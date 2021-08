Juva Life gibt Topline F/E-Daten bekannt und initiiert die Optimierung und Entwicklung von Juva-019

Unternehmen identifiziert entzündungshemmende nicht-Cannabinoid-Verbindungen, die

für die Entwicklung von Arzneimitteln und Verbraucherprodukten geeignet sind

Vancouver, BC, — (18. August 2021) – Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FRANKFURT: 4VV) (Juva Life, Juva oder das Unternehmen) , ein kalifornisches Life-Sciences-Unternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Cannabisprodukten konzentriert, gab heute erste präklinische Forschungsergebnisse zu phänotypischem Screening und Zielprofilierung seiner eigenen chemischen Datenbank für Cannabis bekannt. Die ersten Ergebnisse dieser Bemühungen haben das für die Entwicklung nominierte Juva-019 identifiziert.

Juva-019 ist eine aus Cannabis isolierte, gereinigte niedermolekulare Verbindung mit den Eigenschaften eines Breitspektrum-Entzündungshemmers. Juva-019 ist ein potenter Modulator von TNF-alpha, IL-1 beta und mehreren anderen klinisch relevanten Zytokinen. Juva-019 wirkt an bekannten Zielen, die mit Entzündungen und Alterskrankheiten in Verbindung gebracht werden.

Während sich die Forschung und Entwicklung zu Cannabis hauptsächlich auf die Cannabinoide konzentriert hat, glaubt Juva, dass andere chemische Komponenten auch die beobachteten therapeutischen Vorteile von Cannabis erklären könnten. Juva hat eine eigene chemische Datenbank mit natürlichen und halbsynthetischen nicht-Cannabinoiden entwickelt und evaluiert systematisch deren therapeutischen Nutzen allein und in Kombination mit verschiedenen Panels von phänotypischen und zielbasierten entzündungshemmenden Assays nach Industriestandard. Das Ergebnis dieser ersten Bemühungen ist eine Pipeline von proprietären Bioaktiva, die für die Entwicklung von Konsum- und pharmazeutischen Produkten genutzt werden können und deren Erforschung mit einem Bruchteil der Kosten, der Zeit und des Risikos herkömmlicher Arzneimittelentwicklungsbemühungen verbunden ist.

Juva konzentriert sich in den nächsten sechs Monaten darauf, seine Entdeckungspipeline aufzubauen und die Lead-Optimierung für die erste Reihe einzelner identifizierter Verbindungen einzuleiten. Juva verfolgt einen gleichzeitigen naturbelassenen und semi-synthetischen Optimierungs- und Kommerzialisierungsansatz. Das Unternehmen wird versuchen, das natürliche chemische Motiv allein oder in rational gestalteten Kombinationen mit Konsumgütern/OTC-Produkten zu kommerzialisieren und parallel dazu traditionelle medizinische Chemie-Tools zur Optimierung und Auswahl von Verbindungen anzuwenden, um arzneimittelähnliche Wirkungen zu erzielen. Juva wird gegebenenfalls versuchen, Partnerschaften mit Pharmaunternehmen einzugehen, um seine halbsynthetischen und synthetischen Analoga zu entwickeln.

Wie separat berichtet, ist das Gründungsmitglied Rakesh Patel aufgrund widersprüchlicher Verpflichtungen aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden und wird eine erweiterte Rolle als Chairperson des Juva Clinical Advisory Board übernehmen. In dieser Funktion wird Dr. Patel das Clinical Advisory Board beaufsichtigen und das Unternehmen bei der Entwicklung von klinischen Studien und der klinischen Validierung der Produkte des Unternehmens beraten.

Über Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FWB: 4VV)

Juva Life setzt modernste Wissenschaft ein, um sichere und effektive Cannabisprodukte zu entdecken, zu entwickeln und zu kommerzialisieren. Das Unternehmen setzt seine Roadmap 2018 erfolgreich um und beginnt zunächst mit der Standardisierung von Anbau, Extraktion und Formulierung, um den Verbrauchern reproduzierbare Vorteile zu bieten. Juva baut auf diesen chemischen Fähigkeiten der Naturproduktverarbeitung auf und schließt jetzt die pharmakologische Forschung ein. Das Unternehmen wird die Einnahmen aus seinen Einzelhandelsgeschäften nutzen, um die Entwicklung von Juva-019 und anderer potenziell wertvoller nicht-Cannabinoid-Bioaktiva für Verbraucher- und Pharmaprodukte voranzutreiben. Juva arbeitet daran, den Cannabismarkt mit einem investitionswürdigen Geschäftsmodell der nächsten Generation des Sektors in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter: juvalife.com/.

