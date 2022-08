Juggernaut durchteuft im ersten Bohrloch der Stepout-Bohrungen 2022 im Bereich der Entdeckung Goldilocks zwei Mineralisierungszonen, 120 Meter entlang des Streichens und 90 Meter im Einfallen

Vancouver, British Columbia – 8. August 2022 – Juggernaut Exploration Ltd. (JUGR.V) (OTCQB: JUGRF) (FWB: 4JE) (das Unternehmen oder Juggernaut) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im ersten Bohrloch der ergänzenden Stepout-Bohrungen 2022 im Bereich der Entdeckung Goldilocks zwei Mineralisierungszonen durchteuft hat, die sich 120 Meter entlang des Streichens und 90 Meter im Einfallen befinden und sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe offen sind. Das erste Entdeckungsloch des Jahres 2022 ist eine Erweiterungsbohrung zu den 5 Entdeckungslöchern, die 2021 niedergebracht wurden. In all diesen Löchern wurden in den Quarz-Chlorit-Sulfid-Erzgängen der neu entdeckten Zone Goldilocks mächtige Abschnitte einer hochgradigen Gold-/Polymetallmineralisierung durchörtert. In Bohrloch GS-21-05 wurde auf 5,5 m ein Goldgehalt von 10,795 g/t (14,31 AuÄq), einschließlich 29,2 g/t Au (38,37 AuÄq) auf 2,0 m, ermittelt. Die Zone Goldilocks verläuft an der Oberfläche nachweislich über 290 Meter mit einem vertikalen Relief von 160 Metern, bevor sie von einer Deckschicht überlagert wird, und ist sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe offen. Die Bohrungen im Jahr 2022 konzentrieren sich auf die Erkundung der Zone Goldilocks entlang des Streichens (bis zu ca. 300 m) und im Einfallen (bis zu 400 m). Das Konzessionsgebiet Gold Star ist eine ursprüngliche Entdeckung, zu der es keine Aufzeichnungen aus früheren Arbeiten in diesem Gebiet gibt. Es liegt 4,5 km östlich der Tidengewässer an der Zentralküste von British Columbia, in rund 5,5 km Entfernung von Forststraßen, was einen guten Zugang zur Infrastruktur ermöglicht.

Die erste im Jahr 2022 im Bereich der Entdeckung Goldilocks niedergebrachte Bohrung (GS-22-06) durchteufte bedeutende Abschnitte einer Sulfidmineralisierung, darunter auch einen 5,8 m langen mineralisierten Abschnitt zwischen 165,5 m und 171,3 m Tiefe, der Erzschnüre und Anhäufungen von Pyrit und Kupferkies aufweist (Foto 1 – juggernautexploration.com/wp-content/uploads/2022/08/GS-22-06_165m_boxes.jpg), sowie einen 20 cm langen Erzgang mit Kupferkiesmineralisierung in 138 m Tiefe (Foto 2 – juggernautexploration.com/wp-content/uploads/2022/08/GS-22-06_138m_cpy.jpg). Die Sulfide der mineralisierten Abschnitte sind in massive Quarzgänge eingeschlossen, die wiederum in Scherungszonen eingebettet sind. Diese sind von stark blättrigem Quarz-Chlorit-Schiefer umgeben, der in eine Sequenz aus abwechselnd Granodiorit und Andesit eingelagert ist. (Foto der Bohranlage – juggernautexploration.com/wp-content/uploads/2022/08/Goldilocks-drilling.jpg)

Das Konzessionsgebiet Goldstar liegt in einem bedeutenden geologischen Umfeld, entlang einer im regionalen Maßstab erkennbaren, stark deformierten Zone, die noch kaum erkundet wurde und eine Reihe von neu entdeckten und bis zu 10 m mächtigen goldmineralisierten Quarz-Chlorit-Sulfid-Erzgängen beherbergt. (HIER GEHT ES ZUM VIDEO-LINK – www.youtube.com/watch?v=YqwXznqabQg)

In den ausgedehnten Arealen mit Schneeabtragung und Gletscherschwund entlang der stark deformierten Zone im regionalen Maßstab wurden erst vor kurzem ausgedehnte Gebiete mit hervorragendem Entdeckungspotenzial freigelegt (Link zum regionalen Lageplan der stark deformierten Zone – juggernautexploration.com/wp-content/uploads/2022/08/high_strain_zone.jpg).

Dan Stuart, President und CEO von Juggernaut Exploration, erklärt: Wir sind begeistert, dass wir mit unserer ersten Bohrung in 165,5 Metern Tiefe im Einfallen auf diese Zone gestoßen sind und so nachweisen konnten, dass das System in der Tiefe Ausläufer bildet. Wir führen in diesem Sommer in vier (zu 100 % von uns kontrollierten) ursprünglichen Entdeckungen bei Goldstandard, Goldstar, Midas und Bingozu Bohrungen und Explorationsarbeiten durch. All diese Zonen haben das Potenzial, die nächste große Goldentdeckung in der Provinz British Columbia zu werden. Wir freuen uns schon darauf, im Zuge des laufenden Explorationsprogramms in diesem Sommer weitere News zu den Bohrungen, Explorationen und Ergebnissen zu veröffentlichen. Juggernaut ist mit seiner straffen Aktienstruktur mit nur etwas mehr als 43 Millionen ausgegebenen und ausstehenden Aktien und einem Barbestand von derzeit 4.000.000 Dollar, einschließlich Steuervergünstigungen für die Exploration, einzigartig positioniert. Wir sind mit den sich rasch nähernden Explorationsprogrammen 2022 und 2023 auf Schiene und verfügen über alle dafür erforderlichen finanziellen Mittel.

