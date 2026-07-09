Karbon-X erweitert seine Kompetenzen auf dem europäischen Emissionshandelsmarkt durch ein Konto beim spanischen EU-Emissionshandelsregister

Dieser Meilenstein stärkt die regulatorische Infrastruktur von Karbon-X in Europa und erweitert die operativen Kompetenzen des Unternehmens auf dem weltweit größten CO-Emissionshandelsmarkt

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 9. Juli 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das auf den globalen CO-Märkten und im Bereich der Klimainfrastruktur tätig ist, gab heute die Einrichtung seines Registerkontos im Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EU-ETS) in Spanien bekannt, nachdem die spanische Behörde für Klimawandel (Oficina Española de Cambio Climático) die behördliche Genehmigung erteilt hatte. Dieser Meilenstein stärkt die regulatorische Infrastruktur des Unternehmens in Europa weiter und markiert einen weiteren Schritt bei der kontinuierlichen Umsetzung seiner europäischen Wachstumsstrategie.

Nach der behördlichen Genehmigung wurde das EU-ETS-Registerkonto des Unternehmens im spanischen Teil des Unionsregisters eingerichtet. Die endgültige technische Aktivierung durch das spanische Register (RENADE) wird in Kürze erwartet; danach dürfte das Konto voll funktionsfähig sein.

Sobald das EU-ETS-Registerkonto voll funktionsfähig ist, wird es Karbon-X ermöglicht, EU-Emissionszertifikate (EUAs) direkt im Unionsregister zu halten, zu empfangen, zu übertragen und zu verwalten, was eine bessere Kontrolle und Effizienz bei seinen EU-ETS-Handelsaktivitäten gewährleistet. Das Konto stärkt zudem die Kompetenzen des Unternehmens auf dem regulierten CO-Markt innerhalb der Europäischen Union, erhöht die operative Flexibilität und verbessert seine Fähigkeit, Kunden zu unterstützen, die im EU-ETS aktiv sind, während es gleichzeitig zum weiteren Wachstum seines europäischen Geschäfts beiträgt.

Dieser Meilenstein spiegelt die anhaltenden Investitionen von Karbon-X in die regulatorische Infrastruktur und die operativen Kompetenzen wider, die für die Teilnahme am EU-Emissionshandelssystem erforderlich sind, und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Compliance, Marktintegrität und eine verantwortungsvolle Teilnahme an regulierten CO-Märkten.

Die Einrichtung des Kontos ermöglicht es Karbon-X, über seine europäischen Niederlassungen direkt im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems zu handeln, was die Fähigkeit des Unternehmens, Marktteilnehmer im Emissionsmarkt in der gesamten Region zu bedienen, weiter stärkt.

Dieser Meilenstein stellt einen weiteren wichtigen Schritt bei der kontinuierlichen Umsetzung unserer europäischen Wachstumsstrategie dar, sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. Die Stärkung unserer regulatorischen Infrastruktur verbessert unsere Fähigkeit, effizient im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems zu agieren, und erweitert gleichzeitig die Kompetenzen, die wir unseren Kunden anbieten. Da die Nachfrage nach Lösungen für den CO-Emissionshandelsmarkt weiter wächst, konzentrieren wir uns weiterhin auf den Aufbau der Infrastruktur, des Marktzugangs und des Fachwissens, die erforderlich sind, um langfristigen Wert sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Aktionäre zu schaffen.

Das EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) ist das weltweit größte multinationale Emissionshandelssystem und bildet einen Eckpfeiler der Klimapolitik der Europäischen Union. Durch einen marktbasierten Cap-and-Trade-Rahmen ermöglicht das System regulierten Organisationen den Kauf und Verkauf von Emissionszertifikaten und unterstützt gleichzeitig die langfristigen Emissionsminderungsziele der EU. Als einer der weltweit aktivsten CO-Emissionshandelsmärkte spielt das EU-ETS eine entscheidende Rolle im globalen Emissionshandel und bietet einen wichtigen Markt, auf dem Karbon-X Unternehmen bei ihren Anforderungen im Bereich des CO-Emissionshandelsmarktes unterstützt.

Die Einrichtung des spanischen EU-ETS-Registerkontos bekräftigt das langfristige Engagement von Karbon-X für den europäischen CO-Markt und stärkt gleichzeitig die operative Infrastruktur, die für die weitere Expansion des Unternehmens auf den CO-Emissionshandelsmärkten erforderlich ist. Mit Blick auf die Zukunft wird Karbon-X seine regulatorische Infrastruktur und Präsenz in ganz Europa weiter ausbauen und seine Kompetenzen erweitern, um Kunden zu unterstützen, die an regulierten CO-Märkten in der gesamten Region teilnehmen.

Über Karbon-X Corp.

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen für den regulierten und den freiwilligen CO-Markt anbietet. Von der Projektentwicklung und Emissionsquantifizierung bis hin zur Unterstützung bei der Verifizierung, der Ausstellung von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb auf dem Markt bietet Karbon-X Unternehmen und Institutionen weltweit vertrauenswürdige, transparente Klimalösungen. Über seine integrierte Plattform hilft das Unternehmen Organisationen dabei, sich in der sich wandelnden CO-Wirtschaft zurechtzufinden und gleichzeitig Klimaprojekte mit hoher Integrität sowie Umweltmärkte voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über die erwartete Aktivierung und den Betriebsstatus des EU-ETS-Registerkontos, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit innerhalb der Europäischen Union auszuweiten, die erwarteten Vorteile des Registerkontos, zukünftige Wachstumschancen sowie die strategischen Ziele des Unternehmens. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Karbon-X übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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Karbon-X

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QUELLE: Karbon-X Project Inc.

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