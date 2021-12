Jörg Richter Food Fotografie

Sie haben ein Restaurant, Hotel, Café oder ein anderes Unternehmen und möchten Ihre Speisen künstlerisch und detailgetreu abbilden? Ich erstelle mit Ihnen das perfekte Foto!

Liebe zum Detail, kreative Ideen für besondere Aufnahmen, Beratung zur Präsentation ihrer Speisen. Sie benötigen für ihr Unternehmen, Restaurant, Hotel, Café oder Gaststätte einen Professionellen Food Fotografen, der täglich mit Lebensmitteln arbeitet. Dann sind sie bei mir richtig, seit mehr als 43 Jahre in der national und internationalen Spitzenhotellerie als Koch/Küchenmeister unterwegs. Sie finden in mir nicht nur einen Fotografen, sondern bekommen einen Food-Stylisten, einen Fachmann der aus der Küche kommt. Die Liebe zum Detail und ein hoher künstlerischer Anspruch verleihen meinen Bildern Eleganz sowie Ästhetik und halten den Genuss auf besondere Art fest.

Ob einfache Gerichte aus der Landküche, Spezialitäten Küche, Gourmetküche, Süße Speisen wie Dessert, Kuchen, Torten oder Gebäck und Brotsorten. All dies lässt sich in meinem kleinen Fotostudio herstellen. Viele meiner Untergründe oder Hintergründe wurden mit viel Liebe selbst hergestellt. Ob Holzbretter aus einer 100 Jahre alten Scheune oder Holzbalgen zu jedem Gericht / Produkt finden sich etwas Passendes. Natürlich befinden sich darunter auch hochwertige und edle Untergründe. Selbstverständlich können alle Aufnahmen auch in ihrem Betrieb oder Location durchgeführt werden.

Bei dem Umgang mit Lebensmittel und teuren Produkten liegt mir sehr viel daran diese zu schätzen und nicht unnötig zu verschwenden. Bei meinen Food Aufnahmen wird keine Chemie verwendet, da werden Hauptsächlich die Techniken der Küche angewandt. Alles soll so natürlich und ansprechend rüber kommen, so dass der Betrachter Appetit und Lust bekommt die Gerichte zu bestellen.

Die Leidenschaft in mir, Ideen zu entwickeln, Anzurichten und ihre Speisen, Getränke oder auch Produkte ins perfekte Licht zu setzen, das ist die Zielvorgabe. Entwickeln sie ihr Unternehmen gemeinsam mit Jörg Richter Food Fotografie weiter.

Um einige meiner Werke, Impressionen zu sehen und zu verstehen, besuchen sie mich auf Instagram oder meiner Webseite. Dort finden sie weiter Informationen und Leistungen, ich freue mich auf ihre Anfrage.

Aus dem Beruf ein Hobby gemacht: Ursprünglich als Koch, Küchenmeister und Ausbilder unterwegs, habe ich schließlich vor einigen Jahren in Asien mit der Foodfotografie begonnen. Heute habe ich ein Studio im Allgäu und bin für die perfekte Aufnahme von München bis Stuttgart unterwegs.

