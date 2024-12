„Jochen Treuz veröffentlicht Praxisleitfaden zur Einführung von E-Rechnungen für Unternehmen“

Die E-Rechnung kommt ab dem 1.1.2025 – Das Buch ist schon da: „E-Rechnungen für Dummies“ – ab sofort erhältlich!

Weinheim, 2. Januar 2025 – Die neue Pflicht zur Nutzung von E-Rechnungen im B2B-Bereich in Deutschland tritt ab dem 1.1.2025 in Kraft. Passend dazu ist im Dezember das neue Buch „E-Rechnungen für Dummies“ von Jochen Treuz erschienen, welches die Unternehmen bei der schnellen und rechtssicheren Einführung der E-Rechnung unterstützt.

Für eine reibungslose Digitalisierung

„Das digitale Zeitalter erfordert Anpassungen in jedem Bereich des Unternehmens, besonders im Rechnungswesen“, erklärt Jochen Treuz, der erfolgreiche Trainer, Berater und Autor im Bereich der Digitalisierung des Rechnungswesen. Als anerkannter Experte in seinem Fach unterstützt er seit 2015 Unternehmen dabei, ihre Rechnungsprozesse zu digitalisieren und zu optimieren. Nun geht Jochen Treuz einen Schritt weiter und bietet mit dem Buch „E-Rechnungen für Dummies“ praxisnahe Hilfe zur Einführung der E-Rechnung an. Es erschien am 4. Dezember 2024 und kann jetzt in jeder Buchhandlung und auf allen gängigen Online-Plattformen erworben werden.

Ein wegbereitender Leitfaden für Unternehmen

Die Einführung der E-Rechnung in Unternehmen ist ein komplexes Projekt, das viele rechtliche, technische und organisatorische Aspekte berücksichtigen muss. Dabei betrifft die E-Rechnung alle B2B-Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe oder Branche. Der Leitfaden „E-Rechnungen für Dummies“ erklärt diese Anforderungen ausführlich und verständlich. Durch Automatisierung und Digitalisierung ermöglicht er es den Unternehmen, viel Zeit zu sparen und die Prozesse zur Bearbeitung von E-Rechnungen effizient zu gestalten. Zusätzlich zu seinem umfassenden Inhalt wird das Buch auch digital zur Verfügung gestellt. Damit unterstreicht Jochen Treuz die Wichtigkeit der Digitalisierung und die steigende Bedeutung von E-Rechnungen. Er betont: „Die digitale Rechnungsstellung ist mehr als nur eine Vorschrift. Sie ibietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre internen Prozesse zu verbessern und gleichzeitig den Zeitaufwand für die Rechnungsverarbeitung zu verringern.“ Mit der gesetzlichen Pflicht zur Nutzung von E-Rechnungen in den kommenden Jahren ist „E-Rechnungen für Dummies“ ein wichtiges Werkzeug für jeden Unternehmer, der seine Rechnungsprozesse optimieren möchte. Das Buch orientiert sich an den standardisierten Formaten wie ZUGFeRD und XRechnung und bietet einen sehr guten Ansatz für alle Branchen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jochen Treuz | Trainer und Berater

Herr Jochen Treuz

Nördliche Hauptstraße 44

69469 Weinheim

Deutschland

fon ..: 06201877470

web ..: https://www.treuz.de

email : info@treuz.de

Jochen Treuz ist Trainer, Berater und Autor. Er unterstützt seit 2015 Unternehmen bei der Digitalisierung ihres Rechnungswesens. Mit einer Kombination aus praktischer Erfahrung und theoretischem Wissen gelingt es ihm, die Möglichkeiten der digitalen Entwicklung für Unternehmen zu erschließen und sie bei der Optimierung ihrer Prozesse zu beraten. Mit dem Buch „E-Rechnungen für Dummies“ liefert Jochen Treuz jetzt einen praxisnahen Leitfaden für die Umstellung auf digitale Rechnungsprozesse.

Pressekontakt:

Jochen Treuz | Trainer und Berater

Herr Jochen Treuz

Nördliche Hauptstraße 44

69469 Weinheim

fon ..: 06201877470

email : info@treuz.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EU-Rohstoffversorgung: Große Funde befeuern Gold- und Kupferrausch in Serbien Anhaltende Krise im Neubau zwingt betroffene Handwerker zu ungewöhnlichen Maßnahmen