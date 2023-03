KanalHarry – der Rohr- und Kanalprofi in Bremen

Der Abfluss gluckert oder ist sogar verstopft? KanalHarry ist der erfahrene Fachbetrieb für die professionelle Rohrreinigung in Bremen, Delmenhorst und Oldenburg.

Wenn der Abfluss unangenehm riecht, gluckert oder das Wasser nicht mehr richtig abfließt, sind das deutliche Alarmsignale: Das Rohr ist möglicherweise verkalkt, verstopft oder sogar beschädigt. In jedem Fall sollten Betroffene nicht allzu lange warten, ehe eine professionelle Kanalreinigung beauftragt wird. KanalHarry ist hierfür der richtige Ansprechpartner in der Region Bremen, Delmenhorst und Oldenburg.

Rohr frei: alle Leistungen aus einer Hand

Ob Rohrreinigung, Dichtheitsprüfung, Leckortung oder Rückstauschutz: KanalHarry bietet alle Leistungen rund um die Kanalsanierung aus einer Hand. Als Mitglied der Handwerkskammer Oldenburg kümmert sich der Betrieb mit hoher Fachkompetenz um sämtliche Rohre und Leitungen innerhalb und außerhalb des Gebäudes.

– Rohr- und Kanalreinigung

– Kamerabefahrung und Leckortung

– Dichtheitsprüfung

– Schacht- und Rohrreparatur

– Grabenlose Sanierung

– Kanalnebelung

Sowohl in Privathaushalten als auch in gewerblichen Immobilien ist das erfahrene Team im Einsatz, im Notfall auch 24 Stunden am Tag!

Per Notdienst immer erreichbar

Ein Rohrbruch ist bereits am Tage keine schöne Sache. Doch meist passieren derartige Missgeschicke sogar zu noch ungünstigeren Zeitpunkten: am Wochenende, feiertags oder mitten in der Nacht. Damit Betroffene auch in solchen Momenten nicht hilflos dastehen, gibt es den Notdienst von KanalHarry. Dieser ist rund um die Uhr erreichbar und in der Region Bremen, Delmenhorst und Oldenburg einsatzbereit. Wenn es einmal schnell gehen und ein Rohschaden umgehend behoben werden muss, ist das erfahrene Team für sämtliche Kanalarbeiten sofort verfügbar.

KanalHarry: das Familienunternehmen in der Feldhusstraße

Seit 1999 überzeugt die fest etablierte Rohrreinigungsfirma durch einen kompetenten und zuverlässigen Service rund um die Rohr- und Kanalreinigung. Zahlreiche erfolgreiche Einsätze, ein Equipment auf dem neusten Stand der Technik und speziell ausgebildetes Personal stellen sicher, dass die Leitungen in Bremen, Delmenhorst und Oldenburg in den besten Händen sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Feldhusstraße 14 in 27755 Delmenhorst und ist bei Tag sowie bei Nacht unter 04221 – 157 300 300 erreichbar.

