dantse persönlich erhielten die Teilnehmerinnen motivierende, hilfreiche und innovative Antworten mit sofortiger Wirkung. Der Wissenslehrer erklärte und erkannte sofort Zusammenhänge, die viele nicht einmal erahnten oder mit ihren eigentlichen Beschwerden in Verbindung brachten. Mit praktischen afrikanisch, inspirierten ziele- und werteorientierten Lösungen gingen die Menschen zurück. Die positiven Rückmeldungen der Teilnehmer/innen sprechen für sich.

Aufgrund zahlreicher Anfragen plant Dantse wieder nach Rehau zu kommen.

Hast du Gesundheitsprobleme, willst du beruflich weiterkommen, hast du Stress im Job, in deiner Familie oder in deiner Beziehung?

Verpasse die Chance nicht und melde dich schon jetzt an bei Monika Schelter unter 0171 3132288.

Es könnte der Anfang für ein neues Leben für dich sein.

ACHTUNG: DIESER KLICK KANN DEIN LEBEN ÄNDERN?

https://mycoacher.jimdofree.com/

Email: mycoacher@yahoo.de

Tel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735

Coaching: https://mycoacher.jimdofree.com

Verlag: https://indayi.de

Autor: https://dantse-dantse.com

Die DantseLogik ist mehr als ein Caoching und mehr als Vermittlung von Wissen. Es steckt dahinter eine Lebenslehre, eine einzigartige Philosophie und eine unvergleichbare Therapiemethode von Dantse Dantse. Dantse hilft Menschen damit in vielen Bereichen. Durch seine Wissenslehre schaffen Menschen, schwere Krisen zu meistern. Mit seiner Ernährungstherapie erreicht der Experte, dass Menschen hartnäckige Gesundheitsbeschwerden bekämpfen ohne Medikamente.

Dantses Stärke ist die Analyse, die ihm ermöglicht, Zusammenhänge zu erkennen, die niemand auf den ersten Blick bemerken wird. Gerade für Menschen, die bereits viele vergebliche Therapien hinter sich haben, finden bei Dantse die Chance auf Erfolg. Die DantseLogik ist eine Lehre des Wissens, nach der alles zusammenhängt und mit dem Umfeld und der Umwelt verbunden ist. Nichts passiert zufällig ist und isoliert. DantseLogik ist eine Logik, die Menschen und die Welt der Lösungen verändert. Alles was uns passiert, konkurriert nur um unser Wohlergehen. Alles hat eine logische (biologische, mathematische, physikalische, spirituelle) Erklärung.



