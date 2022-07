K.I.C Immobilien: Erfolgreicher Immobilienmakler in in Bergisch Gladbach

Mit 20 Jahren Erfahrung und einem breiten Netzwerk begleiten wir Sie als Immobilienmakler in Bergisch Gladbach bei all Ihren Immobilienplänen.

Auf der Suche nach einem Immobilienmakler in Bergisch Gladbach finden Privatkunden und B2B-Kunden beim Immobilienmakler K.I.C Immobilien in Bergisch Gladbach genau das, was sie suchen.

Der Inhaber von K.I.C Immobilien GmbH kennt Bergisch Gladbach und den Immobilienmarkt dank langjährigen Verhandlungserfahrung perfekt. Kunden profitieren von diesem Wissen und können somit ihre Immobilie zum optimalen Preis anbieten.

Bergisch Gladbach und der Immobilienmarkt dort sind sehr vielfältig: Als Kreisstadt ist sie auch Mittelzentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises. Im Westen grenzt sie unmittelbar an Köln, im Norden an Leverkusen, beide sind kreisfreie Städte. Mit etwa 110.000 Einwohnern gehört sie zu den kleineren Großstädten in Deutschland, auf Platz 71. Das Stadtgebiet Bergisch Gladbachs ist nicht in Stadtbezirke mit eigener Bezirksvertretung eingeteilt. Man unterscheidet für statistische Zwecke lediglich sechs statistische Bezirke, die fortlaufend nummeriert sind und sich in mehrere Stadtteile mit eigenem Namen unterteilen. Es handelt sich überwiegend um Bezeichnungen für ehemals kleinere Siedlungen, aus denen sich das heutige Stadtgebiet entwickelte oder um Neubaugebiete, deren Namen sich zur besseren Orientierung im Laufe der Zeit eingeprägt haben.

K.I.C Immobilien kennt sich in diesem Gebiet und mit der Stadt ausgezeichnet aus. Bergisch Gladbach bietet eine besonders hohe Lebensqualität. Dank zahlreicher und schöner Grünflächen können in Bergisch Gladbach nach Herzenslust Outdoor-Aktivitäten und verschiedenste Sportarten betrieben werden. Immer mehr Menschen entscheiden sich daher dazu, eine stilvolle Wohnung oder ein charmantes Haus Rheinisch-Bergischen Kreis zu kaufen. Vor allem bei jungen Familien, aber auch bei vielen Selbstständigen und Unternehmensgründern ist der Standort sehr gefragt. K.I.C Immobilien ist der Kenner und Preisexperte für den optimalen Preis für Immobilienverkäufer.

Der Kunde ist König bei K.I.C Immobilien

Bei dem Immobiliengeschäft dreht sich alles um Vertrauen. Deswegen sorgt K.I.C Immobilien für die nötige Zeit, die es benötigt, um eine Immobilie bestmöglich zu veräußern. Professionalität und Knowhow sind auf der ersten Stelle.

Besichtigungstermine, die Übernahme von Vertragsverhandlungen basierend auf Werten wie Freundlichkeit, Kundenorientierung, Ehrlichkeit, Engagement bei voller Wertschätzung aller beteiligten Parteien sind auch Teile von dem Tätigkeitsspektrum.

Worauf großer Wert bei K.I.C Immobilien GmbH, dem Immobilienbüro in Bergisch Gladbach, gelegt wird, ist Transparenz. Als Kunde kann man sich immer auf das Team von K.I.C Immobilien verlassen. Sie finden einen souveränen Begleiter und Ansprechpartner in allen Etappen des Immobilienverkaufs, beginnend vom Angebot, bis hin zur Unterschrift beim Notar.

Wer als Immobilienbesitzer eine fundierte Immobilienbewertung zu schätzen weiß, ist bei K.I.C Immobilien in Bergisch Gladbach richtig.

Die Kunden erhalten nachvollziehbare und lokal angepasste Verkaufspreise unter Berücksichtigung folgender Faktoren:

Lage:

* Zustand der Immobilie

* Infrastruktur

* Verkehrsanbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel

* Lärmbelästigung

* Preis pro m³ unter Berücksichtigung der üblichen Verkaufspreise in der Region Bergisch Gladbach

Immobilienverkauf in Bergisch Gladbach

Falls der Kunde eine Eigentumswohnung oder Einfamilienhaus in Bergisch Gladbach verkaufen möchte, wird K.I.C zum besten Partner für den Job. Der Immobilienmakler ist Spezialist auf dem Gebiet der Immobilienbewertung in Bergisch Gladbach, sowie dem Verkauf von Liegenschaften in Bergisch Gladbach und der umliegenden Umgebung im Bergischen Land.

K.I.C Immobilien bindet Ideen, die Wünsche und die Fragen der Interessenten in den Verkaufsprozess nur dann ein, wenn es notwendig ist. Der Immobilienverkauf ist für private Besitzer meist eine emotionale Herausforderung, so dass Zeit und Nerven der Verkäufer nur für die wichtigen Entscheidungen in Anspruch genommen werden.

Das Angebot von K.I.C Immobilien richtet sich an Privatverkäufer und Hausverwaltungen, sowie gewerblichen B2B-Kunden, die eine Liegenschaft, ein Haus, eine Eigentumswohnung oder Gewerbeimmobilien veräußern möchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

K.I.C Kolodziej Immobilien Consulting

Herr Claudius Kolodziej

Pappelweg 7

51467 Bergisch Gladbach

Deutschland

fon ..: 02203 1869097

web ..: https://www.kic-immobilien.de

email : kic-immobilien@arcor.de

Deutschlands beste Immobilienmakler: Wir präsentieren Ihnen die Makler, die Deutschland zwischen Alpen und Nordsee bewegen. Unser Team dokumentiert Deutschlands Immobilienprofis Schritt für Schritt.

