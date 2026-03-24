Kapitalmarktstrategie im Biotech-Sektor: Warum die Finanzierung oft über Erfolg oder Misserfolg entscheidet

Während sich Biotechnologieunternehmen häufig auf ihre Forschungserfolge konzentrieren, entscheidet die Finanzierung nicht selten über den langfristigen Unternehmenserfolg. Eine solide Kapitalmarkt- und Finanzierungsstrategie ist daher insbesondere für Micro-Caps von entscheidender Bedeutung – wie bereits die frühen Entwicklungsphasen von BioNTech und Vertex Pharmaceuticals zeigen. Auch die NurExone Biologic Inc. setzt auf ein mehrgleisiges Finanzierungskonzept, um ihre klinische Entwicklung voranzutreiben.

Für junge Biotechnologieunternehmen hängt der Unternehmenserfolg nicht allein von der Qualität der Forschung und der zugrunde liegenden Technologie ab. Ebenso entscheidend ist die Fähigkeit, den oftmals jahrelangen Weg von der präklinischen Entwicklung bis zu einer möglichen Marktzulassung finanziell zu überbrücken. Gerade junge Unternehmen der Branche stehen vor der Herausforderung, hohe Forschungs- und Entwicklungskosten mit einer ausreichenden Liquiditätsreichweite in Einklang zu bringen. Das Biotech-Unternehmen NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) verfolgt dabei eine Finanzierungsstrategie, die in ähnlicher Form bereits von erfolgreichen Unternehmen der Branche in ihren frühen Entwicklungsphasen eingesetzt wurde.

Exosomen als Plattformtechnologie mit langfristigem Potenzial

Im Mittelpunkt der Forschung von NurExone steht die exosomenbasierte Wirkstoffplattform sowie der führende Entwicklungskandidat ExoPTEN, der zur Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen entwickelt wird. Darüber hinaus untersucht das Unternehmen den Einsatz seiner Technologie für weitere neurologische Indikationen, darunter Schädigungen des Sehnervs, wie sie beispielsweise beim Glaukom auftreten.

Exosomen gelten in der modernen Medizin als vielversprechende Transportvehikel für therapeutische Wirkstoffe. Präklinische Studien von NurExone deuten darauf hin, dass Exosomen therapeutische Substanzen gezielt und minimalinvasiv in das zentrale Nervensystem transportieren können. Sollte sich dieser Ansatz in klinischen Studien am Menschen bestätigen und zu einer funktionellen Regeneration beitragen, könnte dies einen bedeutenden Fortschritt bei der Behandlung neurologischer Erkrankungen darstellen, die bislang als irreversibel gelten.

Für Investoren sind neben der wissenschaftlichen Grundlage und der Finanzierungsstrategie insbesondere zwei Faktoren für die Bewertung des langfristigen Unternehmenswertes von Bedeutung:

– Patentportfolio: NurExone verfügt über ein stetig wachsendes internationales Patentportfolio. Je nach Patentfamilie reichen die Schutzrechte teilweise bis etwa 2040 und sollen die technologische Position des Unternehmens langfristig absichern.

– Orphan-Drug-Status: ExoPTEN erhielt von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA den Orphan-Drug-Status für die Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen. Damit sind regulatorische Vorteile, reduzierte Gebühren sowie im Erfolgsfall eine potenzielle siebenjährige Marktexklusivität verbunden. Dies kann die Attraktivität des Programms für potenzielle Lizenz- oder Übernahmepartner erhöhen.

Finanzierung als entscheidender Werttreiber

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50 Millionen kanadischen Dollar zählt NurExone zu den kleineren börsennotierten Biotechnologieunternehmen. Gerade in diesem Segment stellt die Finanzierung der klinischen Entwicklung häufig den entscheidenden Erfolgsfaktor dar. Die Entwicklung innovativer Therapien erfordert in der Regel hohe Investitionen, lange bevor erste Umsätze erzielt werden können.

Während klassische Kapitalerhöhungen bestehende Aktionäre oftmals deutlich verwässern, setzen viele junge Biotechnologieunternehmen auf gezielte Privatplatzierungen oder strategische Partnerschaften. Dieses Vorgehen ist in der Branche keineswegs ungewöhnlich.

– BioNTech SE (WKN: A2PSR2, ISIN: US09075V1026) finanzierte sich über viele Jahre hinweg durch mehrere Venture-Capital-Runden und strategische Investoren, bevor das Unternehmen 2019 an die Börse ging. Die heute weltweit bekannte mRNA-Plattform wurde somit weitgehend außerhalb des öffentlichen Kapitalmarktes entwickelt.

– Vertex Pharmaceuticals Inc. (WKN: 882807, ISIN: US92532F1003), dessen Börsenwert heute deutlich über 100 Milliarden US-Dollar liegt, kombinierte in seiner frühen Unternehmensphase ebenfalls Börsenkapital mit Partnerschaften und weiteren Finanzierungsmaßnahmen, um die kapitalintensive Medikamentenentwicklung voranzutreiben.

Der aktuelle Finanzierungsmix von NurExone

Vor diesem Hintergrund verfolgt NurExone einen mehrgleisigen Finanzierungsansatz. Anstatt auf eine einzelne, stark verwässernde Kapitalmaßnahme zu setzen, nutzt das Unternehmen aufeinanderfolgende, gezielt platzierte Finanzierungsrunden. Mit dieser Strategie konnte NurExone bislang bereits mehr als 20 Millionen US-Dollar einwerben. Dies unterstreicht die kontinuierliche Unterstützung durch Investoren und trägt gleichzeitig dazu bei, die Verwässerung für bestehende Aktionäre möglichst gering zu halten.

Ein aktuelles Beispiel für diese Strategie ist die jüngste Privatplatzierung. Am 30. Juni 2026 gab das Unternehmen den Abschluss einer nicht über einen Broker vermittelten Privatplatzierung von 1.012.573 Einheiten zu einem Preis von 0,62 CAD je Einheit bekannt. Dadurch flossen dem Unternehmen Bruttoerlöse von rund 628.000 CAD zu.

Parallel dazu arbeitet NurExone daran, seine Technologie auch außerhalb der klassischen Arzneimittelentwicklung wirtschaftlich zu nutzen. Über die US-Tochtergesellschaft Exo-Top wurde eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) für den Vertrieb sogenannter naiver (nicht beladener) Exosomen im mexikanischen Wellness- und Ästhetikmarkt abgeschlossen. Langfristig könnten Anwendungen in den Bereichen Wellness und Ästhetik weltweit eine zusätzliche kurzfristige Umsatzquelle schaffen und die Abhängigkeit von Kapitalmaßnahmen verringern.

Für Investoren bleibt jedoch der wichtigste Werttreiber unverändert: Entscheidend wird sein, ob sich die vielversprechenden präklinischen Ergebnisse der Exosomenplattform in den bevorstehenden klinischen Studien bestätigen lassen. Gelingt dieser Übergang erfolgreich, dürfte sich die Unternehmensbewertung künftig deutlich stärker am Fortschritt der Technologieplattform orientieren als an einzelnen Finanzierungsmaßnahmen.

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler NurExone und/oder Nebenwerte.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

nurexone.com/investors/#News

www.youtube.com/watch?v=kSXITUDNA5E&t=567s

greenfieldchemical.com/2023/08/10/the-staggering-cost-of-drug-development-a-look-at-the-numbers/

www.biontech.com/int/en/home/mediaroom/news/press-releases/2018/01/biontech-secures-usd-270-million-series-financing.html

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