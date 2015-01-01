Kallfass-Wrap® spart bis zu 90 % Kunststoff – Nachhaltige Verpackungslösung für die Frischetheke

Mit dem Kallfass-Wrap® präsentiert die Kallfass Verpackungsmaschinen GmbH eine nachhaltige Lebensmittelverpackung, die laut Unternehmen bis zu 90 % Kunststoff einsparen kann.

Im Einklang mit der PPWR-Verordnung

Mit dem Kallfass-Wrap® präsentiert die Kallfass Verpackungsmaschinen GmbH eine nachhaltige Lebensmittelverpackung, die laut Unternehmen bis zu 90 % Kunststoff einsparen kann. Die Verpackungslösung bietet Produzenten maximale Flexibilität bei Format- und Packungsgrößen – und unterstützt die Anforderungen der europäischen PPWR-Verordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation).

Kunststoffreduktion in der Lebensmittelverpackung gewinnt an Bedeutung

Die Diskussion um Plastikmüll und nachhaltige Verpackungssysteme hat 2025 neue Dynamik erhalten. Während ein globales UN-Abkommen gegen Plastikverschmutzung im August 2025 in Genf scheiterte, ist die Europäische Union bereits weiter: Seit Februar 2025 gilt die PPWR-Verordnung als zentraler Bestandteil des European Green Deal.

Die Verordnung verfolgt das Ziel, Verpackungen ressourcenschonender, recyclingfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Für die Lebensmittelindustrie bedeutet das: Verpackungssysteme müssen künftig verstärkt Materialeinsparung, Recyclingfähigkeit und Kreislaufwirtschaft berücksichtigen.

Bis zu 90 % weniger Kunststoff in der Frischeverpackung

Mit dem Kallfass-Wrap® reagiert Kallfass auf diese regulatorischen und ökologischen Anforderungen. Der neue Frischepack für Produkte wie Wurst, Käse, Fleisch oder Fisch kann laut Herstellerangaben den Kunststoffanteil um bis zu 90 % reduzieren.

Zum Einsatz kommen:

* Trays aus nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen

* eine dünne Barrierefolie

* eine Verpackungskonstruktion mit sortenreiner Trennbarkeit

Die eingesetzten Materialien können dem bestehenden Wertstoffkreislauf zugeführt werden. Ziel ist es, Verpackungsmaterial im Kreislauf zu halten und Kunststoffabfälle zu minimieren.

Flexible Verpackungsprozesse ohne feste Packungsgrößen

Neben der Materialreduktion steht die Prozessflexibilität im Fokus. Der Kallfass-Wrap® ermöglicht Lebensmittelproduzenten:

* freie Wahl der Packungsgrößen

* schnelle Formatwechsel

* einfache Umstellungen im Verpackungsprozess

* keine Bindung an vordefinierte Standardformate

Diese Flexibilität ist insbesondere für Frischetheken, variable Produktgrößen und wechselnde Absatzmengen relevant.

Technische Weiterentwicklung als Grundlage

Nach Unternehmensangaben war die Entwicklung des Kallfass-Wrap® nur durch die Weiterentwicklung der eigenen Verpackungsmaschinen möglich. Die Anlagen wurden so modifiziert, dass eine luftdichte und produktsichere Verpackung trotz reduziertem Kunststoffanteil gewährleistet werden kann.

„Wer möchte, kann schon jetzt sehr viel tun, um die Ziele der PPWR zu erreichen – nicht nur europaweit, sondern weltweit“, erklärt Jens Kallfass, CEO der Kallfass Verpackungsmaschinen GmbH.

„Die Möglichkeit, Kunststoffe in der Verpackung enorm zu reduzieren, ist gegeben. Diese muss lediglich Anwendung finden.“

Mit der neuen Verpackungstechnologie positioniert sich das Unternehmen als Partner der Lebensmittelindustrie bei der Umsetzung nachhaltiger Verpackungskonzepte.

Nachhaltige Verpackung im Spannungsfeld zwischen Regulierung und Marktanforderung

Die Kombination aus regulatorischem Druck, wachsendem Umweltbewusstsein der Verbraucher und steigenden Recyclinganforderungen erhöht den Innovationsdruck auf Verpackungshersteller. Lösungen, die Kunststoff einsparen und gleichzeitig Produktschutz, Haltbarkeit und Wirtschaftlichkeit gewährleisten, gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Der Kallfass-Wrap® adressiert diese Anforderungen durch Materialreduktion, Recyclingfähigkeit und flexible Prozessintegration.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KALLFASS Verpackungsmaschinen GmbH

Herr Jens Kallfass

Siemensstraße 8

72622 Nürtingen

Deutschland

fon ..: +49 (0)7022 607 0

fax ..: +49 (0)7022 607 200

web ..: https://www.kallfass.de/

email : info@kallfass.com

Die KALLFASS Verpackungsmaschinen GmbH mit Sitz in Nürtingen ist ein familiengeführtes Maschinenbauunternehmen, das seit 1965 innovative Folienverpackungslösungen entwickelt und produziert. Das Portfolio umfasst manuelle, halb- und vollautomatische Verpackungsanlagen für unterschiedlichste Branchen – von Industrie und Logistik bis Lebensmittel und Konsumgüter. KALLFASS steht weltweit für Qualität „Made in Germany“, individuelle Systemlösungen sowie ein starkes Service- und Vertriebsnetz.

Pressekontakt:

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