Das familiengeführte Juweliergeschäft Ralf Häffner liegt im Herzen der Stuttgarter Innenstadt. Mehr als 40 Jahre Erfahrung, fachkundige Kompetenz sowie die Leidenschaft für Uhren und Juwelen wissen die Kunden zu schätzen.

Juwelier Ralf Häffner e.K. ist seit 1976 Experte für Markenuhren und feinen Juwelen. Mit Europas größtem Online Shop „watch.de“ ist der Uhren-König weltweit bekannt. Ralf Häffner ist ein Geschäftsmann durch und durch. Zwischen 300 und 400 Uhren verkauft er pro Monat. Er ist bekannt für sein einmaliges Angebot an Markenuhren, Vintage-Uhren und Sammlerstücken von Rolex, Breitling, Omega, TAG Heuer und vieles mehr. Über 120 Marken umfasst das Uhren- und Schmuck-Portfolio.

Eine Riesenauswahl an Uhren-Okkasionen, mit bis zu 60 % Preisnachlass, lassen das Herz eines jeden Uhrenliebhabers höher schlagen. Nicht nur auf watch.de, sondern auch im Ladengeschäfft in Stuttgart werden die Kunden fündig.

Sie möchten Ihre Uhr verkaufen oder in Kommission geben? Auch das ist bei Juwelier Häffner kein Problem. Auf der privaten Uhrenbörse des Unternehmens ist es möglich, Ihre Preziosen sicher und anonym zum Verkauf anzubieten. Weltweit kauft und verkauft der Juwelier Uhren aller Top-Marken.

In der hauseigenen Uhrmacherei werden die gebrauchten Uhren auf Vordermann gebracht. Jede Uhr wird von einem Uhrenmacher überprüft, gereinigt u. ggf. geölt und revidiert.

Ralf Häffner und sein kompetentes Team beraten Sie gerne zu allen Belangen im Ladengeschäft. Attraktive Serviceleistungen von Ankauf, Inzahlungnahme über Kommission bis hin zu Beleihung – Juwelier Häffner ist der ideale Ansprechpartner für Ihre Geschäfte. Besonders viel Wert legt das Unternehmen auf Seriosität, Anonymität, wertgerechte Preise und umfassende Beratung. Eigenschaften, die dem Kunden ein gutes und sicheres Gefühl geben.

Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal hat Häffner mit dem Verkauf von Jahrgangsuhren. Egal ob Rolex, Patek Philippe, IWC u.v.m., das Unternehmen hat Ihre Vintage Uhr im selben Baujahr Ihres Oldtimers, dem Geburtsjahr Ihres Kindes, dem Jahr Ihrer Hochzeit oder zum Geburtstag.

Ralf Häffners unbedingter Wille, Innovationskraft und unternehmerische Weitsicht führten 1992 zu einer neuen Geschäftsidee – „Rent a Juwelier“. Private und auch gewerbliche Verkäufer von Schmuck und Uhren mieten sich eine Fenstervitrine bei „Rent a Juwelier“. Die Miete beträgt für jedes Schmuckteil/Uhr 25,- Euro pro Monat. Zwei Monate sind Mindestmietzeit, bei Verkauf wird eine Provision von 15 Prozent fällig. Sie erhalten nach Verkauf automatisch eine genaue Abrechnung sowie einen Orderscheck mit Ihrem verbleibenden Erlös.

Zur Kundschaft von Ralf Häffner gehören neben einigen zehntausend Kunden weltweite Persönlichkeiten wie Sportmanager Willy Weber, Ex-Daimler-Chef J. Schrempp, Formel-1-Superstar Michael Schumacher, Ex-Box-Weltmeister Henry Maske, Box-Star Axel Schulz, unser Fußballnationaltrainer Jogi Löw, sowie die ehemaligen Fußballnationalspieler Matthias Sammer und Fredi Bobic.

Wenn Sie mehr über das innovative Familienunternehmen wissen möchten, dann besuchen Sie die Webseite www.watch.de

Auch zu sehen ist Juwelier Ralf Häffner auf dem TV-Sender „WELT“ in der Zeit vom 23. – 27.3.2019 um ca. 19.55 Uhr – kurz vor den Nachrichten.

