Karora durchschneidet 40,5 g/t Gold über 4,0 Meter auf Neuentdeckung und den bisher breitesten Abschnitt bei Beta Hunt mit insgesamt 1,5 g/t Gold auf 90,5 Metern

Höhepunkte:

– Ein neuer mineralisierter Bereich, der unterhalb des Nickeltrogs 50C durchteuft wurde, ergab einen ersten Diamantbohrschnittpunkt von 40,5 g/t auf 4,0 Metern in Bohrloch G50-22-007NE1,3. Der Schnittpunkt steht in Zusammenhang mit einer Basaltbrekzie, die sich von dem unterscheidet, was zuvor in den Mineralressourcen der Zone A und der Western Flanks beobachtet wurde. Die Interpretation dieser neuen Wirtsmineralisierung ist im Gange.

– Ein zweites neues Goldentdeckungsloch durchschnitt den breitesten jemals von Karora bei Beta Hunt gebohrten mineralisierten Abschnitt. Der Abschnitt mit 1,5 g/t auf 90 Metern1,3 enthält 50,9 g/t auf 0,4 Metern und liegt etwa 250 Meter westlich der Zone Larkin. Die Ergebnisse der beiden bisher gebohrten Löcher westlich der Zone Larkin umfassen1,3:

– EL-EA2-004AE: 1,5 g/t über 90,5 Meter, einschließlich 3,2 g/t über 13,1 Meter (einschließlich 50,9 g/t über 0,4 Meter) und 2,7 g/t über 6,0 Meter

– EL-EA2-005AR: 1,2 g/t über 30,3 Meter, einschließlich 2,2 g/t über 4,3 Meter

– Die jüngsten Infill-Bohrungen in der Zone Larkin bestätigen weiterhin die Kontinuität der bisher definierten Goldmineralisierung. Zu den Highlights gehören2,3:

– EL-EA2-004AE:- 4,7 g/t über 5,0 Meter

– BL-19-17AR: – 7,6 g/t über 2,1 Meter

– BL-19-20AR: -74,0 g/t über 1,0 Meter

1. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Echte geschätzte Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.

2. Intervalllängen sind geschätzte wahre Breiten

3. Tabellen mit den vollständigen Ergebnissen und Bohrlöchern finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.

TORONTO, 15. November 2021 – Karora Resources Inc. (TSX: KRR; OTCQX: KRRGF) („Karora“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/ ) freut sich, neue Explorationsbohrergebnisse aus der Mine Beta Hunt bekannt zu geben. Die neuen Bohrergebnisse beinhalten die Entdeckung einer hochgradigen Goldmineralisierung etwa 50 Meter unterhalb der interpretierten Erweiterung des Nickeltrogs 50C im Gamma Block (siehe Karora-Pressemitteilungen vom 6. April 2021 und 8. Oktober 2021 sowie Abbildung 1 unten für einen Überblick über die Blockgebiete bei Beta Hunt).

Unterirdische Explorationsbohrungen ergaben einen ersten Schnittpunkt mit 40,5 g/t auf 4,0 Metern in Diamantbohrloch G50-22-007NE. Die neue Entdeckung steht in Zusammenhang mit einer Basaltbrekzie. Diese Assoziation von Goldmineralisierung mit Brekzien wird im Allgemeinen bei den aktuellen Goldmineralressourcen bei Beta Hunt nicht beobachtet.

Die Explorationsbohrungen westlich der Zone Larkin haben auch eine anscheinend parallel verlaufende Zone mit Goldmineralisierung durchteuft. Das Entdeckungsbohrloch mit 90 Metern und einem Gehalt von 1,5 g/t befindet sich etwa 250 Meter westlich der Zone Larkin und ergab einzelne Gehalte von bis zu 50,9 g/t auf 0,4 Metern.

Paul Huet, Chairman und CEO von Karora, sagte: „Ich bin begeistert von den neuen Explorationsbohrergebnissen, die weiterhin das enorme Wachstumspotenzial der Beta Hunt Mine aufzeigen.

Unser erstes Bohrloch südlich der Nickelentdeckung 50C im Gebiet Gamma Block durchteufte 40,5 g/t Gold auf 4,0 Metern (Bohrloch G50-22-007NE) als Teil des Bohrprogramms, das auf die südliche Ausdehnung des Nickeltrogs abzielt, und unterstreicht das weitere Potenzial dieses Gebiets, eine bedeutende Goldmineralisierung zu beherbergen.

