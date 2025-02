JNB Media: Kreative Videoproduktion aus Oldenburg – Mehr Sichtbarkeit für Unternehmen!

Professionelle Videoproduktion in Oldenburg: JNB Media erstellt kreative, maßgeschneiderte Videos für Unternehmen – für mehr Sichtbarkeit und Kundengewinnung!

Der Einsatz von Videos ist nicht nur in der Unterhaltungsindustrie maßgeblich von Vorteil, sondern hilft auch Unternehmen bei der Vermittlung von komplexen Inhalten und erhöht deren Sichtbarkeit. In der heutigen Zeit sind Videos wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Marketingstrategie für jedes Unternehmen. Die Videoproduktion JNB Media aus Oldenburg produziert hochwertige Videos für Unternehmen, um auf ihre Dienstleistungen aufmerksam zu machen und erfolgreich Neukunden zu gewinnen. Das dynamische Team hat seinen Sitz in Oldenburg und setzt bei der Produktion von Videoinhalten besonders auf Kreativität und Leidenschaft. Firmen können bei JNB Media unter anderem Imagefilme, Testimonial Videos, Werbefilme und Inhalte für soziale Medien anfordern.

Ins Leben gerufen wurde das Unternehmen von Jan Niklas Behrens, der sich schon seit seiner Teenagerzeit mit der Produktion und Bearbeitung von Videos beschäftigt. Nach dem Studium entschied er sich dazu, seine Begeisterung für das Filmen in seinen Beruf umzuwandeln und JNB Media zu gründen. Das Team besteht neben dem Geschäftsgründer auch aus Erik Meyer, der sich auf die Bearbeitung von Social-Media-Inhalten spezialisiert hat. Zusammen haben sie bereits über 500 individualisierte Videos produziert und zahlreiche Firmen dabei unterstützt, ihre Botschaft effektiv an potentielle Kunden zu vermitteln. Das Team hat über 12 Jahre Erfahrung im Bereich Videoproduktion und durch Videoinhalte über vier Millionen Menschen erreicht.

Der Prozess von JNB Media bei der Erstellung von Videos ist klar strukturiert: Zuerst wird ein Konzept in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Firma erstellt. Dabei werden die Ziele und Vorstellungen der Kunden besprochen, um das Video an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Im nächsten Schritt beginnt das Team mit der Produktion. Hierfür kommt professionelles Equipment zum Einsatz, um eine erstrangige Qualität der Videoinhalte zu garantieren. Nach dem Filmen der Inhalte wird das Videomaterial in der Postproduktion nachbearbeitet. Hier werden der Ton, der Schnitt und die Farbe verbessert, um das Video zu optimieren. Nach der Postproduktion erfolgt erneut eine individuelle Beratung zum Einsatz des Videos. JNB Media weiß genau, welche Kanäle sich am besten eignen, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen und gibt dieses Know-How gerne an Kunden weiter. Je nach Aufwand des Projekts werden etwa ein bis zwei Tage für die Produktion eingerechnet und das fertige Video erfolgt nach ungefähr zehn Tagen. Der Zeitraum wird im ersten Gespräch mit den Kunden besprochen. Bei JNB Media werden die Kunden in die Prozesse miteinbezogen, sodass Korrekturschleifen nur in den wenigsten Fällen nötig sind. Falls trotz allem Bedarf besteht, sind Feedbackschleifen inklusive.

Zu den erfolgreich geleiteten Projekten von JNB Media zählt zum Beispiel deren Zusammenarbeit mit Telefonica Germany Business Sales. Das Unternehmen wünschte sich eine Steigerung des Employer Brandings, um mehr Reichweite aufzubauen. Die Produktion verlief über drei Monate, um genug Inhalt zum Posten bereitzustellen. Durch den geschickten Einsatz von authentischen Videoinhalten wurde die Follower-Zahl um 85 % gesteigert und das mit 127 % mehr Impressionen. Ein weiteres Beispiel ist die Produktion mehrerer Werbefilme für die Privatschule Gut Spascher Sand. Hierfür wurden Interviews mit ehemaligen Schülern gefilmt, die auf sozialen Medien als Werbeanzeigen verwendet wurden. Ebenfalls wurde ein Drohnenvideo erstellt, das das Gelände der Schule zeigt und eine Übersicht der verschiedenen Gebäude bietet. Somit konnte die Schule ihre Reichweite erhöhen und neue Schüler für sich gewinnen.

Mit Videos von JNB Media können sich Unternehmen authentisch darstellen und ihre Produkte in Szene setzen. Jedes Video ist maßgeschneidert und wird an die individuellen Wünsche der Kunden angepasst, damit keine Produktion der anderen gleicht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JNB MEDIA

Herr Jan Niklas Behrens

August-Hanken-Straße 24

26125 Oldenburg

Deutschland

fon ..: +49 157 7361 4269

web ..: https://www.jnbmedia.de/

email : mail@jnbmedia.de

Pressekontakt:

JNB MEDIA

Herr Jan Niklas Behrens

August-Hanken-Straße 24

26125 Oldenburg

fon ..: +49 157 7361 4269

web ..: https://www.jnbmedia.de/

email : mail@jnbmedia.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ralf Schmitz präsentiert exklusives Online-Training zur erfolgreichen Online-Marketing-Methode 25.-31. Juli 2025 Ocean Discovery Week im The NAUTILUS MALDIVES mit dem Unterwasserfotografen Simon Lorenz