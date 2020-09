Jobmöglichkeit als Servicetechniker in Berlin – SP:HEKO

Nutzen Sie die Chance, Teil eines freundlichen und engagierten Unternehmens zu werden. Bei SP:HEKO arbeiten Sie jeden Tag mit unterschiedlichen Leuten zusammen.

Kein Arbeitstag gleicht dem anderen. Sie stellen sich gerne Herausforderungen und haben stets die passende Lösung parat? Dann bewerben Sie sich jetzt bei SP:HEKO in Berlin. Als Servicetechniker lösen Sie die Probleme der Kunden, müssen sich mit unterschiedlichen Elektrogeräten auskennen und das notwendige Handwerksgeschick mitbringen. Dabei werden Sie sowohl im Außen- als auch im Innendienst eingesetzt. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite.

SP:Heko sucht einen Techniker (m/w/d) Voll- oder Teilzeit im Außen- und Innendienst in Berlin

Seit 1986 vertreibt das Elektrofachgeschäft SP:HEKO in Berlin Elektrogeräte jeder Art. Spezialisiert haben wir uns auf Computer, Rundfunkgeräte und Fernseher, Sat-Empfang und Antennenanlagen, Waschmaschinen und Trockner, Kühl- und Gefrierschränke, Kücheneinbaugeräte sowie Kleingeräte für Küche und Garten.

Unsere Servicetechniker führen fachmännische Reparaturen von Haushaltsgeräten bei unseren Kunden zu Hause oder in der Werkstatt in Berlin durch. Wir beraten und sprechen Empfehlungen vor dem Kauf eines Elektrogerätes aus. Dabei achten wir immer auf die Zufriedenheit der Kunden in Berlin. Service wird bei uns großgeschrieben. So bieten wir als Service-Partner ein großes Sortiment an Ersatzteilen, Zubehör und Handgeräten. Zusätzlich liefern unsere Servicetechniker die gekauften Elektrogeräte nach Hause und schließen diese direkt an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SP: HEKO Ihr Servicepartner

Herr Andreas Pfeiffer

Buckower Damm 199

12349 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 6042939

fax ..: 030 6052099

web ..: http://www.sp-heko.de

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