Außerdem haben wir bei Beta Hunt den bisher breitesten +1 g/t-Abschnitt von Karora gebohrt. Im Beta Block ist eine Kampagne im Gange, um den 30C Nickeltrog und die darunter liegende Larkin Gold Zone aufzuwerten. Im Rahmen dieser Kampagne wurde ein Explorationsbohrloch 250 Meter hinter der Zone Larkin erweitert und ergab einen sehr breiten goldmineralisierten Abschnitt mit 1,5 g/t auf 90,5 Metern, einschließlich 3,2 g/t auf 13,1 Metern und 2,7 g/t auf 6,0 Metern (Loch EL-EA2-004AE). Infill-Bohrungen unterhalb des Nickeltrogs 30C durchschnitten eine Goldmineralisierung, die unsere Interpretation der Zone Larkin mit drei steil abfallenden Zonen mit einer Mächtigkeit zwischen 3 und 12 Metern unterstützt. Die neuen Bohrergebnisse aus diesem Gebiet beinhalten 4,7 g/t auf 5,0 Metern (Loch EL-EA2-004AE), 7,6 g/t auf 2,1 Metern (Loch BL19-17AR) und 74,0 g/t auf 1,0 Metern (Loch BL19-20AR).

Es ist wichtig zu verstehen, dass die aktuellen Goldmineralressourcen von Beta Hunt vollständig im nördlichen Hunt-Block enthalten sind, während sich sowohl der Beta- als auch der Gamma-Block noch in einem sehr frühen Stadium der Goldexploration befinden. Da Karora die Mine weiter in Richtung Süden entwickelt, sind die Möglichkeiten, die aktuellen Ressourcen aus diesen südlichen Blöcken zu erweitern, sehr ermutigend, wie die jüngsten Bohrabschnitte unseres Explorationsprogramms zeigen.“

Neuester Stand der Bohrungen

Die nachstehende Beschreibung umfasst neue Goldergebnisse für den Bohrzeitraum vom 1. August bis 31. Oktober 2021 für Bohrlöcher in den Blöcken Beta und Gamma. In diesem Zeitraum wurden in diesen Gebieten insgesamt 27 Bohrungen über 3.333 Meter niedergebracht. Der Beta-Block ist definiert als das Gebiet zwischen der Alpha Island Fault und der Gamma Island Fault. Der Gamma-Block wird durch das Gebiet südlich der Gamma-Island-Verwerfung definiert. Das Gebiet nördlich der Alpha-Island-Verwerfung wird als Hunt-Block bezeichnet (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Beta Hunt Blöcke

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62644/15112021_DE_KaroraDE.001.png

Die Bearbeitungszeiten für die Untersuchungsergebnisse sind weiterhin lang und liegen bei Explorationsproben bei bis zu 6 bis 8 Wochen, wie bereits berichtet (siehe Karora-Pressemitteilung vom 8. September 2021). Da die Beschränkungen gelockert werden, wird erwartet, dass sich diese Situation in Zukunft verbessern wird.

Abbildung 2: Planansicht von Beta Hunt mit den jüngsten Bohrspuren und bedeutenden Goldabschnitten

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62644/15112021_DE_KaroraDE.002.png

Gamma Block Drilling

Das erste Bohrloch (G50-22-007NE), das südlich der Entdeckung des Nickeltrogs 50C gebohrt wurde, durchschnitt eine hochgradige Goldmineralisierung mit einem Bohrlochschnittpunkt von 40,5 g/t auf 4,0 Metern. Die Durchschneidung befindet sich in einem quarzgeäderten und brekziösen Basalt innerhalb des Lunnon-Basalts. Dieses Bohrloch war Teil eines Programms, das die südliche Streichenerweiterung des Nickeltrogs 50C zum Ziel hatte. Das mineralisierte Brekzien-Wirtsgestein ist ein ungewöhnliches Vorkommen, das in den aktuellen Goldmineralressourcen bei Beta Hunt nicht beobachtet wurde. Es wird daran gearbeitet, die Bedeutung der Brekzie zu bestimmen, einschließlich der Überprüfung der geologischen Protokolle der angrenzenden Bohrlöcher mit dem Ziel, eine Interpretation für dieses neue mineralisierte Wirtsgestein zu entwickeln.

