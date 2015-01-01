Kaiserliche Adventszeit in Bad Ischl:

Handwerkskunst auf dem Adventsmarkt und Adventsarrangement im Hotel Grand Elisabeth

Bad Ischl lockt vom 21. November bis 21. Dezember 2025 mit einem Adventsmarkt für besondere Handwerkskunst der Ischler Handwerker teils sogar von ehemaligen K&K Hoflieferanten. Passend dazu bietet das neu eröffnete Hotel Grand Elisabeth zentral am Kurhaus ein attraktives Adventsarrangement: genießen in der Bar „Violet Hour“ und dem Restaurant „Grande Liberté“, relaxen im Spa und natürlich Bummeln auf dem Adventsmarkt.

Das Besondere am Adventsmarkt in der historischen Trinkhalle in Bad Ischl sind die Stände der Ischler Handwerker, die live vor Ort liebevoll Handwerksstücke wie kunstvolle Schmuckunikate über filigrane Holzarbeiten bis hin zu feinen Textilien produzieren. Den Kunsthandwerkern kann man zusehen und spannende Details über die Herstellung, alte Traditionen und kreative Techniken erfahren. Zwischen den festlich geschmückten Ständen und funkelnden Lichtern gibt es regionale Köstlichkeiten und ein Rahmenprogramm begeistert. Insgesamt locken rund 10 besondere Adventsmärkte im Salzkammergut: der Wolfgangseer Advent mit einzigartiger Krippe, der stimmungsvolle Adventmarkt in Mondsee, der Ausseer Christkindlmarkt mit seiner Bastelwerkstatt für Kinder, die traditionsreiche Bergweihnacht in Gosau, der Advent am See in Seewalchen mit seinem beeindruckenden Adventskranz, der Christkindlmarkt in Gmunden mit Blick auf den Traunsee sowie der stimmungsvolle Markt in Hallstatt.

Das exklusive Adventsarrangement im Hotel Grand Elisabeth verbindet diese besonderen Erlebnisse auf dem Christkindlmarkt, mit Komfort und Genuss. Zur Begrüßung gibt es einen warmen Willkommensgruß – Punsch oder Glühwein – und jeden Morgen lockt das reichhaltige Frühstücksbuffet. Den Abschied versüßen feine Zauner Pralinen.

Das Hotel Grand Elisabeth punktet nicht nur mit der zentralen Lage am Kurpark, sondern im hauseigenen Restaurant „Grande Liberté“ verwöhnen regionale Klassiker, modern interpretiert und festliche Spezialitäten den Gaumen. Für Erholung sorgt der großzügige Grand Elisabeth Wellnessbereich mit wohltuenden Saunen, beheiztem Innenpool und Fitnessraum. Ergänzend bietet das Organic Alps Spa by Dorissima luxuriöse Anwendungen mit alpinen Pflanzenextrakten sowie das besondere Schoko-Facial mit Sisi’s Finest, der Kollagenschokolade aus der traditionsreichen Konditorei Zauner.

Buchbar ab 230 EUR für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstück mit Extras wie Tickets zur Krippenausstellung und einer Stadtführung „Bad Ischl damals & heute“. Mit der Salzkammergut WinterCard profitieren Gäste zudem von zahlreichen Ermäßigungen in der gesamten Region.

Weitere Informationen unter: https://www.grand-elisabeth.at/de/angebote/kaiserlicher-adventgenuss

Pressefotos zur kostenlosen Verwendung:

Zum Grand Elisabeth: https://www.picdrop.com/zierercom/5rKr5d2avc

Copyright wie im Foto vermerkt

Zum Advent in Bad Ischl: https://www.picdrop.com/zierercom/rGSjSfqZow

Copyright wie im Foto vermerkt

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Grand Elisabeth

Frau Annette Zierer

Effnerstraße 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: +49-89-356 124-83

web ..: https://www.grand-elisabeth.at

email : annette.zierer@zierercom.com

Pressekontakt:

Zierer Communications

Frau Annette Zierer

Effnerstraße 44-46

81925 München

fon ..: +49-89-356 124-83

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Digitale Souveränität für die Landwirtschaft