Kanada – eine Bergbaunation

Kanada gehört zu den weltweit führenden Bergbau-Gebieten. Besonders Ontario und Quebec sind bedeutende Regionen.

Im Jahr 2019 produzierte Kanada insgesamt Mineralien im Wert von gut 48 Milliarden CAD. Eine große Bergbaugeschichte haben auch die oft vergessenen Provinzen Neufundland und Labrador. In Ostkanada verläuft der produktive Abitibi-Grünsteingürtel. Dieser erstreckt sich über die Grenze zwischen Ontario und Quebec. Die Bergbauanfänge reichen bis in die 1770-er Jahre zurück. Aufgrund des aktuell hohen Goldpreises rücken auch immer mehr historische Minen in den Blickpunkt.

Im Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec ist beispielsweise Maple Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=ToQEGZm0V1E – vertreten. Zusammen mit dem Partner Agnico Eagle geht es um die Goldprojekte Douay und Joutel. Eine etablierte Goldressource ist ebenso wie eine ehemals produzierende Mine vorhanden.

In Ontario besitzt Trillium Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=gbzgPXuBh3w – diverse Liegenschaften im Red Lake Mining District, etwa das Newman Todd-Projekt, das bereits mit schönen Bohrergebnissen punkten kann. Weitere Projekte befinden sich in Quebec und Ontario.

So werden in Kanada etwa 60 verschiedene Mineralien abgebaut und in über 100 Länder geliefert. Damit ist Kanada einer der größten Exporteure der Erde. Betrachtet man den Wert der geförderten Rohstoffe, so kommt der Goldförderung große Bedeutung zu. Der Bergbau ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Kanada. So generieren neue Minen viele Arbeitsplätze und tragen zur Wirtschaftsleistung bei, sobald sie produzieren. Auch unterliegt die Bergbaubranche einer ständigen Modernisierung, zukunftsträchtige Technologien wie künstliche Intelligenz werden eingesetzt und auf Umweltrisiken wird geachtet.

Auch in den nächsten Jahren wird Kanada ein bedeutendes Bergbauland bleiben, denn in Kanada sind große Ressourcen vorhanden.

