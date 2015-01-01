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Kalo Gold: Vor der nächsten großen Goldentdeckung im „Ring of Fire“?
Die kommenden Monate versprechen, die aktivste Phase in der Geschichte von Kalo Gold (TSXV KALO / WKN A41X3C) zu werden: Die Analyseergebnisse aus zwei Bohrlöchern auf Wainikoro stehen noch aus, neu entdeckte goldhaltige Adern werden derzeit untersucht, im Juli beginnen die IP-Untersuchungen (Induced Polarization) und die 6.212 Kilometer langen aus der Luft durchgeführten Magnetik-Untersuchungen werden in das Explorationsmodell integriert – und der Beginn der Bohrungen ist für später im Jahr 2026 geplant, erstmals gestützt auf einen vollständigen, projektweiten Datensatz.
Für Investoren ist die Ausgangslage ungewöhnlich klar: eine definierte Pipeline von Katalysatoren, wobei jeder Schritt darauf ausgelegt ist, den nächsten zu schärfen.
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Kalo Gold: Vor der nächsten großen Goldentdeckung im Ring of Fire?
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