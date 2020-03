KAJ Hotel Networks setzt auf nachhaltige Hygiene: Hoteliers profitieren durch innovative Produkte

Mit seinen Partnern BlueStewo, Standard Premium Services und Hasenkampf bietet die Vertriebsorganisation bundesweit exklusive Reinigungslösungen für die Hotellerie.

Sauberkeit in den Hotels gehört heute zu den wichtigsten Bewertungskriterien der Gäste. Daher bilden professionelle und nachhaltige Reinigungsmittel, die hohen HACCP-Standards entsprechen sowie leistungseffiziente Reinigungstechniken, das Fundament für überzeugende Reinigungsergebnisse in den Hotels. Ergänzt durch hochwertige Hygieneprodukte für Zimmer, Gastronomieküchen oder öffentliche Bereiche steht eine ausreichende Versorgung mit Non-Food Artikeln im Fokus eines zeitgemäßen Hotelmanagements. Dazu gehören aber auch professionelle Reinigungsdienstleistungen: „Der erste Eindruck zählt. Nur gepflegte Publikumsbereiche, blitzsaubere Zimmer mit frisch duftenden Bädern und vor allem hygienisch saubere Wellness-Bereiche, geben dem Gast ein gutes Gefühl. Um den geforderten, hohen Standard auch im Hotelalltag halten zu können, sind zuverlässige Partner gefragt. Hier bieten wir eine innovative Plattform, Hoteliers und qualifizierte Dienstleister miteinander zu vernetzen“, so Karsten Jeß, Gründer von KAJ Hotel Networks.

Martin Bald, geschäftsführender Gesellschafter von Hasenkampf ergänzt: „Ein Hotelbetrieb möchte zuverlässig mit qualitativ hochwertigen Reinigungs- und Hygienesystemen passgenau und aus einer Hand zu attraktiven Preisen versorgt werden. Wer darüber hinaus gehend keine anonyme Nummer sein möchte, einen persönlichen, effizienten und unkomplizierten Beschaffungsvorgang schätzt, der spart Zeit und Geld und ist bei Hasenkampf genau richtig. Wir waren sofort vom ganzheitlichen Konzept des KAJ Hotel Networks überzeugt. Daher freut es uns sehr, hier den Teil der Non-Food Versorgung abzudecken. In 2020 setzen wir die Kooperation mit Karsten Jeß weiter fort, um auch im zweiten Jahr der Zusammenarbeit unseren Kundenstamm in der Hotellerie weiter auszubauen.“

Hasenkampf wurde bereits im Jahr 1958 gegründet und gilt heute als führendes Hygiene-Fachgroßhandelsunternehmen. BlueStewo hingegen bietet eine chemiefreie und hocheffiziente Reinigungslösung mit Mikrodampf. Das Reinigungskonzept von BlueStewo findet sowohl in der Grund- als auch der Unterhaltsreinigung Anwendung. Der dritte Partner von KAJ Hotel Networks im Bereich der Reinigungsdienstleistungen ist Premium Standard Services: Das Unternehmen übernimmt bundesweit die professionelle Hotelreinigung.

Über KAJ Hotel Networks:

KAJ Hotel Networks wurde zu Beginn des Jahres 2019 durch den Hotelexperten Karsten Jeß gegründet. Dabei hat er sich zum Ziel gesetzt, führende Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Zuliefererindustrie mit der Hotellerie zu vernetzen, um ihnen den Zugang zur deutschen Hotellerie zu ermöglichen. Hoteliers partizipieren neben exklusiven Dienstleistungen und innovativen Produkten von einer maßgeschneiderten, individuellen Beratung.

Zu den Leistungen für die Partner von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem ein gemeinsamer Internetauftritt, Gemeinschaftsstände auf den führenden Messen der Branche, Anzeigen in der Fachpresse, Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Plattform zum gegenseitigen Austausch.



