Karbon-X und Drax melden offiziellen Start der revolutionären Partnerschaft für grüne Energie und Nachhaltigkeit

Eine neue Vereinbarung zur Vereinfachung von Transaktionen mit Emissionszertifikaten zwischen Karbon-X Corp. und Drax Group PLC beschleunigt groß angelegte Carbon-Removal-Bemühungen und nachhaltige Energieerzeugung und ebnet damit den Weg für transformative Klimaschutzmaßnahmen.

CALGARY, AB / ACCESSWIRE / 24. September 2024 / Karbon-X Corp. und Drax Group PLC geben mit Stolz den offiziellen Start einer neuen Vereinbarung zum Brokering von Transaktionen mit Emissionszertifikaten bekannt, die auf der erfolgreichen Vereinbarung zum Carbon Dioxide Removal (CDR, in etwa: Kohlenstoffdioxid-Entfernung) aufbaut, die Anfang dieses Jahres zur Entfernung von 25.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Atmosphäre abgeschlossen wurde. Diese Kooperation hat das Ziel, Innovationen in den Bereichen Carbon Removal und grüne Energieerzeugung voranzutreiben und stellt einen bedeutenden Schritt in unserer gemeinsamen Zielsetzung der Bekämpfung des Klimawandels dar.

Karbon-X ist für seine fortschrittliche CO-Kompensationstechnologie bekannt und schließt sich nun mit Drax Group PLC, einem führenden Unternehmen für nachhaltige Energieprojekte, zusammen, um integrierte Lösungen für groß angelegte Initiativen zur Entfernung von CO und für allgemeine Nachhaltigkeit zu schaffen. Diese Vereinbarung stellt eine wichtige Komponente der Anstrengungen dar, den Übergang der Wirtschaft von CO-Emissionsproduzenten zu aktiven Teilnehmern an der CO-Reduzierung und -Entfernung herbeizuführen.

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Karbon-X, einem Unternehmen, das die heutige Bedeutung von Investitionen in hochwertige Carbon-Removal-Bemühungen versteht. Diese neue Vereinbarung zum Brokering von Carbon Removal und Emissionen sowie das Anfang dieses Jahres abgeschlossene Geschäft über 25.000 Tonnen stellen einen wichtigen Fortschritt in unserer Zielsetzung dar, den Klimawandel zu bekämpfen und eine nachhaltige Zukunft aufzubauen. Zusammen mit Elimini schaffen wir eine andere Art von Carbon-Removal-Unternehmen – eines, das mehrere grundlegende Herausforderungen auf dem Weg zu Netto Null in Angriff nimmt. Diese Vereinbarung mit Karbon-X ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS, in etwa: Bioenergie mit CO2-Abscheidung und -Speicherung) in den Vereinigten Staaten, sagte Ross McKenzie, SVP of Corporate Affairs & Business Development von Drax.

Durch die Kombination der umfassenden Expertise von Drax Group PLC im Bereich Energie und der innovativen Emissionshandelslösungen von Karbon-X sind wir gut aufgestellt, um neue Standards dafür zu setzen, wie Technologie und Energieerzeugung zusammenwirken können, um CO-Emissionen zu reduzieren und eine sauberere, nachhaltigere Welt zu schaffen.

Über Karbon-X:

Karbon-X ist ein führender Anbieter von Emissionshandelslösungen und konzentriert sich darauf, Privatpersonen und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Umweltbelastung zu verringern. Durch die Nutzung hochmoderner Technologien und starker Broker-Vereinbarungen macht Karbon-X CO-Kompensation und Nachhaltigkeit für alle zugänglich; gleichzeitig treibt es positive Veränderungen für die Umwelt voran und unterstützt die globalen Nachhaltigkeitsziele. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.karbon-x.com.

Über Elimini:

Aufgabe von Elimini ist es, CO ein für alle Mal zu entfernen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, sich zum weltweit führenden Carbon-Removal-Unternehmen zu entwickeln und den Carbon-Removal-Markt durch den Einsatz der Technologie Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS, in etwa: Bioenergie mit CO2-Abscheidung und -Speicherung) im großen Maßstab zu transformieren. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern seiner gesamten Wertschöpfungskette zielt Elimini darauf ab, CO im Megatonnen-Maßstab aus der Atmosphäre zu entfernen und gleichzeitig rund um die Uhr zuverlässige erneuerbare Energie zu erzeugen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.elimini.com.

Haftungsausschluss:

Diese Mitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.

Mediensprecher:

Chad Clovis

cc@karbon-x.com

1-778 256-5730

CEO

Karbon-X Corp

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

