Karbon-X baut seine Präsenz auf dem globalen Markt für Energy Attribute Certificates angesichts der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien aus

Das Unternehmen unterstützt die Beschaffung erneuerbarer Energien, die Beschaffung von Zertifikaten und die Abwicklung von Transaktionen auf internationalen EAC-Märkten, einschließlich RECs, I-RECs und Herkunftsnachweisen

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 21. Mai 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, der auf globalen Umweltmärkten tätig ist, hob heute seine wachsende Rolle auf den internationalen Märkten für Energy Attribute Certificates (EACs) hervor und unterstützt die Beschaffung von Zertifikaten für erneuerbare Energien, die Koordinierung von Registern sowie die Abwicklung von Transaktionen in globalen Umweltrohstoffsystemen.

Da Unternehmen, Versorgungsunternehmen und Institutionen ihre Strategien zur Beschaffung von Strom aus erneuerbaren Energien sowie marktbasierte Initiativen zur Emissionsreduzierung weiter vorantreiben, ist die Nachfrage nach glaubwürdigen und rückverfolgbaren Instrumenten für erneuerbare Energien sowohl auf den Compliance- als auch auf den freiwilligen Umweltmärkten weiter gestiegen.

Organisationen, die in mehreren Jurisdiktionen tätig sind, sehen sich zunehmend mit fragmentierten Zertifikatssystemen, sich weiterentwickelnden Offenlegungspflichten und regionalen Registrierungsrahmen konfrontiert, die mit der Berichterstattung über Scope-2-Emissionen und Angaben zu Strom aus erneuerbaren Energien verbunden sind.

EACs sind handelbare Umweltinstrumente, die bescheinigen, dass eine Megawattstunde (MWh) Strom aus einer erneuerbaren Quelle erzeugt wurde. EAC-Märkte sind in verschiedenen internationalen Rahmenwerken vertreten, darunter Zertifikate für erneuerbare Energien (RECs) in Nordamerika, Herkunftsnachweise (GoOs) in Europa, internationale RECs (I-RECs) in Schwellenländern sowie weitere länderspezifische Zertifikatssysteme.

Karbon-X ist auf den globalen EAC-Märkten als Beschaffungs- und Vermittlungspartner tätig und verbindet das Angebot an erneuerbarer Energie mit der wachsenden internationalen Nachfrage nach verifizierten Instrumenten für erneuerbaren Strom. Durch die Beteiligung sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite der EAC-Märkte unterstützt Karbon-X Beschaffungs- und Transaktionsaktivitäten für Unternehmen, Käufer, Verkäufer, Energieversorger, Entwickler und Akteure des Umweltmarktes, die sich in einem zunehmend komplexen Umfeld von Anforderungen an die Beschaffung erneuerbarer Energie bewegen.

Das Unternehmen unterhält aktive Konten und Marktbeziehungen in den wichtigsten internationalen EAC-Registern in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in internationalen Schwellenmärkten.

Unternehmen, die in mehreren Jurisdiktionen tätig sind, suchen zunehmend nach Beschaffungspartnern, die die operative und regulatorische Komplexität der globalen EAC-Märkte verstehen, sagte William Bullock, VP of Trading bei Karbon-X. Da die Beschaffung von Strom aus erneuerbaren Energien international weiter zunimmt, benötigen Unternehmen zuverlässigen Zugang zu Zertifikatsangeboten, Registerinfrastruktur und Transaktionsunterstützung über mehrere Umweltmärkte hinweg.

Das Unternehmen erklärte, dass seine Aktivitäten auf dem EAC-Markt die umfassendere Infrastruktur von Karbon-X für Umweltrohstoffe ergänzen, die Compliance-Kohlenstoffmärkte, Projektentwicklung, Emissionsquantifizierung und Unterstützung bei klimabezogenen Transaktionen umfasst.

Weitere Informationen finden Sie unter Karbon-X Energy Attribute Certificates

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen für die Märkten für den rechtlich vorgeschriebenen und freiwilligen Emissionsausgleich anbietet. Von der Projektentwicklung und Emissionsquantifizierung bis hin zur Unterstützung bei der Verifizierung, der Ausstellung von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb auf dem Markt bietet Karbon-X vertrauenswürdige, transparente Klimalösungen für Unternehmen und Institutionen weltweit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erwartungen hinsichtlich der finanziellen Leistung, der Geschäftsstrategie, der Wachstumspläne und der Marktpositionierung von Karbon-X Corp. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Karbon-X Corp. übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakt

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VP of Marketing

Karbon-X

ec@karbon-x.com

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

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