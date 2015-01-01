Kandima Maldives: „Frühstück in Sichtweite!“

Das Lifestyle-Resort Kandima verbindet unkonventionellen Stil mit erschwinglichem Luxus – und serviert ein „Floating Breakfast“ mit frischen maledivischen Zutaten.

Ein „Floating Breakfast“ ist zwar keine ganz neue Idee, doch Kandima Maldives hebt dieses Erlebnis auf ein neues Niveau, indem konsequent auf regionale Produkte gesetzt wird. Der Tag beginnt hier nicht nur mit atemberaubenden Ausblicken auf die türkisfarbenen Gewässer, sondern auch mit einer exquisiten Auswahl an Frühstücksoptionen, die direkt auf dem Wasser serviert werden.

Gesunde und ausgewogene Spezialitäten wie frisches Obst, Naturjoghurt und perfekt gebratene Spiegeleier sorgen für einen vitalen Start in den Tag. Wer es süßer mag, kann sich auf fluffige Pancakes, aromatische Zimtschnecken und knusprige Waffeln freuen. Auch herzhafte Klassiker kommen nicht zu kurz: Frisches Brot, ausgewählte Käsesorten und würzige Salami runden das schwimmende Frühstückserlebnis ab.

Das Besondere am Floating Breakfast im Kandima Maldives ist jedoch nicht nur die kulinarische Vielfalt, sondern auch die Art des Genusses. Gäste erleben ihr Frühstück in privater Atmosphäre – im eigenen Pool oder auf der Terrasse mit Blick auf das glitzernde Meer. So entsteht ein harmonisches Zusammenspiel aus Geschmack, Ambiente und Entspannung – ein außergewöhnlicher Start in den Tag, der Komfort und lokale Tradition verbindet.

Das Kandima Maldives ist ein stilvolles und zugleich erschwingliches Lifestyle-Resort, das durch seine unkonventionelle Atmosphäre besticht und Gäste dazu einlädt, ihren Lebensstil neu zu entdecken. Auf einer Länge von drei Kilometern erstreckt sich eine Destination mit authentischer maledivischer Seele, die auch kulinarisch auf regionale Qualität setzt. In insgesamt neun Restaurants und Bars erwartet die Gäste eine vielfältige Auswahl an Speisen und Getränken, wobei zahlreiche Zutaten wie Gemüse und Kräuter direkt vor Ort angebaut werden.

Als Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts steht Kandima Maldives für moderne Gastfreundschaft mit persönlicher Note. Das Resort heißt Gäste jeden Alters willkommen – von Familien über Paare bis hin zu Freundesgruppen und Hochzeitsreisenden. Mit 270 Studios sowie Wasser- und Strandvillen bietet es eine breite Auswahl an Unterkünften. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, darunter einer der längsten Außenpools der Malediven, Sportanlagen für Fußball, Tennis und Volleyball, eine Kletterwand, ein Fitnessstudio, das Aquaholics Wassersport- und Tauchzentrum sowie das Kula Art Studio. Langeweile kommt hier garantiert nicht auf.

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Kandima Maldives

Frau Annette Zierer

Effnerstraße 44-46

81925 München

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