Joe Nimble bringt neue Recovery-Sandale recoverToes 2.0 auf den Markt

Mit dem recoverToes 2.0 launcht Joe Nimble eine neue Version der Recovery-Sandale: mehr Tragekomfort und einen optimierten ToeRite-Zehentrenner für noch effizientere Verbesserung der Fußstruktur

Ludwigsburg, 16. Oktober 2023 – Der Spezialist für Performance-Laufschuhe mit Zehenfreiheit, Joe Nimble, bringt mit dem recoverToes 2.0 eine überarbeitete Version seiner Recovery-Sandale auf den Markt. Sie soll den Fuß nach einem langen Tag auf den Beinen oder einem anstrengenden Training entspannen. Der leichte Schuh aus weich dämpfendem EVA-Schaum reduziert den Druck auf Vorfuß und Ferse, indem er das Quergewölbe sanft stützt und den Mittelfußknochen entlastet.

Gleichzeitig verbessert die Sandale mit einem innovativen Ansatz die Fußstruktur: Wie eine Zahnspange für die Zehen unterstützt der weiche ToeRite Zehentrenner langsam und kontinuierlich eine gerade Stellung der Großzehe. Damit soll der negative Einfluss herkömmlich geformter Schuhe korrigiert werden, die durch ihre enge Zehenbox die gerade Stellung der Großzehe deformieren. Inzwischen ist die Fehlstellung der Großzehe in der modernen Gesellschaft so weit verbreitet, dass ein Halluxwinkel bis 12 Grad als „normal“ gilt.

Im Vergleich zum Vorgängermodell zeichnet sich der recoverToes 2.0 durch einen noch höheren Tragekomfort aus. Die Sandale ist leichter, bietet ein weicheres Tragegefühl und verfügt über eine Kugelferse für eine angenehme Passform. Für individuell perfekten Sitz und Halt sorgt ein austauschbarer Klettverschluss, den es im nächsten Schritt in verschiedenen Farben und Mustern geben wird. Zudem gibt es den Schuh jetzt in Einzelgrößen, während beim Vorgängermodell immer zwei Größen zusammengefasst waren.

Verbesserte Bequemlichkeit für den ToeRite-Zehentrenner

Auch den ToeRite Zehentrenner hat Joe Nimble in Position und Stärke verbessert, um bei jedem Schritt eine noch bessere strukturelle Wirkung zu erzielen. „Das Geheimnis der menschlichen Fortbewegung liegt in der Struktur und Funktion der Großzehe“, erklärt Joe-Nimble-Geschäftsführer Sebastian Bär das Konzept des recoverToes 2.0. „Sie ist es, die in der Abstoßphase für Stabilität sorgt. Damit sie diese Aufgabe erfüllen kann, muss sie gerade nach vorne gerichtet sein. In Zusammenarbeit mit Biomechanikern, technischen Ingenieuren, Industriedesignern und Experten aus der Schuhindustrie haben wir die einzigartige ToeRite-Technologie entwickelt, um die natürliche Struktur des Fußes bei jedem Schritt wiederherzustellen.

Der recoverToes 2.0 ist ab sofort zum Preis von 79 EUR erhältlich und kann über den Online-Shop von Joe Nimble bezogen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Joe Nimble

Herr Sebastian Bär

Pleidelsheimer Straße 15

74321 Bietigheim-Bissingen

Deutschland

fon ..: +49 (0) 7142 95 66 10

web ..: https://joe-nimble.de

email : info@joe-nimble.de

Über Joe Nimble

Joe Nimble ist Pionier auf dem Gebiet „Toefreedom“. Seit rund zehn Jahren verfolgt Firmengründer Sebastian Bär dabei eine Mission: Läufer sollen ihren Sport dauerhaft schmerzfrei ausüben können.

Zusammen mit Lee Saxby und weiteren weltweit anerkannten Experten für Lauftechnik und Biomechanik hat Sebastian Bär ein revolutionäres Schuhdesign für natürliche Zehenfreiheit und maximale Stabilität entwickelt. Das Sortiment ist komplett auf den Bereich Performance (Road, Trail, Gym und Recovery) ausgerichtet. Für sein Engagement in Sachen Fußgesundheit wurde Joe Nimble unter anderem mit dem Red Dot Award, dem German Design Award Special Mention sowie als Top Innovator ausgezeichnet. Der Laufschuh „Ultreya“ wurde als Best Debut 2023 von der Runner’s World prämiert.

Hinter Joe Nimble steht das Traditionsunternehmen BÄR GmbH, seit 40 Jahren eine der weltweit führenden Manufakturen für Schuhe, die gesundes und bequemes Gehen unterstützen. Der in zweiter Generation geführte Familienbetrieb setzt auf hochwertige Materialien, innovatives Design, handwerkliche Spitzenqualität und Nachhaltigkeit. Unter der Geschäftsführung der Gründersöhne Christof und Sebastian Bär sowie Werner Ruf beschäftigt die BÄR GmbH / Joe Nimble an den Standorten Bietigheim-Bissingen, Ludwigsburg und in Indien über 500 Mitarbeiter.

www.joe-nimble.de

Weitere Informationen zu Joe Nimble finden Sie hier:

Joe Nimble im Netz: https://joe-nimble.com

Joe Nimble auf Facebook: www.facebook.com/joenimbleDE

Joe Nimble auf Instagram: www.instagram.com/joenimble

Joe Nimble auf YouTube: https://bit.ly/2Q1EJVV



Pressekontakt:

Saskia Müller & Kollegen

Frau Saskia Müller

Behringstr. 111A

80999 München

fon ..: +49 178 342 15 67

email : info@saskiamueller.com

