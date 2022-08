Juggernaut entdeckt auf Gold Standard nächstes tiefwurzelndes Goldsystem

Das Explorationspotenzial der Liegenschaft von Juggernaut steigt immer weiter.

Der rasche Rückgang der Gletscher- und Schneedecke im alpinen Terrain von British Columbia ermöglicht Entdeckungen, die noch vor Jahren nicht möglich gewesen wären. Das demonstriert seit 2019 eindrucksvoll Juggernaut Exploration Ltd. (TSXV: JUGR; FRA: 4JE) mit seinem umfangreichen Portfolio an Projekten in der Frühphase an der zentralen Küste in British Columbia.

Auf der ca. 40 km² großen Lizenz Gold Standard – nur 4 Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt – hat das Unternehmen bereits mehrere Entdeckungen gemacht und einzelne bedeutende Venen in einem Umkreis von wenigen Kilometern identifiziert. Das Grundstück Gold Standard umfasst sieben bekannte ausgedehnte Quarz-Chlorit-Sulfid-Adern, die bis zu 20 m breit und 1000 m lang sind. Es wird vermutet, dass alle Adern von demselben tiefwurzelnden Scherungssystem herrühren. Von diesen Adern wurde bisher nur ein kleiner Abschnitt der Adern Kraken, Phoenix und Goldzilla durch Bohrungen erprobt, während der Großteil dieser Adern noch nicht erprobt wurde.

Hier mehr erfahren:

Juggernaut entdeckt auf Gold Standard nächstes tiefwurzelndes Goldsystem