Der Schwerpunkt der jüngsten Bohrungen innerhalb des Gamma Blocks liegt auf der Erweiterung der Nickelmineralisierung 50C und 10C innerhalb dieser Tröge. Dieser neue hochgradige Goldschnittpunkt unterstreicht das Potenzial des Gamma Blocks, auch eine bedeutende Goldmineralisierung zu beherbergen. Weitere Bohrungen sind geplant, um die Ausdehnung und Kontinuität der bisher beschriebenen Mineralisierung, einschließlich dieses jüngsten Goldabschnitts, zu beschreiben.

Abbildung 3: Schrägschnitt (+/- 30 m) mit Blick nach Westen über den südlichsten Bohrfächer im Gamma-Block, der den Brekzienschnittpunkt im neuen Bohrloch G50-22-007NE hervorhebt (Standort siehe Abbildung 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62644/15112021_DE_KaroraDE.003.png

Beta Block Drilling

Die Bohrungen konzentrierten sich auf die Aufwertung des Nickeltrogs 30C und der darunter liegenden Goldzone Larkin, ergänzt durch ein einzelnes Erkundungsbohrloch, das auf eine Mineralisierung unterhalb des historischen Nickelminengebiets Beta West – dem westlichsten Rand der bekannten Nickelmineralisierung bei Beta Hunt – untersucht werden sollte.

Das Explorationsbohrloch EL-EA2-004AE bestätigte erfolgreich die Position der bekannten Zone Larkin und durchschnitt drei weitere breite Zonen mit Scher- und Quarzgangmineralisierungen, die zuvor westlich der Zone Larkin nicht gemeldet wurden. Die breiteste mineralisierte Zone (1,5 g/t auf 90,5 Metern) enthält einen Quarz-Feldspat-Porphyr, der mit Stockwork-Quarzgängen in Verbindung steht und eine Siliziumdioxid- und Pyritalteration aufweist, die den Wirtsbasalt ersetzt (siehe Abbildung 4).

Es wurde beobachtet, dass porphyrische Intrusionen bei Beta Hunt Abschnitte der mineralisierten Scherzone mit einer Breite von bis zu 5 bis 6 Metern ersetzen; in diesem Fall ist der Hauptporphyr jedoch 46 Meter breit. Der gesamte mineralisierte Abschnitt, einschließlich des angrenzenden Basalts, ist der breiteste (+1g/t) Abschnitt, der in den von Karora bei Beta Hunt durchgeführten Bohrungen gemeldet wurde. Diese neue Zone wurde bisher weder in der Tiefe noch entlang des Streichs durch Bohrungen erprobt und stellt möglicherweise den verkrümmten südlichen Versatz der Fletcher-Zone (siehe Karora-Pressemitteilung vom 16. September 2019) dar, die sich auf der Nordseite der Alpha-Island-Verwerfung befindet, und bietet eine neue, bedeutende Möglichkeit zur Erweiterung der Goldmineralressource bei Beta Hunt.

Das Potenzial für eine steile, scherungsbedingte neigungsabwärts verlaufende Kontinuität in Verbindung mit den neuen Zonen westlich von Larkin wird durch die Mineralisierung unterstützt, die in Bohrloch EL-EA2-005AR unterhalb von EL-EA2-004AE durchschnitten wurde. Dieses Ressourcenerschließungsbohrloch wurde konzipiert, um die Zone Larkin und die Mineralisierung unterhalb des Nickeltrogs 40C anzupeilen.

Die wichtigsten Ergebnisse1. der Tests westlich von Larkin sind im Folgenden aufgeführt:

– EL-EA2-004AE: 1,5 g/t über 90,5 Meter, einschließlich 3,2 g/t über 13,1 Meter (einschließlich 50,9 g/t über 0,4 Meter) und 2,7 g/t über 6,0 m; 1,2 g/t über 15 Meter

– EL-EA2-005AR: 1,2 g/t über 30,3 Meter, einschließlich 2,2 g/t über 4,3 Meter

1. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Echte geschätzte Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.

