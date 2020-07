Känguruherz – Autobiografische Erzählung einer autodidaktischen Känguruforscherin

Doris Herrmann berichtet in „Känguruherz“ über ihre ganz persönlichen Empfindungen und ihre starke Liebe zur Natur.

Die Leidenschaft für Kängurus begleitete die im Jahr 1933 geborene Doris Herrmann bereits seit ihrer Kindheit und sorgte dafür, dass sie zu einer autodidaktischen Känguruforscherin wurde, die später – aus offensichtlichen Gründen – mehrfach Australien bereiste. In ihrem Buch erlaubt sie den Lesern nun einen Einblick in ihr bewegte Leben, das sie, obwohl oder gerade weil sie gehörlos geboren wurde, entgegen aller Widerstände auf ihre eigene Weise gestaltet hat. Selbst der Verlust ihres Sehvermögens hindert sie nicht daran ihren Leidenschaften zu folgen. Doris Herrmann berichtet in intensiven Gesprächen mit ihrem Co-Autor über ihre ganz persönlichen Empfindungen und ihre starke Liebe zur Natur. Die Leser erhalten sehr intensive Einblicke in einen Mikrokosmos der Farben und Düfte, in dem sich eine andere, äußerst sensible Art der Wahrnehmung offenbart.

Malerischer Hintergrund des Buchs „Känguruherz“ von Doris Herrmann ist die prächtige Flora und Fauna Australiens. Doch sind es immer wieder die Träume in ihrer Plastizität und Vielfalt, die Doris Herrmann neue Wege des Verstehens weisen. So wird eine ihrer letzten Australienreisen zu einer Suche nach einer spirituellen und seelischen Heimat, die ihren beglückenden Höhepunkt in der Begegnung mit einer älteren Aborigine findet.

„Känguruherz" von Doris Herrmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-04175-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

