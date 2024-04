Karora meldet für das erste Quartal 2024 eine Goldproduktion von 36.147 Unzen, einen Goldverkauf von 40.343 Unzen und einen Kassenstand von 87,3 Millionen Dollar

TORONTO, 5. April 2024 – Karora Resources Inc. (TSX: KRR) (Karora oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/) freut sich, für das erste Quartal 2024 eine konsolidierte Goldproduktion von 36.147 Unzen und einen Verkauf von 40.343 Unzen bekannt zu geben. Die Produktion wurde durch nasses Wetter während des Quartals und eine regionale Unterbrechung der Stromversorgung beeinträchtigt, die sich auf die Aufbereitungsanlage in Lakewood auswirkte und die Goldproduktion beeinträchtigte. Während des Quartals wurde bei Higginsville die Erzzerkleinerung mittels mobiler Brechanlagen anstelle der Grobbrechanlagen fortgesetzt, während die defekte Brecherbrücke repariert wurde. Die Reparatur wurde Ende März abgeschlossen und der Grobbrecher ist jetzt wieder voll funktionsfähig.

Der ungeprüfte konsolidierte Kassenstand von Karora belief sich zum 31. März 2024 auf 87,3 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 Mio. $ im Vergleich zum 31. Dezember 2023.

Paul Andre Huet, Chairman & CEO, kommentierte: Die Betriebe Beta Hunt und Higginsville haben trotz zwei Wochen extremer nasser Witterungsbedingungen, die sich auf alle Produzenten in der Region auswirkten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten geliefert. Darüber hinaus gab es in der Region eine zweiwöchige Unterbrechung der Stromversorgung, die sich auf die Aufbereitungsanlage in Lakewood auswirkte und zu einem etwa zweiwöchigen Ausfall der Aufbereitung führte, wobei die Stromversorgung anschließend wiederhergestellt wurde.

Der Produktionsanstieg bei Beta Hunt verläuft weiterhin planmäßig und wir sind zuversichtlich, dass wir für das Gesamtjahr 2024 eine Goldproduktion zwischen 170.000 und 185.000 Unzen und AISC-Kosten zwischen 1.250 USD und 1.375 USD pro verkaufter Unze erzielen werden. Wir sind auch sehr erfreut über die Fortschritte beim Vortrieb eines Explorationsstollens zum südlichen Teil der neuen Fletcher-Zone, aus der wir sehr gute Explorationsbohrergebnisse gemeldet haben. Der erste Erzabbau in der Fletcher-Zone wird für die zweite Jahreshälfte erwartet.

Unsere Umsatzentwicklung im ersten Quartal wurde durch die Terminierung der Auslieferung und die starken Goldpreise begünstigt, was im Vergleich zum 31. Dezember 2023 zu einem Anstieg unseres Kassenbestands um 4,8 Millionen Dollar auf 87,3 Millionen Dollar am Ende des ersten Quartals führte und unsere Bilanz weiter stärkt.

Über Karora Resources

Karora konzentriert sich darauf, die Goldproduktion in seiner integrierten Goldmine Beta Hunt und den Higginsville Gold Operations (HGO) im australischen Bundesstaat Western Australia bis 2024 auf eine Zielspanne von 170.000 bis 185.000 Unzen zu steigern. Die Aufbereitungsanlage in Higginsville ist eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mio. Tonnen pro Jahr, die von Karoras Untertagemine Beta Hunt und den Higginsville-Minen beschickt wird. Im Juli 2022 erwarb Karora die Lakewood Mill (Aufbereitungsanlage) mit einer Kapazität von 1,0 Mio. Tonnen pro Jahr im australischen Bundesstaat Western Australia. In Beta Hunt sind eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscherzonen beherbergt, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 5 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein höffiges Landpaket von insgesamt ca. 1.900 Quadratkilometern. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder-Value und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora zur Reduzierung von Emissionen in allen seinen Betrieben zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Produktionsprognose, und des Potenzials der Mine Beta Hunt und der Goldbergbaubetriebe Higginsville.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Liegenschaften erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Barbetriebskosten, das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Buchanan

Director, Investor Relations

Tel.: (416) 363-0649

www.karoraresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