Abbildung 4: Querschnitt der Zone Larkin und der neu interpretierten mineralisierten Zonen unter den Nickeltrögen 40C und Beta West mit Blick nach Norden (+/- 25 m), wobei die neuen Bohrergebnisse der Löcher EL-EA2-004AE und EL-EA2-005AR hervorgehoben werden. (siehe Abbildung 2 für die Lage).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62644/15112021_DE_KaroraDE.004.png

Abbildung 5: Bohrkern EL-EA-004AE (342,1 Meter bis 350,9 Meter). Porphyrmineralisierung in einer neuen Zone unterhalb des Nickelminengebiets Beta West. Die Goldgehalte sind in g/t angegeben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62644/15112021_DE_KaroraDE.005.png

Im zentralen Bereich der Zone Larkin wurden im Rahmen von Infill-Bohrungen unterhalb des Nickeltrogs 30C weitere Mineralisierungen der Zone Larkin durchteuft, die die aktuelle Interpretation von zwei bis drei steil abfallenden, mineralisierten Zonen unterschiedlicher Mächtigkeit (3 bis 12 Meter) mit Abschnitten in Verbindung mit Biotit-Albit-Pyrit-veränderten, steil abfallenden Scherungszonen und schmalen, sich ausdehnenden Quarzadern bestätigen. Die bedeutenden Ergebnisse1. der jüngsten Bohrungen sind unten aufgeführt:

– EL-EA2-004AE:-4,7 g/t über 5,0 Meter

– BL19-17AR: -7,6 g/t über 2,1 Meter

– BL19-20AR: -74,0 g/t über 1,0 Meter

1. Intervalllängen sind geschätzte wahre Breiten

Konformitätserklärung (JORC 2012 und NI 43-101)

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Stephen Devlin, FAusIMM, Group Geologist, Karora Resources Inc. geprüft und genehmigt, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101.

Bei Beta Hunt werden alle Bohrkernproben von Karora-Personal entnommen. Die Bohrkernproben für die Goldanalyse wurden in diesem Fall an ALS Laboratories, Perth, zur Aufbereitung und Untersuchung mittels 50-Gramm-Brandprobe versandt. Alle Gold-Diamantbohrproben, die zur Untersuchung eingereicht werden, enthalten mindestens eine Leerprobe und ein zertifiziertes Referenzmaterial (CRM“) pro Charge sowie ein CRM oder eine Leerprobe pro 20 Proben. Bei Proben mit sichtbarer Goldmineralisierung wird nach der sichtbaren Goldmineralisierung ein grober Blindwert eingefügt, um sowohl eine grobe Spülung vorzunehmen, um eine Verunreinigung nachfolgender Proben zu verhindern, als auch um zu prüfen, ob das Gold von einer Probe zur nächsten verschmiert ist, was möglicherweise auf eine unzureichende Reinigung des Brechers und der Mühle zurückzuführen ist. Das Labor muss außerdem mindestens 1:20 Nasssiebe an den pulverisierten Proben durchführen, um sicherzustellen, dass mindestens 90 % bei -75 µm durchgehen. Die Proben für die Nickelanalyse werden zur Aufbereitung an SGS Australia Mineral Services in Kalgoorlie verschickt. Die Pulpe wird dann zur Untersuchung nach Perth transportiert. Die Analysetechnik ist ICP41Q, ein ICP-AES-Paket mit vier Säureaufschlüssen. Proben, die über der oberen Nachweisgrenze (25.000 ppm Ni) liegen, werden mit der gleichen Technik und einer größeren Verdünnung (ICP43B) erneut analysiert. Alle zur Nickeluntersuchung eingereichten Proben enthalten mindestens ein zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) pro Charge, wobei mindestens ein ZRM pro 20 Proben verwendet wird. Wenn bei den QAQC-Kontrollen Probleme festgestellt wurden, haben das Personal von Karora und die Labormitarbeiter von SGS und ALS die Probleme aktiv verfolgt und als Standardverfahren korrigiert.