Qualifizierte Person

Rein Turna P. Geo ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 für die Explorationsprojekte von Juggernaut und hat die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt, geprüft und genehmigt.

Weiters

Der ausgerichteten Diamantbohrkern mit HQ-Durchmesser aus der Bohrkampagne wird von der vom Unternehmen beauftragten Bohrmannschaft in Kernkisten gelegt. Die Kernkisten werden per Hubschrauber zum Bereitstellungsbereich und anschließend per Lkw zum Core Shack transportiert. Der Kern wird dann neu ausgerichtet, die Messblöcke werden überprüft, die Messmarken werden beschriftet, die Wiederfindungs- und RQD-Messungen werden durchgeführt und die primäre Schichtung und die sekundären Strukturmerkmale, einschließlich der Erzgänge, Gräben, Klüfte und Scherungen, werden notiert und gemessen. Der Kern wird dann in MX DepositTM beschrieben und transkribiert. Die Bohrlöcher wurden mit der Software Leapfrog GeoTM und QGISTM sowie mit Daten aus den Explorationskampagnen 2017-2019 geplant. Bohrkerne, die Quarz, Chloritschiefer, Sulfid(e) oder bemerkenswerte Alterationen enthalten, werden in Längen von 0,5 bis 1,0 Metern beprobt. Die Kernproben werden der Länge nach in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte in der Box verbleibt und die andere Hälfte in einen sauberen Plastikbeutel mit einem Probenetikett gelegt wird. Standardproben, Leerproben und Duplikate wurden zu 20 % in den Probenstrom gegeben.

Zufalls-, Schlitz-, Splitter- und Schuttproben wurden zu Fuß und mit Hilfe eines Hubschraubers entnommen. Zu den aussichtsreichen Gebieten zählten unter anderem die Nähe zu MINFile-Standorten, Vorkommen von Seifen, regionale Bodenanomalien und potenzielle Eiserne Hüte (Gossans), die auf hochauflösenden Satellitenbildern basieren. Die Gesteinszufalls- und -splitterproben wurden mit einem Steinhammer oder Hammer und Meißel entnommen, um Oberflächen freizulegen und eine Probe von 0,5 bis 5,0 Kilogramm zu gewinnen. Alle Probenahmestellen wurden mit biologisch abbaubarem Markierungsband gekennzeichnet und mit der Probennummer versehen. Alle Probenahmestellen wurden mit tragbaren GPS-Geräten (Genauigkeit 3-10 Meter) aufgezeichnet, und Proben-ID, Hoch- und Rechtswert, Höhe, Art der Probe (Ausbiss, Sub-Ausbiss, Float, Schutt, Splitter, Zufall usw.) sowie eine Beschreibung des Gesteins wurden auf Allwetterpapier notiert. Die Proben wurden dann in einen sauberen Plastikbeutel mit einem Probenetikett für den Transport und den Versand an das geochemische Labor verpackt. QA/QC-Proben, einschließlich Leerproben, Standardproben und Doppelproben, wurden regelmäßig mit einem Anteil von 10 % in die Probenfolge eingefügt.

Alle Proben, einschließlich Kern-, Gesteinszufalls-, Schlitz- und Schuttproben, werden in Reissäcken transportiert, die mit nummerierten Sicherheitsetiketten versiegelt sind. Ein Transportunternehmen bringt sie vom Core Shack zu den Labors von ALS in North Vancouver (oder zu den MSA-Labors in Langley). ALS (und MSA) sind entweder nach ISO 9001:2008 zertifiziert oder an allen Standorten nach ISO 17025:2005 akkreditiert. Bei ALS (und MSA) wurden die Proben vor der Analyse mit den Methoden ME-ICP61 und Au-ICP21 (ICP-130, ICA-5Ag und FAS-124) verarbeitet, getrocknet, zerkleinert und pulverisiert. Überschüsse wurden mit den Methoden ME-ICP61, Au-ICP21 und Ag-GRA21 (FAS-428, ICA-6Ag und FAS-425) erneut analysiert. Wenn der Goldgehalt mehr als 5 gpt betrug, analysierten die Labors erneut mit der Methode Metallic Screening Au-SCR24C (MSC-150).

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Zufallsproben um Stichproben handelt, die in der Regel, jedoch nicht ausschließlich, auf eine Mineralisierung beschränkt sind. Zufallsproben sind selektiv und werden entnommen, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Mineralisierung festzustellen, und sollen nicht repräsentativ für das beprobte Material sein.

