Junges Unternehmen aus Essen mischt die Marketingszene auf!

Touchpoint Media: Die Revolution im Marketing! Innovative Werbelösungen für mehr Sichtbarkeit und Erfolg.

In einer Welt, in der die Online-Marketing-Landschaft zunehmend überfüllt und wettbewerbsintensiv ist, brauchen Unternehmen einen frischen Ansatz, um aus der Masse hervorzustechen und bei den richtigen Kunden wahrgenommen zu werden. Genau hier setzt Touchpoint Media an. Als Experten für grenzenlose Außenwerbung, emotionales Guerilla Marketing und wirkungsvolle Live-Kommunikation hat sich das junge Unternehmen aus Essen zum Ziel gesetzt, Marken zu unterstützen, ihre Brand Awareness zu erhöhen.

Touchpoint Media versteht die Herausforderungen, denen Unternehmen heute gegenüberstehen. Die digitale Transformation hat die Art und Weise, wie Kunden mit Marken in Kontakt treten, grundlegend verändert. „Online-Marketing bietet viele Chancen, aber es kann auch überwältigend sein. Die Vielzahl an digitalen Plattformen und die ständig wachsende Konkurrenz machen es schwer, die gewünschte Aufmerksamkeit zu erlangen“, sagt Michael Akkeceli, Gründer und Geschäftsführer von Touchpoint Media.

Die Agentur sieht die Lösung in einer Kombination aus bewährten traditionellen Marketingtechniken und innovativen Werbelösungen. Touchpoint Media bietet ein breites Spektrum von Dienstleistungen an, die von Mobile & Digital Out-of-Home (OOH) Werbung bis hin zu Ambient Media reichen. Ihr maßgeschneiderter Ansatz für Event-Promotionen und Live-Marketing-Strategien stellt sicher, dass Unternehmen ihre Zielgruppe treffsicher erreichen.

Die Schlüsselelemente, auf die Touchpoint Media sich stützt, sind Qualität, Flexibilität und Kreativität. Als inhabergeführte Spezialagentur hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, individuelle Mediamixe zu erstellen, die die Bedürfnisse und Ziele jedes Kunden berücksichtigen.

Touchpoint Media setzt auf die Kraft der Außenwerbung und der Live-Kommunikation, um Marken bei den Kunden ins Gedächtnis zu rufen. „Unsere Kunden sollen nicht nur gesehen werden, sondern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg in einer Welt, in der die Aufmerksamkeitsspanne der Verbraucher ständig schrumpft“, fügt Paul Wesselow hinzu.

Mit einer Leidenschaft für kreative Werbelösungen und einem Engagement, um Unternehmen bei ihrem Wachstum zu unterstützen, hat sich Touchpoint Media bereits einen Namen in der Branche gemacht. Zu den namhaften Kunden zählen unter anderem Rewe, McDonald’s, Wellnest, neo.bet, Vitamin Well, sowie die Markus Krampe Entertainment Group.

Touchpoint Media bietet streuarme, innovative und interaktive Lösungen, die nicht nur die Sichtbarkeit steigern, sondern auch den Abverkauf fördern. Das Unternehmen verspricht, seinen Kunden innovative Werbelösungen mit einem WOW-EFFEKT zu bieten, die sie von der Konkurrenz abheben.

Kontaktieren Sie Touchpoint Media, um mehr darüber zu erfahren, wie das Unternehmen Ihr Marketing auf ein neues Niveau heben kann. Lassen Sie sich von den Experten für grenzenlose Außenwerbung, emotionales Guerilla Marketing und wirkungsvolle Live-Kommunikation auf dem Weg zu mehr Sichtbarkeit und Erfolg begleiten.

