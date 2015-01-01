Kalo Gold – Analysten sehen starkes Bohrpotenzial auf Goldziel Wainikoro

Kalo Gold verdichtet Wainikoro zum starken Bohrziel: Goldführende Quarzgänge, eine 1,8 km lange Anomalie und übereinstimmende Geophysik ebnen den Weg für erste Bohrungen noch 2026.

Nach Einschätzung von Greenwood Capital Partners entwickelt sich das Wainikoro-Ziel auf dem vollständig kontrollierten Goldprojekt Vatu Aurum in Fidschi zu einem aussichtsreichen Bohrziel für Kalo Gold (WKN A41X3C / TSXV KALO) Mehrere geologische, geochemische und geophysikalische Datensätze weisen inzwischen auf denselben rund 1,8 Kilometer langen Korridor hin. Noch im Laufe dieses Jahres soll das Ziel erstmals mit Bohrungen getestet werden.

Ausgangspunkt der Neubewertung ist die Entdeckung mehrerer oberflächennaher, goldführender epithermaler Quarzgänge des Low-Sulphidation-Typs. Bei Probenahmen wurde unter anderem ein chalzedonischer Quarzgang mit 1.157 dU identifiziert, was einer ungefähren Goldreaktion von 1,16 g/t entspricht. Umliegende Gesteinsproben lieferten Werte von bis zu 3.397 dU beziehungsweise rund 3,4 g/t Gold. Kanalproben aus Schürfgräben erreichten bis zu 1.446 dU oder rund 1,45 g/t Gold.

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