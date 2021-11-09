  • JPMorgan Chase mobilisiert 1,5 Billionen US-Dollar für Rohstoffsicherheit

    JPMorgan Chase rückt kritische Mineralien ins Zentrum einer groß angelegten Resilienzstrategie. Das Institut erweitert sein Finanzierungsziel auf 1,5 Billionen US-Dollar.

    BildDie US-amerikanische Großbank JPMorgan Chase legt mit ihrer neuen „Security and Resiliency Initiative“ ein auf zehn Jahre ausgelegtes Programm auf, das bis zu 1,5 Billionen US-Dollar für die Stärkung der US-Lieferketten im Bereich kritischer Mineralien mobilisieren soll. Im Zentrum steht der Zugang zu diesen entscheidenden Rohstoffen und die Ausweitung der heimischen Produktion – Themen, die der Bankenriese um Vorstandschef Jamie Dimon ausdrücklich als sicherheitsrelevant einstuft. Die Initiative erweitert ein früheres Ziel von 1,0 Billion US-Dollar und umfasst neben Kredit- und Beratungsangeboten auch einen direkten Beteiligungstopf über 10 Milliarden US-Dollar für US-Unternehmen.

    Warum JPMorgan Chase jetzt handelt
    Geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und die Erfahrung verwundbarer Lieferketten haben in den vergangenen Jahren offengelegt, wie abhängig die USA in zentralen Bereichen von Importen sind. Dazu zählen nicht nur Produkte, sondern vor allem kritische Mineralien und Vorprodukte, die für Hightech-Industrien, Energiewende und Verteidigung unverzichtbar sind. JPMorgan Chase setzt genau hier den Hebel an: Das Institut sieht das Risiko, dass Engpässe bei Rohstoffen wie Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit oder Seltenen Erden – häufig aus wenigen Lieferländern bezogen – die Wettbewerbsfähigkeit der US-Industrie beeinträchtigen können.

    Vor diesem Hintergrund will JPMorgan Chase den Aufbau und die Skalierung heimischer Kapazitäten beschleunigen. Die Bank verweist auf ihre Bilanzstärke – Vermögenswerte von rund 4,6 Billionen US-Dollar und Eigenkapital von 357 Milliarden US-Dollar – als Basis, um in großem Umfang Finanzierung, Beratung und Partnerschaften bereitzustellen. Das Ziel: Projekte schneller „bankfähig“ machen und damit die Abhängigkeit von externen, potenziell unsicheren Quellen reduzieren.

    Schwerpunkte: Bergbau, Raffination, Energie und Rüstung
    Die Security and Resiliency Initiative adressiert 27 Teilbereiche der Wertschöpfung. Genannt werden unter anderem Bergbau und Raffination, Solar- und Kernenergie, Batteriespeicher sowie Munitionsfertigung. Für den Rohstoffsektor ist besonders relevant, dass …………..

