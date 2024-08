„Jubiläum und musikalische Meisterklasse“ Schlagerbarde aus Muldenstein präsentiert sein BEST-OF Album

Die CD zum 25-jährigen Bühnenjubiläum!

Feiern Sie mit uns ein Vierteljahrhundert musikalische Magie und Leidenschaft! Sänger, Liedtexter und Produzent André Peickert ist ein Künstler, der die Herzen seiner Fans seit nunmehr 25 Jahren im Sturm erobert! Sein mit Spannung erwartetes BEST-OF Album zum 25 jährigen Bühnenjubiläum, entstand in einer grandiosen Zusammenarbeit zwischen dem Hit-Produzenten Uve Schikora, Felix Heldt sowie dem bekannten Schlagerproduzenten Ulli Schwinge!

Dieses musikalische Meisterwerk vereint die schönsten Lieder und unvergesslichsten Melodien seiner Karriere, die Ihn zu einer festen Größe in der Schlagerszene gemacht haben! Von den ersten Erfolgen bis hin zu den neuesten Meisterwerken – dieses „BEST-OF Album“ ist eine musikalische Reise durch das vielseitige Schaffen von Schlagersänger André Peickert! Jedes Lied erzählt seine eigene Geschichte und lässt somit Erinnerungen an unvergessliche, emotionale Momente aus 25 Jahren „Musikgeschichte“ aufleben und erklingen! Freuen Sie sich auf ein einzigartiges Hörerlebnis, dass nicht nur Fans der ersten Stunde, sondern auch neue Zuhörer begeistern wird! Mit seiner unverwechselbaren Stimme und seinen einfühlsamen Texten und Melodien schafft es André Peickert immer wieder, tief in die Seele seiner Zuhörer zu blicken und das Publikum musikalisch zu berühren! Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, diese musikalische Schatztruhe zu entdecken und sichern Sie sich Ihr Exemplar des BEST-OF Albums zum 25-jährigen Bühnenjubiläum von Schlagerbarde André Peickert! Dieses musikalische Meisterwerk ist ein „Muss“ für alle Liebhaber deutscher Schlagermusik die für einen kurzen Augenblick, dem Alltag musikalisch entfliehen wollen! Das „BEST-OF Album“ ist digital ab dem 24.08.2024 auf allen bekannten Download u. Streamingportalen, im MPN sowie über eine Bemusterung von AP-MUSIC „Musikproduktion & Management“ erhältlich!

Produktion /- Veröffentlichungsdaten: Produktion: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management] Produziert von: Uve Schikora, Felix Heldt, Ulli Schwinge u. André Peickert im Auftrag von AP-Music [Musikproduktion & Management]

Promotiontext u. Covergestaltung: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management] Label: recordJET / Labelcode: 24625

GTIN-EAN-PUC: 4068992164311 / Genre: Pop/Schlager Länder: Worldwide / Veröffentlichungsdatum: 24.08.2024 (digital), Preorder ab dem 20.08.2024 ?+© 2024 – AP-MUSIC [Musikproduktion & Management] Kontakt u. Interviewanfragen unter: Büro: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management] c/o André Peickert / 06774 Muldestausee / Mobil. 0177/9775241 / Mail. music.andre-peickert@web.de / Website: www.andre-peickert.com / Kontakt auf der Facebookseite unter André Peickert – Sänger, Liedtexter u. Produzent

