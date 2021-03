Karlsruher Start-Up Food Guy reagiert kreativ auf die Corona-Krise und bietet Ernährungsberatung neu gedacht!

Mit dem Food Guy Coaching verbessern sich Performance, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden ganzer Familien. Frei nach dem food-guy.de Motto: „Isst du noch oder ernährst du dich schon?“.

Anfang 2020 gründete Marcel Pleeß das Unternehmen Food Guy. Das Jahr erwies sich als Herausforderung und Chance. Inzwischen bietet Food Guy digital deutschlandweit Ernährungsberatung an. So verhilft der gelernte Heilpraktiker neben Performern & Sportlern auch Senioren, Familien & „Normalbürgern“ zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden, indem er ihre Ernährung optimiert, ohne sie umzustellen oder gar das Lieblingsessen zu verbieten. Mit mehrjähriger Ausbildung und inzwischen über 10 Jahre Erfahrung als Heilpraktiker setzt Food Guy neue Maßstäbe für Ernährungsberatung. „Corona hat unser ursprüngliches Geschäftsmodell zunächst zurückgeworfen. Es war schwierig, das zu akzeptieren, wir standen ja noch ganz am Anfang. Rückblickend kann ich sagen, dass dieses Jahr uns geholfen hat, unser junges Unternehmen noch besser aufzustellen.“ Food Guy bietet echten Mehrwert, denn die Ernährung hat einen direkten Einfluss auf Immunsystem, geistige Verfassung und allgemeines Wohlbefinden. Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus in dem Sie Ihr Leben lang wohnen möchten. Es soll Sie vor Wind, Wetter, vor Sturm, Regen und ungebetenen Einbrechern schützen und auch lange gut aussehen. Wählen Sie als Baumaterial morsches Holz, löchrige Rohre und bröckelnde Steine? Genauso ist es mit unserem Körper: Er begleitet uns ein Leben lang, schützt uns in allen Lebensphasen, trägt uns durch Krisen und verteidigt uns gegen Krankheiten. Da macht es doch Sinn, ihm die besten Bausteine in Form von Nährstoffen zu geben. Das gilt übrigens nicht nur für Performer, Sportler und junge Menschen, sondern auch für Familien und Senioren. Was macht der Food Guy? Food Guy setzt an der Basis der Ernährung an, indem er die Lücke zwischen Theorie und Praxis schließt. „Theoretisch wissen die meisten Menschen, was gesund ist und was nicht. Die Umsetzung beispielsweise beim Einkaufen, also der Schritt von der Theorie zur Praxis, ist jedoch komplizierter. Ein Bio-Produkt muss nicht automatisch gesund und gesund nicht zwangsläufig teuer sein. Mir ist wichtig, dass ich meinen Kunden nichts verbiete und die Ernährung nicht umstelle!“, sagt der gelernte Heilpraktiker. „Ich schaue mir an, was die gewohnten Nahrungsmittel sind und wir finden zusammen gesündere Alternativen zum Testen, die in die Ernährung einfließen. Ich esse selbst gerne, da kommt es nicht in Frage, Genuss zu verbieten!“, lacht Marcel Pleeß. „Mit Food Guy wollen wir so wenig wie nötig verändern und trotzdem ein Maximum an Gesundheit in die Ernährung unserer Kunden bringen.“ Das ist Ernährungsberatung neu gedacht. Wie sieht das in der Praxis aus? „Zuerst finden wir mit unseren Kunden ihr Ziel heraus. Mehr Energie im Alltag, Gesundheit fördern, abnehmen, das kann sehr unterschiedlich sein. Als nächstes schauen wir gemeinsam, was denn regelmäßig wirklich auf dem Teller landet. Das erfolgt mit einem Blick in die Speisekammer und den Kühlschrank. Mittlerweile haben wir hier einfache Lösungen, das digital umzusetzen. Im nächsten Schritt begleiten wir unsere Kunden beim Wocheneinkauf im gewohnten Supermarkt und helfen ihnen, bessere Alternativen zu den Lebensmitteln zu finden, die sie zuhause haben. Je nach Wunsch unserer Kunden erfolgt dieser Einkauf einmal oder mehrfach über die unterschiedlichen Jahreszeiten hinweg. Sie können sich nach diesem Coaching also sicher sein, dass die Lebensmittel daheim wirklich ihre Gesundheit fördern.“

Food Guy bietet Ernährungsberatung neu gedacht. Wir unterstützen Dich in allen Lebenslagen. Du bist Performer, Sportler oder (werdende) Mutter? Wir begleiten Dich beim Schritt von der Theorie zur Praxis und bringen Dich gesundheitlich und leistungsmäßig auf ein neues Level. Natürlich kannst Du selbst Bücher lesen, aber hast Du die Zeit dafür? Den Part kannst Du einfach outsourcen. Mit über 10 Jahren Erfahrung ist Food Guy dabei auf Effizienz getrimmt. Iss, was Du immer isst, nur gesünder!



