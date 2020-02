Kanada so hip wie nie zuvor

2019 kamen erstmals über 22 Millionen Reisende ins Land, davon 412.000 aus Deutschland

Bochum, 25. Februar 2020 – Kanada freut sich über einen neuen Besucherrekord: Im Jahr 2019 kamen mit 22,1 Millionen Reisenden aus aller Welt so viele Menschen wie nie zuvor ins Ahornland. Auch bei den Deutschen steht Kanada hoch im Kurs: 412.000 wollten den Herzschlag der hippen Metropolen spüren und die atemberaubende Natur hautnah erleben.

Einreisezahlen: Zwei Prozent plus aus Deutschland

Sichtbar wird die wachsende Zahl der Kanada-Fans schwarz auf weiß in den Einreisestatistiken: Aus aller Welt kamen im Jahr 2019 knapp sechs Prozent mehr Besucher als noch im Vorjahr. Deutschland legte um zwei Prozent zu! Wie gut, dass Kanada so groß, weit und endlos ist und rund ums Jahr außergewöhnliche Erlebnisse bietet, dass dieser anhaltende Boom für Besucher nicht bemerkbar ist, wenn sie durch das Land der Biber, Bären und Elche streifen. „Kanada bietet jede Menge Abenteuer auch jenseits der bekannten Pfade und ist zudem ein perfektes Reiseziel für alle Jahreszeiten“, betont Barbara Ackermann, Account Director von Destination Canada in Deutschland. „Wir wollen Reisende dazu inspirieren, auch Kanadas verborgene Schätze und die unglaubliche Vielfalt des Landes zu entdecken.“

Gute Gründe: Kanada ist vielfältig

Dass Kanada – auch für deutsche Urlauber – eine beliebte Destination ist, hat viele gute Gründe: Dazu zählen die atemberaubenden Outdoor-Erlebnisse ebenso wie kulinarische, indigene und kulturelle Erfahrungen. Wer Kanada ganz authentisch erleben will, liegt bei den Angeboten der legendären Signature-Experiences garantiert richtig. Egal ob Glamping im borealen Wald, schwerelos Schlummern in den Baumwipfeln oder auf einer Eco-Expedition auf der Suche nach den Eisbergen, die typisch kanadischen Erlebnisse sprechen nicht nur die Abenteuerlust, sondern vor allem auch die Herzen der Reisenden an.

Kampagne: Die Glowing-Heart-Kampagne setzte auf Emotionen. Und traf mitten ins Herz!

Herzklopfen als Markenzeichen. Im Frühjahr 2019 lancierte Destination Canada das neue Markenlogo: Ein glühendes Herz. Die dazugehörige Glowing-Heart-Kampagne setzt auf emotionale Reiseerlebnisse jenseits ausgetretener Pfade und bekannter Reisemuster, auf Herzenswärme, Pulsschlagmomente und Frequenzhochtreiber. Das Motto der neuen Kampagne: Inspiration und well-being statt Sightseeing. Wie die Kampagne neue Maßstäbe setzt, das zeigen die hochkarätige Reisereportagen erstklassiger Autoren und Kanada-Experten auf SPIEGEL Online, SPIEGEL bento, auf dem Blog #kanadastisch von reisen EXCLUSIV, auf ZEIT Online und auf National Geographic – in Videos, Podcasts und magisch schönen Bildern.

ITB: Kanada kommt nach Berlin

Auch in diesem Jahr ist Kanada auf der ITB vertreten und mit über 40 Ausstellern nicht zu übersehen. Neu dabei sind Destination Nunavut, Timberwolf Tours Ltd., der Wohnmobil-Verleiher Fraserway RV Rentals sowie Whirlpool Jet Boat Tours und Air Canada Vacations by GVQ.

Informationen für die Redaktion:

Sie finden uns vom 4. bis 8. März 2020 auf der ITB in Halle 3.1, Stand 390. Wir würden uns sehr freuen, Sie an unserem Kanada-Stand zu begrüßen! Weitere Presse-News, Story-Ideas und Neuigkeiten aus den schönsten Ecken Kanadas finden Sie wie immer in unserem Online-Presse-Portal unter presseportal.canada.travel/news. Direkten Zugang zu spannenden neuen Kanada-Stories gibt’s unter http://bit.ly/Kanada_MediaDossiers.

Was gibt es in Kanada zu entdecken? Spannende, nützliche und inspirierende Informationen für Ihre Leser und Endverbraucher finden Sie in deutscher Sprache unter www.keepexploring.de!

Fotos zur PM: https://www.dropbox.com/sh/vjl2w7dyw2magcx/AABqBhF4elEgj_-HWF9sBJmFa?dl=0

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Destination Canada proudly [re]presented by The Destination Office

Frau Kirsten Bungart

Lindener Straße 128

44879 Bochum

Deutschland

fon ..: +49 234 32498075

fax ..: +49 234 32498079

web ..: http://www.kanada-presse.de

email : kirsten@destination-office.de

Über Destination Canada

Destination Canada ist das offizielle kanadische Marketing-Unternehmen für den Tourismus. Wir möchten die Welt dazu inspirieren, Kanada zu entdecken. Gemeinsam mit unseren Partnern in der Tourismusbranche und den Regierungen der Territorien und Provinzen von Kanada bewerben und vermarkten wir Kanada in elf Ländern weltweit, führen Marktforschungen durch und fördern die Entwicklung der Branche und ihrer Produkte.

Regelmäßige Neuigkeiten zu unseren Initiativen erhalten Sie mit einem Abonnement unserer ,News‘, erhältlich als RSS-Feed oder E-Mail. Besuchen Sie uns auf Facebook, verfolgen Sie das Neueste von uns auf Twitter oder abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Weitere Informationen warten auf Sie unter www.canada.travel/corporate

