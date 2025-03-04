Justiz am Limit: Warum Wirtschaftsmediation für Unternehmen die strategisch bessere Wahl ist

Dr. Frenzel zeigt auf, wie Unternehmen langwierigen und kostenintensiven Gerichtsverfahren entgehen und stattdessen schnell, vertraulich und kosteneffizient zu tragfähigen Lösungen kommen.

Wuppertal, 08.12.2025 – Endlose Gerichtsverfahren, geplatzte Termine und eine zermürbende Unsicherheit: Die deutsche Justiz ist an vielen Stellen überlastet. Für Unternehmen bedeutet dies oft einen jahrelangen Stillstand in wichtigen Auseinandersetzungen, der nicht nur enorme finanzielle Mittel bindet, sondern auch wertvolle Management-Ressourcen verbraucht. Dr. Hartmut Frenzel, Experte für Wirtschaftsmediation bei Executive Mediation, beleuchtet in seinem neuesten Beitrag, warum die Mediation eine strategisch überlegene Alternative zum klassischen Rechtsweg darstellt.

Ein aktueller Fall, bei dem ein Gerichtstermin für Juni 2026 nach bereits jahrelanger Verfahrensdauer erneut aufgehoben wurde, verdeutlicht die Problematik. „Dieser Fall ist leider kein Einzelfall, sondern ein Symptom eines Systems, das für die Dynamik der modernen Wirtschaft oft zu langsam ist“, erklärt Dr. Hartmut Frenzel. „Der Vertrauensverlust in den Rechtsstaat, der durch solche Erfahrungen entsteht, ist real und hat gravierende Folgen für die betroffenen Unternehmen.“

Die fünf entscheidenden Vorteile der Wirtschaftsmediation:

Die Mediation bietet einen strukturierten und effizienten Ausweg aus der Justiz-Falle. Anstatt die Kontrolle an ein Gericht abzugeben, erarbeiten die Konfliktparteien unter Anleitung eines neutralen Mediators eine maßgeschneiderte Lösung. Die Hauptvorteile sind:

* Geschwindigkeit: Mediationsverfahren können oft in wenigen Wochen abgeschlossen werden, anstatt sich über Jahre hinzuziehen.

* Kostenkontrolle: Kürzere Verfahren und weniger Bürokratie führen zu deutlich geringeren Anwalts- und Gerichtskosten.

* Kontrolle über das Ergebnis: Die Parteien selbst gestalten eine Win-Win-Lösung, die ihren wahren Geschäftsinteressen entspricht – weit über das hinaus, was ein Richter anordnen könnte.

* Absolute Vertraulichkeit: Anders als öffentliche Gerichtsverhandlungen bleibt der gesamte Prozess vertraulich. Reputationsschäden und die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen werden vermieden.

* Erhalt von Geschäftsbeziehungen: Der kooperative Ansatz ermöglicht es, wertvolle Geschäftsbeziehungen zu erhalten oder sogar zu stärken, anstatt sie im Kampf vor Gericht zu zerstören.

„Unternehmer müssen verstehen, dass Mediation keine ‚weiche‘ Alternative ist, sondern ein hochwirksames strategisches Instrument“, so Dr. Frenzel weiter. „Es geht darum, unternehmerische Kontrolle zurückzugewinnen, Risiken zu minimieren und eine konstruktive Lösung zu finden, damit sich das Unternehmen wieder auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann.“

Der vollständige Artikel mit weiteren Einblicken ist auf der Website von Executive Mediation verfügbar: https://executive-mediation.pro/2025/12/justiz-im-stillstand

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Hartmut Frenzel | EXECUTIVE MEDIATION

Herr Hartmut Frenzel

Fuhlrottstr. 15

42119 Wuppertal

Deutschland

fon ..: +49-1602912140

web ..: https://executive-mediation.pro/

email : hf@executive-mediation.pro

Executive Mediation ist eine Kooperation von Dr. Hartmut Frenzel mit Izolda Petrosyan. Als anerkannte Wirtschaftsmediatoren liegt ihr gemeinsamer Fokus auf Executive Mediation, Gesellschafterkonflikten und komplexen Wirtschaftsstreitigkeiten im nationalen und internationalen Raum (insbesondere Deutschland und Schweiz). Mit ihrer gebündelten Expertise unterstützen sie Führungskräfte und Unternehmen dabei, Konflikte nicht als Bedrohung, sondern als Chance für nachhaltige und wertschöpfende Lösungen zu begreifen. Executive Mediation steht für einen strukturierten, lösungsorientierten und absolut vertraulichen Prozess auf Augenhöhe.

Pressekontakt:

Dr. Hartmut Frenzel | EXECUTIVE MEDIATION

Herr Hartmut Frenzel

Fuhlrottstr. 15

42119 Wuppertal

fon ..: +49-1602912140

email : hf@executive-mediation.pro