Über Karora Resources

Karora konzentriert sich darauf, die Goldproduktion bis 2024 auf 200.000 Unzen im Vergleich zu 2020 zu verdoppeln und die Kosten in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und Higginsville Gold Operations („HGO“) in Westaustralien zu senken. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mtpa, die bis 2024 auf eine geplante Kapazität von 2,5 Mtpa erweitert werden soll und von Karoras Untertage-Mine Beta Hunt und den Higginsville-Minen gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.800 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, dessen Abbau voraussichtlich 2021 beginnen wird. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie Karoras Engagement für die Reduzierung von Emissionen in allen Bereichen des Unternehmens zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich des Wachstumspotenzials der Mine Beta Hunt, der Ergebnisse der Explorations- und Erschließungsarbeiten, der Liquidität und der Kapitalressourcen von Karora, der Produktionsprognosen und des Potenzials der Mine Beta Hunt, der Goldoperation Higginsville, des Projekts Aquarius und des Goldprojekts Spargos.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Cash-Betriebskosten, Versäumnisse bei der Erlangung von behördlichen oder Aktionärsgenehmigungen. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf den Bergbau in Higginsville

Eine Produktionsentscheidung im Higginsville-Goldbetrieb wurde von den früheren Betreibern der Mine getroffen, bevor die Übernahme des Higginsville-Goldbetriebs durch Karora abgeschlossen wurde, und Karora traf eine Entscheidung, die Produktion nach der Übernahme fortzusetzen. Diese Entscheidung von Karora, die Produktion fortzusetzen, und, soweit Karora bekannt ist, die frühere Produktionsentscheidung basierten nicht auf einer Durchführbarkeitsstudie der Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Durchführbarkeit nachweist, und infolgedessen kann eine erhöhte Ungewissheit über das Erreichen eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder die Kosten einer solchen Gewinnung bestehen, was erhöhte Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte beinhaltet. Historisch gesehen haben solche Projekte ein viel höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns. Es gibt keine Garantie dafür, dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden können. Sollten die erwarteten Produktionskosten nicht erreicht werden, hätte dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Cashflow und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass mit solchen Produktionsentscheidungen eine erhöhte Unsicherheit und ein höheres Risiko eines wirtschaftlichen und technischen Misserfolgs verbunden sind.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Buchanan —–

Direktor, Investor Relations—

T: (416) 363-0649—–

www.karoraresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Tabelle 1(a): Beta Hunt Gold- Signifikante Ergebnisse – 1. August 2021 bis 31. Oktober 2021

(nur Beta- und Gamma-Blöcke)

Ziel/ProspBohrung TeilinteVon (m) Nach BohrlocGeschäAu

ekt ID rvall (m) h tzte (g/t)

Interv wahre

all Breit1.

(m) e

(m)

