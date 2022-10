Kamin oder Kachelofen in jedem Raum ein echter Hingucker

Für viele Menschen bedeutet ein Kamin oder Ofen ein Stück Lebensqualität, weit über die Wärmeversorgung hinaus. Räume werden dadurch individuell verschönert.

Heute ist vielen Menschen Individualität besonders wichtig. Sie wünschen sich einzigartige Lösungen, die ihren persönlichen Charakter und Geschmack unterstreichen und gerade nicht von der Stange kommen, sondern sich von anderen abgrenzen. Das gilt zum Beispiel auch für Kamine und Kachelöfen.

Ein Kamin oder Kachelofen ist ein zuverlässiger und hocheffizienter Wärmelieferant – und in jedem Raum ein echter Hingucker. Das gilt vor allem für handwerkliche hergestellte Kamine, die ganz individuell die Vorstellungen des Eigentümers widerspiegeln. Ob schwebend oder mit großer Sitzbank, ob in ein Ensemble integriert oder für sich selbst sprechend: „Es gibt kaum Grenzen bei der Gestaltung eines handwerklichen Kamins, es können alle Wünsche geäußert werden. Handwerkliche Profibetriebe können im Rahmen des technisch Machbaren alle Vorstellungen umsetzen und den Kunden dabei beraten, die für ihn optimale Form zu finden“, sagt Kachelofen- und Luftheizungsbaumeister Marcus Breuer, Inhaber von Kachelofen Breuer (www.kacheloefen-breuer.de) aus Viersen und Heimbach.

Er ist für seine Kunden vorrangig in Mönchengladbach, Krefeld, Neuss, Viersen und im Kreis Heinsberg sowie in der Nordeifel (Nideggen, Heimbach, Simmerath, Monschau, Düren etc.) tätig und weiß: „Das Wohnambiente wird von einem Kamin oder Ofen positiv beeinflusst. Der passende Kamin oder Ofen kann zum Highlight im Interieur werden und das gesamte Einrichtungskonzept komplettieren. Denn dieser ist nicht nur eine wundervolle Wärmequelle, mit ihm lassen sich auch Räume ganz individuell gestalten und durch Kamin oder Ofen der Persönlichkeit einen besseren Ausdruck zu verleihen.“

„Limitiert werden wir nur durch die Architektur des Raumes, in dem der Kamin umgesetzt werden soll. Daher liegt unser Fokus auch immer auf der genauen Planung einer Anlage gemeinsam mit dem Kunden und ausgehend von der Beschaffenheit des Objekts. Das ist der Mehrwert eines Meisterbetriebs, der in die Handwerksrolle eingetragen ist“, betont Marcus Breuer. Der Handwerksmeister sagt weiter: „Wichtig dabei ist eine individuelle und fachlich einwandfreie Planung. Aktuelle Gestaltungsideen reichen von klassisch-elegant über rustikal bis hin zu minimalistisch-modern – die Auswahl ist praktisch endlos und hängt mit den persönlichen Vorzügen des Käufers und der gegebenen Raumsituation zusammen.“

Warum? Das ist ganz einfach. Nur wer weiß, was er wirklich will und was wirklich in seine Räumlichkeiten passt, wird das perfekte System finden. Kunden sollten sich vom Handwerker in den eigenen vier Wänden beraten lassen. Das führt dann zu einer individuellen, idealen Umsetzung. Die Bestellung auf gut Glück kann hingegen zu Enttäuschungen führen – und die gilt es natürlich bestmöglich zu vermeiden. Ein Fachbetrieb wie Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer klärt die wichtigen Fragen mit den Kunden ab. Passt das gewünschte System zu den Räumlichkeiten und der allgemeinen Einrichtung? Fügt sich Kamin oder Kachelofen in die Architektur der Immobilie ein oder könnte sie zu einem Bruch im Design führen – und wäre ein solcher Bruch gewollt oder ungewollt?

Die Feuerstelle lässt sich beispielsweise, in einem fließenden Übergang zum Wohnraum, in die Möblierung miteinbeziehen. Der Fernseher und das Entertainmentsystem werden genauso mit eingeplant wie auch auf Wunsch versteckte Schubfächer und anderer Stauraum. Mit einem dezenten Beleuchtungskonzept wird eine solche Anlage nicht nur das Highlight im Wohnraum, sondern Teil des täglichen Lebens. „Aus dieser Vielfalt der Möglichkeiten entwickeln wir dann das richtige, hochindividuelle Konzept. Wichtig ist es, den Kamin oder Ofen auf die jeweilige Stell- und Raumsituation anzupassen“, betont der Experte. In seinem Show Room in Viersen-Rahser können Interessenten sich vor Ort genau über die Lösungen informieren und sich inspirieren lassen. So können über Simulationen Kamine und Kachelöfen live geplant werden. Diese Ausstellung ist traditioneller Bestandteil von Kachelöfen Breuer und wurde von Marcus Breuers Vater als Unternehmensgründer vor vielen Jahrzehnten errichtet.

Kachelöfen Breuer

Über Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer

Die Firma Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer ist ein Meisterbetrieb mit Tradition. Das Unternehmen mit Sitz in Viersen am Niederrein bei Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf und Neuss und einer Niederlassung in Heimbach in der Eifel besteht seit 1970 und bietet umfassende Services im Ofen- und Kaminbau. Geführt wird Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer heute in zweiter Generation von Kachelofen- und Luftheizungsbauermeister Marcus Breuer. Im Fokus von Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer stehen die individuelle Planung und Errichtung sowie Reparatur, Wartung und Pflege von Kaminen und Kachelöfen aller Art, die sowohl optisch als auch technisch alle Anforderungen erfüllen. Jedes Stück wird den jeweiligen baulichen Gegebenheiten unter Beachtung sämtlicher Umweltschutzrichtlinien angepasst, sodass ein Kachelofen, Pelletofen, ein Heizkamin, ein Gaskamin oder auch ein Kachelherd oder ein schwebender Kamin aus dem Hause Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer immer ein Einzelstück ist. Die Qualität der Produkte wird nach Fertigstellung durch das RAL-Gütezeichen „Handwerklicher Kachelofen“ der Gütegemeinschaft Kachelofen e.V., deren Mitglied das Unternehmen seit vielen Jahren ist, besiegelt. Ein Schwerpunkt von Marcus Breuer und seinem Team: Kamine und Kachelöfen als Alternative zur herkömmlichen Heiztechnik anzubieten und insbesondere durch die moderne Hybridtechnik Einsparungen bei den Energiekosten zu realisieren. Zudem ist Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer Mitglied bei HAGOS (Verbund deutscher Kachelofen- und Luftheizungsbauer), Meisterbetrieb für Arbeiten mit Betonstein und Terrazzo, geprüfter und zertifizierter Energieberater im SHK-Handwerk beim Zentrum für Umwelt und Energie in Oberhausen und Fachbetrieb für Ofen- und Solar-Ganzhausheizung, Wassertechnik, Scheitholz- und Pelletfeuerungen in einem Gerät. Weitere Informationen unter: www.kacheloefen-breuer.de

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

