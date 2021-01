Journal of the Electrochemical Society veröffentlicht Artikel, in dem patentiertes Lithium-Ionen-Batterie-Kathoden-Recyclingverfahren von American Manganese beschrieben wird

Eine der meistzitierten Zeitschriften in Bereichen Elektrochemie sowie Feststoffforschung und -technologie seit 1902

6. Januar 2021 – Surrey, BC – American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das detaillierte technische Dokument mit dem Titel Experimental Study on Recycling of Spent Lithium-Ion Battery Cathode Materials eingereicht, geprüft und im Journal of the Electrochemical Society (das JES) veröffentlicht wurde. Das JES ist eine Fachzeitschrift, die 1902 gegründet wurde und zu den meistzitierten Zeitschriften in den Bereichen Elektrochemie sowie Feststoffwissenschaft und -technologie zählt. Der Abstract kann unter dem folgenden Link aufgerufen werden: Experimental Study on Recycling of Spent Lithium-Ion Battery Cathode Materials – IOPscience.

In der Publikation werden experimentelle Arbeiten beschrieben, die zum patentierten RecycLiCo-Verfahren des Unternehmens (US-Patent Nr. 10.246.343 und internationale PCT-Publikation Nr. WO2018089595A1) für das Recycling von wertvollen und kritischen Metallen aus Kathodenmaterialien von Lithium-Ionen-Altbatterien führen. Die Publikation enthält Tests auf Laborebene von NMC- (Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid)-, NCA- (Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid)-, LMO- (Lithium-Mangan-Oxid)- und LCO- (Lithium-Kobalt-Oxid)-Kathodenmaterialien. Die wichtigsten Details verdeutlichen eine Gewinnungsrate von über 99 Prozent für Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan sowie einen umweltfreundlicheren hydrometallurgischen Prozess in einem geschlossenen Kreislauf, der die Umweltauswirkungen des Recyclings von Lithium-Ionen-Batterie-Kathodenmaterialien minimiert.

Wir freuen uns, dass eine vielzitierte und renommierte wissenschaftliche Fachzeitschrift wie das JES die Ergebnisse unserer Forschung im Bereich des Recyclings von Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien überprüft und veröffentlicht hat, sagte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Dies zeigt, dass die Arbeit, die wir bei der Entwicklung des RecycLiCo-Verfahrens geleistet haben, der Prüfung von Fachleuten in diesem Gebiet standhält.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien (RecycLiCo) sowie die Produktion von elektrolytischem Manganmetall aus geringgradigen US-Ressourcen gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium mit hohen Reinheitsgraden mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus Abfällen der Lithium-Ionen-Batterieherstellung zu werden.