30C/LarkinBL19-17AR 117.0 120.2 3.2 2.1 7.57

BL19-20AR 45.3 49.0 3.8 3.6 2.77

60.0 61.0 1.0 1.0 73.97

B30-19-002 31.5 32.5 1.0 0.2 5.28

NR

B30-19-008 38.0 39.5 1.5 0.1 18.89

NR

46.0 48.1 2.1 0.1 3.11

B30-19-010 0.0 9.0 9.0 0.4 1.62

NR

EL-EA2-002 48.0 49.0 1.0 0.9 4.95

AR

Beta West EL-EA2-004 102.0 105.4 3.4 3.1 2.97

Gold AE

131.0 136.6 5.6 5.0 4.70

230.0 245.0 15.0 – 1.19

250.0 251.0 1.0 – 4.53

267.7 273.4 5.8 – 2.30

283.0 286.0 3.0 – 2.35

297.5 299.6 2.1 – 4.27

324.5 415.0 90.5 – 1.46

einschli329.1 339.1 10.0 – 1.84

eßlich

341.2 354.3 13.1 – 3.19

349.7 350.2 0.4 – 50.88

357.8 360.6 2.8 – 1.96

368.8 370.7 1.9 – 1.56

379.0 383.1 4.1 – 1.27

389.0 398.0 9.0 – 1.28

401.0 407.0 6.0 – 2.70

410.0 415.0 5.0 – 2.42

440.0 442.0 2.0 – 1.13

50C/10C G10-22-006 33.0 34.8 1.8 – 1.43

NR

G50-22-010 153.6 156.0 2.4 – 1.88

NR

173.7 177.0 3.3 – 1.43

G50-22-011 28.0 29.0 1.0 – 1.20

NR

G55-22-003 6.0 7.0 1.0 – 1.93

NE

10.8 12.05 1.25 – 1.05

G55-22-004 103.5 104.77 1.27 – 1.96

NR

G50-22-007 133.4 133.9 0.5 – 26.65

NE

190.0 194.0 4.0 – 40.51

einschli193.0 194.0 1.0 – 72.01

eßlich

293.7 296.2 2.9 – 3.02

G50-22-008 143.0 144.0 1.0 – 2.43

NE

Larkin EL-EA2-005 115.0 116.0 1.0 0.9 2.42

AR

175.7 176.4 0.8 0.7 7.41

230.5 231.0 0.5 0.5 13.65

295.8 326.0 30.3 – 1.18

einschli295.8 300.0 4.3 – 2.23

eßlich

1. Gemeldete Goldgehalte > 1,0 g/t im Bohrloch.

2. Der Goldgehalt ist ungeschliffen

3. Geschätzte tatsächliche Mächtigkeit gilt nur für die Zone Larkin; alle anderen Bohrabschnitte sind Bohrlochmündungen -tatsächliche geschätzte Mächtigkeit kann anhand der verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.

Tabelle 2 Bohrlochsäulen – Beta Hunt vom 1. August 2021 bis 31. Oktober 2021

Ziel/ProsBohrung MGA_N MGA_E mRL AZI DIP Gesamtlän

pekt ID ge

(m)

Larkin/30BL19-09AR6542602375509-385.522.5 18.5 125.7

C .4 .4

Larkin/30BL19-13AR6542601375510-385.451.5 21.6 113.8

C .7 .1

Larkin/30BL19-17AR6542529375573-386.59.9 19.2 134.7

C .0 .5

Larkin/30BL19-20AR6542528375573-387.834.7 -9.5 90.1

C .8 .5

Larkin/30BL19-25AR6542528375574-388.878.8 -61.4 164.7

C .1 .0

Larkin/30B30-19-006542612375569-382.10.0 90.0 36.0

C 2NR .6 .4

Larkin/30B30-19-006542618375577-381.40.0 90.0 65.9

C 3NR .4 .3

Larkin/30B30-19-006542623375586-380.30.0 90.0 48.0

C 4NR .6 .1

Larkin/30B30-19-006542614375565-382.2314.0 53.0 47.3

C 6NR .4 .1

Larkin/30B30-19-006542618375573-382.2324.0 56.0 47.5

C 7NR .0 .5

Larkin/30B30-19-006542622375580-381.9339.0 59.0 65.7

C 8NR .7 .8

Larkin/30B30-19-006542622375580-382.2328.0 40.0 62.8

C 9NR .8 .5

Larkin/30B30-19-016542611375573-383.1136.0 31.0 59.6

C 0NR .8 .8

Larkin/30B30-19-016542616375581-382.1157.0 45.0 41.7

C 1NR .8 .6

Larkin/30B30-19-016542617375581-382.1126.0 52.0 47.6

C 2NR .1 .8

Larkin/30B30-19-016542623375589-381.0130.0 71.0 51.0

C 4NR .0 .2

Larkin EL-EA2-006542925375514-416.5246.1 39.4 194.9

2AR .4 .4

Beta WestEL-EA2-006542925375514-417.7245.2 -6.1 463.0

4AE .3 .5

10C G10-22-006541836376257-330.5101.0 67.0 107.8

6NR .2 .6

10C G10-22-006541862376232-330.4229.0 80.0 101.5

8NR .2 .7

50C G50-22-006541840376249-333.1215.0 33.0 176.6

6NE .1 .0

50C G50-22-016541847376243-333.3223.0 25.0 200.8

0NR .8 .1

50C G50-22-016541847376243-333.2223.0 33.0 152.8

1NR .8 .1

50C G50-22-016541860376232-334.6229.0 22.0 212.6

3NE .9 .2

50C G50-22-016541860376232-334.7229.0 15.0 218.7

4NE .9 .3

50C G55-22-006541840376249-333.4192.0 27.0 176.8

3NE .0 .1

50C G55-22-006541848376243-331.8223.0 44.0 125.2

4NR .5 .2

Anmerkung: Östliche und

nördliche Richtungen in

MGA, Zone

51.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Karora Resources Inc.

Tim Hollaar

141 Adelaide Street West, Suite 1608

M5H 3L5 Toronto, ON

Kanada

email : thollaar@karoraresources.com

Pressekontakt:

Karora Resources Inc.

Tim Hollaar

141 Adelaide Street West, Suite 1608

M5H 3L5 Toronto, ON

email : thollaar@karoraresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Le Quartier Feinkostmarkt feiert einjähriges Firmenjubiläum Roggemann erhält Woody Award 2021