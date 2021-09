Kalinichta – Ein ergreifendes Reiseabenteuer

Ein Paar muss in Klaus Roses „Kalinichta“ ausgerechnet auf einer Griechenlandreise alle Probleme in ihrem Leben lösen, inkl. Schwangerschaft und Wohnungsauflösung.

Die außergewöhnliche Episode einer großen Liebe wird in diesem neuen Buch in ein Reiseabenteuer des Jahres 1980 verpackt. Richard und seine Freundin Karla beginnen mit einem selbst gebauten Campingbus eine über zwei Monate andauernden Reise aus München über den Balkan ins Land der Götter: Griechenland. Doch die Geschichte hat einen Clou: Karla ist schwanger und befindet sich deswegen in einem Jammertal, denn er fühlt sich

nicht reif für ein Kind. Darüber hinaus will Karla, dass sie ihr gemeinsames Domizil in München aufzugeben. Ihr Kind soll nicht in der Großstadt aufwachsen. Karla setzt die Wohnungsauflösung gegen seinen Willen durch. Richard fügt sich seinem Schicksal, doch er leidet. Deswegen sind auf der Reise deftige Streitereien unvermeidbar. Als sich in Korinth eine unfassbare Tragödie abspielt, werden die Karten neu gemischt.

Die Handlung des Romans „Kalinichta“ von Klaus Rose beruht auf Tatsachen und die geschilderten Personen existieren, so auch die Übereinstimmungen mit vorhandenen Gegebenheiten. Die Geschichte ist ein Puzzle aus Spannung, aber auch ergreifenden Momenten und so einigen interessanten Infos über das Reisen und Griechenland. Der im Jahr 1946 geborene Autor kommt 1955 als Flüchtling nach Aachen. Nach dem Studium zieht es ihn nach München. Später kehrt nach Aachen zurück und engagiert sich in der Kommunalpolitik. Nach dem Renteneintritt verbringt er seine Freizeit mit dem Schreiben von unterhaltsamen Romanen.

„Kalinichta“ von Klaus Rose ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32611-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Jude auf der Pritsche – Ein historischer Liebesroman