Juggernaut schließt 3.040.000 $ Finanzierung mit Crescat Capital als Lead Investor ab

Vancouver, British Columbia – 15. Mai 2023 / IRW-Press / – Juggernaut Exploration Ltd. (TSX-V: JUGR) (OTCQB: JUGRF) (FWB: 4JE) (das „Unternehmen“ oder „Juggernaut“) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 12. Mai 2023 bekannt zu geben, dass es die Genehmigung der TSX Venture Exchange erhalten hat, seine nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Finanzierung“) mit einem Bruttoerlös von 3.040.000 $ abzuschließen. Die Mittel aus dieser Finanzierung werden für Bohrungen über rund 6000 Meter auf den zu 100 % von Juggernaut kontrollierten Konzessionsgebieten Midas, Empire und Bingo verwendet, die auf ergiebiges hochgradiges Gold und Kupfer an der Oberfläche abzielen.

Das Unternehmen hat 19.000.000 Flow-Through-Einheiten (FT-Einheiten“) zu 0,16 $ emittiert, wobei jede FT-Einheit aus einer Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant auf den Kauf einer Stammaktie besteht, der innerhalb von zwei Jahren ab dem Emissionsdatum für eine zusätzliche Stammaktie zu 0,20 $ ausgeübt werden kann, was einen Bruttoerlös von insgesamt 3.040.000 $ ergibt.

Im Zusammenhang mit der Finanzierung hat das Unternehmen die folgenden Vermittlungsgebühren in bar und in Form von Broker Warrants gezahlt:

– West Harbour Capital – 32.400 $ in bar, 324.000 nicht übertragbare Broker-Warrants

– Echelon Wealth Partners – 1.800 $ in bar, 18.000 nicht übertragbare Broker-Warrants

Alle Wertpapiere, die im Rahmen dieser Finanzierung ausgegeben werden, sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.

Über Juggernaut Exploration Ltd.

Juggernaut Exploration Ltd. ist ein Unternehmen, das Edelmetallprojekte in der geopolitisch stabilen Rechtsprechung Kanadas generiert und sein Hauptaugenmerk auf das produktive geologische Umfeld im Nordwesten von British Columbia richtet, das das Goldene Dreieck umfasst.

Sehen Sie sich die Videos von Juggernaut an, indem Sie hier klicken.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Juggernaut Exploration Ltd.

Dan Stuart

President, Director und Chief Executive Officer

604-559-8028

info@juggernautexploration.com

www.juggernautexploration.com

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGE

Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die zahlreichen Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Juggernaut unterliegen, die dazu führen können, dass künftige Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich der Fähigkeit, die geplante Privatplatzierung abzuschließen. Die Leser werden gewarnt, sich nicht auf diese Aussagen zu verlassen. NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN U.S. PERSONEN ODER ZUR VERTEILUNG AN U.S. NEWSWIRE SERVICES. DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF DER IN IHR BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Juggernaut Exploration Ltd.

Dan Stuart

300 – 1055 West Hastings Street

V6E-2E9 Vancouver, BC

Kanada

email : info@juggernautexploration.com

Pressekontakt:

Juggernaut Exploration Ltd.

Dan Stuart

300 – 1055 West Hastings Street

V6E-2E9 Vancouver, BC

email : info@juggernautexploration.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

