Jüdisches Leben heute in Hamburg. Gespräch und Diskussion

Jüdische Hamburgerinnen erzählen am 5.8.26 um 19 Uhr von ihrer Alltagsrealität und ihren Zukunftsvisionen.

SEITE AN SEITE gegen Antisemitismus und für Solidarität

LET’S TALK!

Am Mittwoch, den 5. August 2026 findet um 19 Uhr die Veranstaltung

„Jüdisches Leben in Hamburg: gestern, heute und morgen“

mit Stefanie Sczcupak (Vorstand der Jüdischen Gemeinde Hamburg/Stiftungsrat Bornplatzsynagoge) und Rebecca Vaneeva (Studentin/Vizepräsidentin vom Verband Jüdischer Studierender Nord) in der Ausstellung SEITE AN SEITE von Valérie Wagner im Oberhafenquartier statt.

Stefanie Sczcupak und Rebecca Vaneeva werden in diesem Gespräch von ihrer Alltagsrealität als jüdische Hamburgerinnen erzählen und ihre Visionen und Wünsche für eine Zukunft in einer demokratischen Stadtgesellschaft vorstellen. Gespräch und Publikumsdiskussion werden von der Kuratorin Nina Venus und der Künstlerin Valérie Wagner moderiert.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung für die Veranstaltung unter mail@seiteanseite.hamburg wird gebeten.

Das Kunstprojekt SEITE AN SEITE zur Sichtbarmachung jüdischen Lebens im öffentlichen Raum wurde von der Künstlerin Valérie Wagner initiiert und 2025/26 zusammen mit dem Drohnenpiloten Ulrich Mertens umgesetzt.

Bei sechs Fotoaktionen haben sich Hamburgerinnen und Hamburger gegen Antisemitismus und für Solidarität mit jüdischen Menschen positioniert: Die Projektbeteiligten haben sich an bekannten Orten in Hamburg zu großen Davidsternen aufgestellt, die von Valérie Wagner und Ulrich Mertens von oben mit der Drohne fotografiert wurden.

Die Aufnahmen zeigen jüdisches Leben als festen Bestandteil der Stadtgesellschaft und setzen ein Zeichen des Zusammenhalts und der gesellschaftlichen Verantwortung mitten in der Stadt.

Die großformatigen Fotografien werden noch bis zum 20. September im Oberhafenquartier (Durchgang zum Oberhafengarten) gezeigt.

Die sechs Motive erscheinen in einem Katalog mit einem Grußwort des Kultursenators Dr. Carsten Brosda und mit Beiträgen von Stefan Hensel, Dr. h.c. Sonja Lahnstein-Kandel und Nina Petri.

Die Publikation enthält zudem Statements der Mitwirkenden und eine Projekteinführung von Valérie Wagner.

Ausstellung

31.5. – 20.9.26, Oberhafenquartier, Durchgang zum Oberhafen-Garten (8 – 23 Uhr), Stockmeyerstraße 43

Veranstaltung

5.8.2026, 19 Uhr, Jüdisches Leben heute in Hamburg. Gespräch und Diskussion mit Stefanie Szczupak und Rebecca Vaneeva, Moderation: Nina Venus, Kuratorin und Valérie Wagner, Fotografin

Durchgang zum Oberhafen-Garten, Stockmeyerstraße 43, 20457 Hamburg

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Valérie Wagner Photography

Frau Valérie Wagner

Rahmwerder Straße 3

21109 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 8511997

web ..: https://seiteanseite.hamburg

email : mail@seiteanseite.hamburg

Valérie Wagner hat als Stipendiatin des Studienwerks Villigst in London Fine Art studiert. Sie lebt und arbeitet seit 1992 als freie Fotografin und Künstlerin in Hamburg.

Im Zentrum von Valérie Wagners künstlerischem Schaffen steht der Mensch, seine Beziehung zu sich selbst und zur Umwelt.

Ihre Projekte setzt sie als serielle Arbeiten um, die einem konzeptionellen Ansatz folgen.

Neben zahlreichen Ausstellungen und Veröffentlichungen wurde die Künstlerin mit Stipendien und dem Kunstpreis Ökologie ausgezeichnet.

Pressekontakt:

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