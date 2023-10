Join the Peace Movement – Was verbindet Deutschland mit Frieden?

Entdecke die „Join the Peace Movement“-Kampagne! Menschen auf Deutschlands Straßen teilen ihre Friedensvisionen – von Sicherheit bis Freiheit. Ihre Antworten zeigen: Frieden eint uns.

Nach der erfolgreichen Umsetzung der „Art for Peace“-Veranstaltung im Mai 2023 hat HWPL Deutschland e.V. die „Join the Peace Movement“-Kampagne ins Leben gerufen.

„Join the Peace Movement“ ist eine Initiative, die es jedem ermöglicht, ein Teil der Friedensbewegung zu werden, indem man sich bei HWPL registriert.

Durch die Registrierung bei HWPL erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger einen umfassenden Einblick in die konkreten Tätigkeiten von HWPL, die bisherigen Erfolge sowie die zukünftigen Ziele, die wir verfolgen. Ebenso bietet die Registrierung Einblicke in die freiwilligen Aktivitäten, an denen wir beteiligt sind, sowie die Veranstaltungen, die wir organisieren. Diese Offenlegung ermöglicht es der Öffentlichkeit nicht nur an den Veranstaltungen teilzunehmen, sondern auch sich aktiv an freiwilligen Aktivitäten wie beispielsweise Clean & Safe Bahnhof FFM zu beteiligen.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uns von HWPL deutschlandweit auf die Straßen begeben und die Menschen direkt danach befragt, was Frieden für sie persönlich bedeutet und warum sie Frieden als eine bedeutende Komponente in unserer Welt ansehen.

Einige Reaktionen und Einblicke haben wir hier gesammelt:

„Für mich bedeutet Frieden Sicherheit, keine Angst haben zu müssen, rauszugehen…“

„Frieden bedeutet, eine Familie zu haben und sich keine Sorgen machen zu müssen, wenn sie ausgeht, oder darauf zu vertrauen, dass der Busfahrer die Kinder sicher von der Schule nach Hause bringt.“

„Frieden ist etwas, das im Herzen eines Menschen beginnt. Wenn ich Frieden in mir habe, wird sich dieser Frieden nach außen hin widerspiegeln, und wenn jeder Frieden in seinem Herzen hätte, müssten wir nicht für den Frieden kämpfen, weil jeder freundlich und respektvoll gegenüber seinen Nachbarn wäre.“

„Frieden ist die Abwesenheit von Krieg… Frieden bedeutet, ruhig zu sein.“

„Frieden ist, wenn jeder Mensch und die Werte, für die er steht, respektiert und toleriert wird, unabhängig von seinem äußeren Erscheinungsbild (Hautfarbe), seinem Geschlecht, seinem Alter oder seiner Herkunft. Wenn wir lernen, das zu tun, dann werden wir Frieden erreichen.“

„Frieden bedeutet, dass Politiker/Regierungen ehrlich sind und nicht vorgeben, eine friedliche Kultur zu verbreiten, obwohl sie Waffen produzieren und in andere Länder exportieren, z.B. nach Ägypten.“

„Für mich ist Frieden wichtig, denn ich komme aus einem Kriegsgebiet (Ukraine) und ich habe nie die Tatsache zu schätzen gewusst, dass alles ruhig und „normal“ war, bis der Krieg begann und wir von einer Minute auf die andere alles verloren haben, wir haben unsere Brüder und Schwestern verloren. Das Gesicht des Krieges ist sehr hässlich und traurig, wir brauchen glückliche Gesichter des Friedens.“

„Frieden ist wichtig, weil jeder in Harmonie mit dem Anderen leben kann.“

„Frieden ist Freiheit… Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit usw., und das ist wichtig, denn wenn wir all diese Faktoren respektieren, werden wir alle unsere Brüder und Schwestern schätzen und sie unterstützen, und niemand wird sich isoliert fühlen.“

„Frieden bedeutet gleiche Rechte für alle, und nicht, dass einige in Saus und Braus leben und andere verhungern, das sollte nie passieren, oder dass einige Kinder eine Ausbildung bekommen und andere sich das nicht leisten können… das bricht mir wirklich das Herz. Leider ist das die Realität.“

Aus all diesen Eindrücken wird deutlich, dass sich alle nach Frieden sehnen und in Harmonie leben wollen.

Werde auch du ein Teil der Friedensfamilie von HWPL und „Join the Peace Movement„

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HWPL Deutschland e. V.

Frau Lisa Schnabel

Theodor-Heuss Allee 112

60486 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 173 810 49 26

web ..: http://www.hwpl.ngo

email : info@hwpl.ngo

HWPL ist eine internationale Friedensorganisation, die sich für globalen Frieden und die friedliche Beendigung von Kriegen in über 100 Ländern weltweit einsetzt. Als international agierende NGO mit Konsultationsstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) ist sie ebenfalls mit der Abteilung für globale Kommunikation der Vereinten Nationen (DGC) verbunden. Durch Friedensarbeit, Bildungsprogramme und interreligiöse Dialoge arbeitet HWPL eng mit Vertretern aus Gesellschaft, Politik, Bildung und Religion zusammen, um in gemeinsamer Zusammenarbeit die Schaffung von Frieden weltweit voranzutreiben.

